Ukrajině docházejí obrněnce, tak vrací do boje BTR-60. Jejich kulomet zasáhne ruské zákopy ze dvou kilometrů

V létě 2014 předali dobrovolníci ve Lvově místnímu teritoriálnímu praporu BTR-60PB, který sami opravili a po svém vylepšili. Stroj dostal přezdívku „Ljutyj Zenyk“, česky Zuřivý Zenyk. Anglicky psané zdroje dnes používají tvar „Fury Zenik“, což je s velkou pravděpodobností jen jiný překlad téhož jména. Tovární označení to není. Jeden opravený kus z Lvova je dnes spíš historka. Podstatnější je, že se celá rodina BTR-60 vrací na ukrajinské bojiště ve velkém a v podobách, které mají se starým transportérem společného čím dál méně.
Kolik BTR-60 už Ukrajina prokazatelně ztratila
Databáze Oryx eviduje nejméně 54 vizuálně potvrzených ztrát BTR-60PB. Počítá jen případy doložené fotografií nebo videem, takže skutečné číslo bude vyšší. Obrněnou techniku válka spotřebovává rychleji, než ji dokáže nahradit ukrajinská výroba a západní pomoc dohromady.
Česká republika dodala jen za první rok války 89 tanků a 226 bojových a obrněných vozidel. Přes agenturu AMOS navíc otevřela opravy ukrajinské obrněné techniky v českých a slovenských podnicích a výhledově do nich mají přibýt i rodiny BTR a BRDM. Excalibur Army modernizuje tanky T-72 a servisuje východní techniku včetně BVP. Ani taková pomoc tempo ztrát nepokryje, a nedostatek obrněných nosičů je proto trvalý. Kyjev bere ze skladů všechno, co má použitelnou korbu a podvozek.
Další trupy přicházejí ze zahraničí. Bulharsko schválilo bezplatné předání stovky starých BTR z majetku svého ministerstva vnitra. Každý další typ ale zatěžuje logistiku a ukrajinské ministerstvo obrany samo přiznává, že v jednotkách slouží kolem dvaceti různých zahraničních typů obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty.
Slabiny, které přiznává i firma, jež na přestavbách vydělává
Starší americký referenční materiál FAS uvádí u základního BTR-60PB tři hlavní problémy. Prvním je ochrana. Svařovaná ocelová korba vydrží lehkou pěchotní palbu, ale střepiny těžší ráže, protitankové střely a dnešní drony jsou pro posádku smrtelné. Druhým je výsadek, který opouští vozidlo horními poklopy. Vojáci tedy lezou nahoru a ven a na několik rozhodujících vteřin se vystavují palbě, což je na bojišti plném FPV dronů obzvlášť nebezpečné.
Třetí problém je pohon. Vůz mají pohánět dva benzínové šestiválce GAZ-49B, každý o výkonu kolem 66 kW (90 koní). Dva motory zvyšují provozní složitost a benzín hoří snáz než nafta, takže roste i riziko požáru.
Ukrajinská firma Praktika, která stojí za nejambicióznější přestavbou, ve svém firemním materiálu výslovně píše, že původní BTR-60 kvůli technickému zastarání a nízké úrovni ochrany nelze v moderní válce efektivně nasadit bez radikální přestavby. Výrobce na takovém závěru vydělává. Stejnou nízkou ochranu ovšem popisuje i starší americký materiál, takže v tomhle bodě se dá výrobcově diagnóze věřit.
Z Chorunžyje zbyla jen spodní část původní korby
Pod jedním označením BTR-60 se dnes na Ukrajině skrývá několik zásadně odlišných strojů. Nejlevnější cestou jsou verze BTR-60MK a BTR-60T, které ponechávají původní architekturu a benzínové motory nahrazují dieselovými. BTR-60MK dostal dvojici agregátů Cummins o souhrnném výkonu 172 kW (234 koní). Původní dva motory dávají dohromady zhruba 132 kW, nový pohon je tedy téměř o třetinu silnější. BTR-60T slibuje rychlost až 100 km/h a dojezd 650 kilometrů, zatímco originál ujede 500 kilometrů. Výměna motorů snižuje riziko požáru a zjednodušuje logistiku. Korba ale zůstává v zásadě stejná, a s ní i tenký pancíř a výstup horem.
Chorunžyj od Praktiky zachází mnohem dál. Z původního vozu podle výrobce zůstává jen spodní část korby. Horní stavba je nová, z finské pancéřové oceli Miilux, a uspořádání se obrátilo: motor je vpředu a výsadek vzadu. Protiminová sedadla mají vydržet výbuch odpovídající 6 kg TNT. Do výzbroje si armáda může vybrat kulomet KPVT ráže 14,5 mm nebo kanon ráže 30 × 113 mm.
Ukrajinské ministerstvo obrany schválilo Chorunžyj k dodávkám pro ozbrojené síly 2. září 2024, a to v šesti verzích. Vedle lineárního transportéru a personálního nosiče jde o sanitně-evakuační vůz, vyprošťovací a opravárenské vozidlo, velitelsko-štábní variantu a samohybný nosič minometu.
Dva kilometry dostřelu a podvozek, který zvládne i vodu
Kulomet KPVT ráže 14,5 × 114 mm má efektivní dostřel kolem dvou kilometrů a prorazí lehké opevnění i vozidla se slabším pancířem. Spřažený kulomet PKT ráže 7,62 mm přidává hustotu palby proti pěchotě. Osmikolový podvozek je obojživelný a vozí výsadek pod pancířem, který je sice tenký, ale chrání víc než korba pickupu. Pro ruskou pěchotu v zákopu je příjezd transportéru s těžkým kulometem a krytým výsadkem hrozbou, zvlášť když čekala měkké cíle.
BTR-60 je levný a nahraditelný. Každý úkol, který splní, ušetří nasazení BTR-4 nebo západního obrněnce. Americký M113, který Ukrajina také provozuje, je pásový, spolehlivý a jednoduchý na obsluhu. Vlastní těžkou výzbroj ale nemá a nové věžové moduly pro něj Ukrajina teprve zavádí. BTR-60 přijíždí s kulometem připraveným k palbě, což v překvapivém střetu na krátkou vzdálenost může rozhodnout.
Kolik použitelných BTR-60 leží v ukrajinských skladech, není veřejně známo. Otevřené zdroje po sečtení domácích zásob a zahraničních dodávek ukazují na stovky trupů, které by šlo znovu nasadit.