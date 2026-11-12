Ukrajinka Svitolinová rozhodila Muchovou dlouhou pauzou na ošetření. Češku to vyvedlo z rytmu

Středa 11. listopadu 2026, Indian Wells, druhé kolo skupiny na FAGE WTA Finals. Muchová vstoupila do zápasu s Elinou Svitolinovou přesně tak, jak potřebovala: první set ovládla 6:3 a podle vlastních slov ho měla „víceméně pod kontrolou“. Pak si Ukrajinka vzala pauzu na ošetření. Muchová ji později v rozhovoru pro Tenisový svět označila za „poměrně dlouhou“ a přiznala, že ji to „maličko vyhodilo z rytmu“. Zbytek zápasu už patřil soupeřce. Svitolinová vyhrála další dvě sady shodně 6:2 a Češka po druhé porážce ve skupině čekala, co udělá Mirra Andrejevová. Ta druhý den rozdrtila Arynu Sabalenkovou, a Muchová tak definitivně přišla o naději na semifinále. Pauza nebyla jedinou příčinou porážky. Zpětně ale působí jako bod, od kterého se Muchové všechno začalo rozpadat.
Tři minuty, které trvaly déle
Kolik minut ošetření přesně trvalo, žádný z dostupných zdrojů neuvádí. Muchová mluvila jen o „poměrně dlouhé“ pauze a z jakého zdravotního důvodu Svitolinová lékařku přivolala, není veřejně známo. Pravidla přitom na první pohled působí přísně.
Podle oficiálních pravidel WTA pro rok 2026 smí samotná léčba v rámci tzv. medical time-outu trvat nanejvýš tři minuty. Háček je v tom, odkdy se počítají. Odpočet začíná až ve chvíli, kdy zdravotník hráčku vyšetří, stanoví diagnózu a je připraven začít ošetřovat. Samotné posouzení stavu se do limitu nezapočítává. Když se k tomu přidá setová přestávka a návrat hráčky ke hře, může celková prodleva z pohledu diváka i soupeřky trvat výrazně déle než tři minuty, aniž by kdokoli porušil pravidla.
Postup je navíc jasně daný. Hráčka musí o ošetření požádat prostřednictvím hlavní rozhodčí, neakutní potíže má řešit až při změně stran nebo setové přestávce a pauzu povoluje rozhodčí po vyhodnocení zdravotníkem. Zneužití zdravotních pravidel může být trestáno. Nic z dostupných informací nenaznačuje, že by Svitolinová pravidla obcházela, a Muchová ji z ničeho takového neobvinila. Mluvila výhradně o tom, co pauza udělala s její hrou.
Pro tenistku, jejíž styl stojí na citu, variabilitě a načasování, ale může být dlouhá nucená přestávka v nejlepší fázi hry nepříjemnější než pro hráčku, která hraje jednodušší tenis. Podle nás je právě tohle jádro věci: Muchová ztratila tempo ve chvíli, kdy se jí dařilo nejvíc.
Druhý set: brejkbol, který neproměnila
Statistiky WTA ukazují, jak výrazně se Svitolinová po návratu na kurt změnila. V prvním setu měla poměr vítězných míčů a nevynucených chyb 5:14, tedy zhruba trojnásobek chyb. Ve druhém setu už 12:11. Ze svých 22 vítězných míčů v zápase jich 17 zahrála ve druhé a třetí sadě. Ukrajinka začala hrát agresivněji a Muchová jí na to neměla odpověď.
Přitom šance na to, aby se zápas stočil zpátky, ve druhém setu přišla. Muchová měla brejkbol, který by jí dal vedení 3:1. Svitolinová ho odvrátila. „Zahrála super servis a hned potom drajvový volej,“ popsala Češka moment, ve kterém podle ní neměla šanci brejk získat. Za stavu 2:2 pak vedla na vlastním podání 40:15 a ani tuhle hru neudržela.
Druhý set skončil symbolicky. Svitolinová ho uzavřela po dvojchybě Muchové, jedné z osmi, které Češka v zápase udělala. Za normálních okolností by se dvojchyba na konci setu dala přejít jako nehoda. V zápase, kde Muchová ztrácela kontrolu, byla spíš dalším příznakem.
