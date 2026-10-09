Ukrajině docházejí vojáci a žádný dron je nenahradí. Zprávy z fronty odhalují děsivou realitu války

Když dnes sledujeme zprávy z Ukrajiny, často čteme o nových zbraních, úspěšných dronech, zasažených rafineriích nebo o tom, kolik kilometrů území se podařilo jedné či druhé straně získat. Moderní válka se stále více představuje prostřednictvím technologií, satelitních snímků a map, na kterých se posouvají barevné čáry. Jenže skutečnost na bojišti je podstatně složitější. A především mnohem bolestnější, než dokáže jakákoli mapa zachytit. Po více než čtyřech a půl letech od začátku rozsáhlé ruské invaze se totiž ukazuje, že jedním z největších problémů ukrajinské obrany nejsou pouze zbraně nebo munice. Jsou to lidé. Přesněji řečeno jejich nedostatek, vyčerpání a stále obtížnější hledání těch, kteří by dokázali vystřídat vojáky sloužící na frontě.
Považujeme za důležité o této skutečnosti mluvit otevřeně. Nikoli proto, abychom zpochybňovali schopnost Ukrajiny bránit se, ale proto, že dlouhodobé lidské náklady války nelze zakrýt ani těmi nejpůsobivějšími vojenskými úspěchy. Člověk může obdivovat technologickou vyspělost obranných systémů, sledovat úspěšné operace a současně si uvědomovat, že jejich výsledky mají své hranice. Pokud armáda nemá dostatek odpočatých a vycvičených vojáků, může se i dobře vybavená jednotka dostat do situace, kdy sotva zvládá udržet své současné pozice.
Ukrajinští velitelé přiznávají problém, který už nelze přehlížet
Mimořádně výmluvné svědectví přinesla agentura Associated Press, která hovořila s ukrajinskými veliteli a vojenskými analytiky. Zástupce velitele praporu Da Vinci Wolves, vystupující pod přezdívkou Afer, popsal situaci v oblasti Pokrovsku, která dlouhodobě patří k důležitým úsekům bojů. Podle jeho vyjádření má jednotka při současném počtu vojáků a dostupném vybavení sotva dostatek sil na obranu svěřeného prostoru. Případný postup vpřed by přitom znamenal riziko dalších ztrát.
Ještě znepokojivější je informace, že jeho jednotka podle vlastního velitele funguje přibližně s polovičním stavem, zatímco oblast, kterou musí bránit, se zdvojnásobila. Někteří vojáci navíc podle jeho svědectví strávili na frontě až rok s velmi omezenou možností vystřídání. Právě takové informace dávají celé situaci konkrétní rozměr. Nemluvíme totiž pouze o nedostatku několika tisíc lidí v armádních tabulkách. Mluvíme o mužích, kteří musí zvládat stále rozsáhlejší úkoly, přestože jejich možnosti nejsou neomezené.
Představme si běžné zaměstnání, ve kterém by polovina kolegů odešla, ale zbývající pracovníci by museli zvládnout dvojnásobné množství práce. Už taková situace by dlouhodobě vedla k vyčerpání. Na válečné frontě je ovšem tlak nesrovnatelně větší. Každá chyba může mít fatální následky a nedostatek odpočinku neohrožuje pouze výsledek úkolu, ale také život samotného vojáka a lidí kolem něj.
Samozřejmě nelze zkušenost jedné jednotky automaticky vztahovat na celou ukrajinskou armádu. Zjištění AP však ukazují, že nejde o izolovanou otázku. Podobné problémy popisují také další velitelé a odborníci, kteří upozorňují především na nedostatek záloh a obtížnou rotaci jednotek.
Moderní drony mění válku. Jenže za vojáka všechno neudělají
Ukrajina se během války stala jedním z nejvýraznějších příkladů rychlého využití bezpilotních technologií v ozbrojeném konfliktu. Drony slouží k průzkumu, navádění palby, ničení techniky i přímým útočným operacím. Jejich rozvoj zásadně ovlivnil taktiku obou bojujících stran a proměnil způsob, jakým se pohybují vojáci i obrněná vozidla.
Mohlo by se proto zdát, že právě technologie postupně odstraní závislost armád na velkém množství lidí. Jenže podle informací z ukrajinské fronty tak jednoduchá rovnice neplatí. Vojáci stále zajišťují obranu pozic, obsluhují techniku, koordinují operace, provádějí průzkum a plní úkoly, při nichž nelze lidskou přítomnost jednoduše nahradit strojem. Bezpilotní systémy mohou snížit riziko nebo zlepšit efektivitu některých operací, ale samy o sobě nedokážou zajistit všechny potřeby pozemních jednotek.
Na tento problém upozornil také Nick Reynolds z britského obranného institutu RUSI. Pokud podle něj armáda nemá k dispozici dostatečné rezervy, jen obtížně dokáže využít krátkodobou výhodu na bojišti k rozsáhlejšímu a dlouhodobě udržitelnému postupu. Nedostatek personálu zároveň omezuje možnosti střídání jednotek a přispívá k jejich dalšímu vyčerpávání.
Právě zde vidíme jeden z hlavních rozporů současného konfliktu. Zatímco technologie postupují neuvěřitelným tempem, lidská odolnost se podobnou rychlostí zvyšovat nedá. Voják může dostat modernější vybavení, ale nelze od něj očekávat, že bude bez následků bojovat nepřetržitě další měsíce.
Dva miliony mužů mimo vojenskou službu. Za čísly se skrývá složitější příběh
Další citlivou otázkou je mobilizace. Podle údajů, které zveřejnil ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov a připomněla agentura AP, se přibližně dva miliony mužů vyhýbaly vojenské službě. Zhruba 200 tisíc vojáků podle dostupných vyjádření dezertovalo nebo opustilo své jednotky bez povolení. Jde o údaje prezentované ukrajinskými představiteli, nikoli o nezávisle ověřený soupis jednotlivých případů.
Taková čísla přirozeně vyvolávají silné reakce. Někdo v nich může vidět nedostatek vlastenectví, jiný projev vyčerpání společnosti po více než čtyřech letech války. Domníváme se však, že tak složitou otázku nelze spravedlivě hodnotit jediným odsuzujícím soudem. Důvody vyhýbání se službě mohou být různé a bez znalosti konkrétních okolností bychom neměli předstírat, že víme, co každého člověka k jeho rozhodnutí vedlo.
Ukrajinská společnost žije od února 2022 v mimořádně náročných podmínkách. Válka ovlivňuje rodiny, ekonomiku, vzdělávání, zdravotnictví i každodenní pocit bezpečí. Mnoho lidí přišlo o své blízké, domovy nebo možnost vést život, který ještě před několika lety považovali za samozřejmost. Právě v tomto kontextu je potřeba vnímat také složitou diskusi o tom, kdo má nastoupit do armády, kdo může zůstat doma a jak dlouho lze po jednotlivcích požadovat vojenskou službu.
Přesto zůstává tvrdá realita. Obrana země vyžaduje lidi a jejich nedostatek představuje zásadní praktický problém. Ukrajinské vedení tak stojí před mimořádně obtížným úkolem: zajistit fungování armády, respektovat potřeby civilní společnosti a současně hledat způsob, jak udržet obranu v dlouhodobém konfliktu.
Největší obětí dlouhé války může být i lidská vyčerpanost
Ještě před několika měsíci přitom ukrajinské velení oznámilo opatření, která měla zlepšit podmínky vojáků na předních pozicích. Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj na konci dubna nařídil omezení nepřetržitého nasazení na nejexponovanějších místech fronty na dva měsíce, po nichž má následovat povinné vystřídání v průběhu dalšího měsíce.
Agentura Reuters tehdy upozornila, že rozhodnutí následovalo po veřejné kritice podmínek některých vojáků, jejichž rodiny zveřejnily znepokojivá svědectví. Otázkou ovšem zůstávalo, zda bude armáda schopná nové pravidlo skutečně uplatňovat v situaci, kdy má dlouhodobě nedostatek personálu.
