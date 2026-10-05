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Ukrajina tlačí na dokončení nové balistické rakety. FP-9 má doletět 850 kilometrů, dokonce až k Moskvě

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Ukrajina chce ještě letos výrazně rozšířit svůj arzenál balistických raket domácí výroby. Prezident Volodymyr Zelenskyj očekává, že výkonnější střela FP-9 bude připravena už během letošního podzimu. Výrobce Fire Point pro ni uvádí dolet až 850 kilometrů a bojovou hlavici o hmotnosti až 800 kilogramů. Takové parametry by umožnily zasahovat cíle hluboko na ruském území včetně oblasti Moskvy.
Ukrajina tlačí na dokončení nové balistické rakety. FP-9 má doletět 850 kilometrů, dokonce až k Moskvě

Ukrajina tlačí na dokončení nové balistické rakety. FP-9 má doletět 850 kilometrů, dokonce až k Moskvě

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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