Výsledek má i statistický rozměr. Svitolinová ukončila Muchové sérii 32 vítězných zápasů v sezoně 2026, v nichž Češka vyhrála první set. Dvaatřicetkrát dokázala náskok dotáhnout do konce. Po třiatřicáté ne.
Únava, nohy a 39 nevynucených chyb
Muchová po zápase nehledala alibi. Kromě pauzy sama vyjmenovala další důvody, proč se jí zápas rozpadl: docházely jí síly a nebyla u míčů dobře nohama. Výsledkem bylo 39 nevynucených chyb. U hráčky, jejíž tenis stojí na přesném postavení a čistém zásahu, je to číslo, které o zápase říká mnoho.
Tady se jednotlivé příčiny začínají sčítat. Pauza přerušila rytmus, Svitolinová mezitím zvedla úroveň, Muchová nevyužila brejkbol ani vedení na vlastním podání a s ubývajícími silami jí přibývaly chyby. Žádný z těch faktorů by sám o sobě zápas nerozhodl. Dohromady vytvořily spirálu, ze které se Češka nedostala, a třetí set prohrála stejně jasně jako druhý.
Soupeřce přitom Muchová uznala, že „zahrála dobře“. Na Svitolinovou se nezlobila, jen popsala, co se na kurtu dělo. Na dotaz, zda si během zápasu hlídala zápěstí, odpověděla odmítavě: šlo prý o subjektivní pocit tazatele a po zdravotní stránce zápas přežila bez úhony. Otázka měla své opodstatnění. V roce 2023 se Muchová z Turnaje mistryň odhlásila kvůli zraněnému pravému zápěstí a loni v květnu ji na Roland Garros omezovalo levé zápěstí natolik, že nemohla plnohodnotně hrát obouručný bekhend. Tentokrát ale jakékoli potíže popřela.
Srovnání s prvním zápasem ve skupině je výmluvné. Proti Sabalenkové prohrála Muchová 6:7, 5:7, v prvním setu dvakrát vedla o brejk a za stavu 5:4 podávala na zisk setu. Tehdy ztratila těsný zápas v klíčových momentech. Proti Svitolinové měla náskok v ruce celou sadu, a o to bolestivěji působí, jak rychle se jí zápas vymkl.
Skupina rozhodnutá bez ní
Po dvou kolech má Muchová bilanci 0:2 a skóre setů 1:4. O jejím vyřazení ale definitivně rozhodl až čtvrteční zápas, ve kterém nehrála. Mirra Andrejevová porazila Sabalenkovou 6:4, 6:0, a to ze stavu 1:4, po kterém vyhrála jedenáct gamů v řadě. Stejným skóre předtím přehrála i Svitolinovou. Ruska je tak jistou vítězkou skupiny a o druhé postupové místo se v pátek utkají Sabalenková se Svitolinovou v přímém souboji.
Muchová do toho boje už nezasáhne. Přesto má o co hrát:
- první výhru na Turnaji mistryň v kariéře, jde fakticky o její debut na kurtu,
- 200 bodů do žebříčku, které WTA přiděluje za každou výhru ve skupině,
- finanční bonus zhruba 5,3 milionu korun za vítězství v základní skupině, nad rámec startovného kolem 5 milionů korun,
- skalp světové trojky Andrejevové, která do zápasu půjde jako jistá semifinalistka.
Zápas Andrejevové s Muchovou je na programu v pátek 13. listopadu od 21:00, v přímém přenosu ho vysílá CANAL+ Sport 2.
Zklamání je pochopitelné. Muchová prožívá nejlepší sezonu kariéry se dvěma tituly z Dauhá a Bad Homburgu a finálem Wimbledonu a na Turnaj mistryň přijela jako sedmá nasazená s ambicemi, které bilance 0:2 nenaplnila. Ve třiceti letech se zařadila mezi hráčky, které na Turnaji mistryň debutovaly po třicítce, vedle Schiavoneové, Pennettaové nebo Alexandrovové. Dá se čekat, že Andrejevová, která už nic nemusí, nastoupí uvolněněji než v předchozích zápasech. Pro Muchovou to může být paradoxně nejpříznivější situace celého turnaje.
Proti Svitolinové stačilo několik minut nucené přestávky, aby přišla o tempo, které si celý první set budovala. V pátek už nebude co ztratit a nikdo jí rytmus nevezme dřív, než ho sama najde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný