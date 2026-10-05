Ukrajina tlačí na dokončení nové balistické rakety. FP-9 má doletět 850 kilometrů, dokonce až k Moskvě

Ukrajinský prezident v rozhovoru zveřejněném 3. října uvedl, že osobně kontaktoval vedení společnosti Fire Point a žádal o urychlení prací na FP-9. Podle Zelenského by měla být raketa připravena během letošního podzimu. Jde zatím o očekávání ukrajinského vedení, nikoli o potvrzení, že střela již byla zařazena do výzbroje nebo sériově nasazena. Ještě na začátku října agentura Reuters uváděla, že Fire Point počítá s dokončením programu do konce roku.
Vývoj FP-9 přichází v době, kdy Ukrajina udělala významný krok s menší balistickou raketou FP-7. Zelenskyj 1. října oznámil její první bojové použití, nesdělil však, kde byla střela nasazena ani jaký cíl zasáhla. Fire Point na svém webu uvádí u FP-7 dolet až 250 kilometrů a bojovou část do 200 kilogramů. Po prvním bojovém nasazení chce Kyjev podle prezidenta pokračovat ve výrobě, což z FP-7 dělá první veřejně potvrzený článek nové ukrajinské rodiny balistických zbraní.
FP-9 má mít několikanásobně delší dosah
Podstatně ambicióznější je právě FP-9. Fire Point u ní aktuálně uvádí maximální dolet 850 kilometrů a možnost nést bojovou hlavici o hmotnosti až 800 kilogramů. Firma už dříve hovořila o přibližně 855 kilometrech a podle veřejně prezentovaných údajů má být střela určena k úderům na důležité cíle hluboko za frontovou linií. Při takovém dosahu by z části ukrajinského území spadala do potenciálního zásahu rovněž oblast ruského hlavního města, což připouští samotný výrobce i ukrajinské vedení.
Ve veřejném prostoru se FP-9 objevuje také ve srovnání s ruskými střelami systému Iskander-M. Z dostupných údajů ale zatím nelze spolehlivě tvrdit, že je ukrajinská zbraň celkově výkonnější. Publikované parametry FP-9 pocházejí především od jejího výrobce a skutečný dolet, přesnost, spolehlivost nebo schopnost překonávat protivzdušnou obranu mohou definitivně prověřit až dokončené letové zkoušky a následný provoz. Je proto přesnější mluvit o plánovaných schopnostech než o již prokázaných bojových vlastnostech.
Klíčová bude výroba ve větších počtech
Samotné dokončení vývoje navíc ještě neznamená, že Ukrajina bude okamžitě disponovat větším množstvím těchto střel. Rozhodující bude schopnost Fire Point přejít od testování k pravidelné výrobě a dodávkám armádě. Ukrajina se o rozvoj vlastních balistických zbraní snaží i proto, že Rusko podobné prostředky dlouhodobě ve velkém používá při útocích na ukrajinské cíle. Analytici citovaní agenturou Reuters očekávají, že kombinace FP-7 a delší FP-9 by mohla Kyjevu rozšířit možnosti zasahovat například raketová odpalovací zařízení, výrobní kapacity a další vojenskou infrastrukturu hluboko za frontou.
Pokud Fire Point dodrží aktuální harmonogram, letošní podzim ukáže, zda se FP-9 skutečně posune z vývojového programu k použitelné zbrani. Zelenského nejnovější vyjádření potvrzuje, že Kyjev na dokončení projektu výrazně tlačí, veřejně dostupné informace však k začátku října stále nepotvrzují běžné operační nasazení FP-9. Potvrzeným posunem je zatím první bojové použití kratší FP-7, zatímco u její výkonnější nástupkyně zůstává klíčovým mezníkem dokončení vývoje a následné zavedení do výzbroje.
Zdroje: vosveteit.zoznam.sk, reuters.com, firepoint.technology, idnes.cz