Považujeme to za jeden z nejdůležitějších momentů celé debaty. Rozkaz na papíře může být správně formulovaný, ale pokud pro jeho provedení chybějí lidé, skutečné podmínky na frontě se nemusí dostatečně změnit. Pro vojáka, který už měsíce čeká na vystřídání, přitom není rozhodující samotné oznámení reformy. Rozhodující je, zda se opravdu dostane do bezpečnějšího prostředí, kde se bude moci zotavit.
Právě podobné příběhy nám připomínají, že válka není pouze otázkou vojenské strategie. Jde také o dlouhodobou fyzickou a psychickou zátěž, jejíž následky mohou přetrvávat dávno poté, co samotné boje skončí.
Rusko má také své problémy. Zprávy z fronty proto nejsou důkazem blížícího se konce
Bylo by ovšem zavádějící tvrdit, že současné problémy ukrajinské armády automaticky znamenají její porážku. Takový závěr z dostupných informací nevyplývá. Také Rusko se podle agentury AP potýká s obtížemi při doplňování vojenského personálu a snaží se přilákat nové vojáky prostřednictvím finančních odměn a dalších výhod.
Navíc aktuální vývoj ukazuje, že situace na bojišti není jednostranná. Agentura Reuters ve své analýze z 8. října upozornila na nedávné ukrajinské úspěchy v pozemních operacích, zejména v oblasti Lymanu, a zároveň popsala pokračující ruské vzdušné útoky i vážný nedostatek prostředků protivzdušné obrany.
Jinými slovy, nelze si vybrat jednu nepříznivou zprávu a postavit na ní definitivní obraz celé války. Ukrajina má vážné personální problémy, ale zároveň pokračuje v obranných i útočných operacích. Rusko disponuje větší populační základnou, samo však čelí vojenským a organizačním omezením.
Při hodnocení konfliktu bychom proto měli být opatrní vůči jednoduchým prohlášením, že jedna strana už nemá šanci nebo že konečný výsledek je předem rozhodnutý. Válka je příliš složitá a proměnlivá na to, abychom podobné závěry vydávali za jistotu.
Za každým číslem je člověk. A na to bychom neměli zapomínat
Z celé zprávy agentury Associated Press v nás nakonec nejvíce nezůstávají čísla o počtu vojáků, délce fronty nebo rozsahu mobilizace. Zůstává především představa lidí, kteří už dlouhou dobu žijí v podmínkách, jež si většina z nás nedokáže skutečně představit.
Zatímco my můžeme vypnout televizní zprávy, zavřít článek a vrátit se ke svému běžnému dni, vojáci na frontě takovou možnost často nemají. Nejde přitom o jednoduché rozdělení na statečné a zbabělé. Jde o skutečnost, že člověk má své hranice, ať už je jeho motivace jakkoli silná.
Neznamená to, že by se Ukrajina měla přestat bránit nebo že by aktuální personální problémy samy určovaly podobu případného mírového řešení. Znamená to pouze, že při každé debatě o dalších měsících války by měla zaznívat také otázka, jaké lidské náklady pokračující boje přinášejí a jak lze jejich dopady omezovat.
O ukrajinské válce se často hovoří jako o střetu moderních technologií, průmyslových kapacit a geopolitických zájmů. Jenže žádná z těchto kategorií by neměla zastínit lidi, kteří nesou její bezprostřední následky.
Po více než čtyřech a půl letech války tak před námi stojí nepříjemná skutečnost. Armáda může vyvinout dokonalejší dron, získat nové zbraně nebo změnit taktiku. Nedokáže však nekonečně prodlužovat lidskou schopnost vydržet strach, únavu a odloučení. A právě tuto hranici bychom při pohledu na ukrajinskou frontu neměli nikdy přehlížet.
zdroje: Associated Press, Reuters, 8. října 2026