Ukrajina smí nakupovat zbraně jako člen NATO, aniž by jím byla. Přístup k agentuře NSPA otevírá 45 partnerství

Podpis pod dohodu připojil ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara 14. října 2026. Veřejně ji agentura NSPA ohlásila až 22. října na průmyslové akci, na kterou dorazilo zhruba 150 ukrajinských zbrojních firem. O členství v Alianci dohoda nerozhoduje. Ukrajina díky ní získává nákupní kanál, přes který může objednávat zbraně, munici, náhradní díly i servis za podmínek, jaké dosud měly jen členské státy NATO.
Ještě loni směla agentura pro Kyjev kupovat jen neletální materiál
NATO Support and Procurement Agency, zkráceně NSPA, je největší poskytovatel akvizičních a logistických služeb v Alianci. Hospodaří podle pravidla „bez zisku, bez ztráty“ a financují ji zákazníci, pro které nakupuje. Sbírá poptávku desítek zemí, s výrobci uzavírá rámcové kontrakty a obstarává všechno od raket přes servis obrněnců po dodávky paliva. Objem objednávek jí umožňuje tlačit ceny i dodací lhůty níž, než by si jednotlivý stát vyjednal sám.
Ukrajina k téhle síle plnohodnotný přístup neměla. České ministerstvo obrany ještě v roce 2025 uvádělo, že agentura smí pro Kyjev pořizovat pouze neletální materiál. Dělostřelecká munice, které ukrajinská fronta spotřebuje tisíce kusů denně, tudy proudit nemohla.
Pro válčící armádu byla NSPA navíc pomalá. Běžný postup agentury trval šest až devět měsíců a velké projekty se táhly zhruba rok.
Kudy se zkrátí cesta od ukrajinské objednávky k dodávce
Nový rámec nese název Security Cooperation Support Partnership, zkráceně SCSP. Ukrajinská vláda jeho návrh schválila 13. srpna 2026 a k podpisu došlo o dva měsíce později. Podle ukrajinského ministerstva obrany je to první případ, kdy nečlenská země získala samostatné partnerství, které funguje jako jednotný vstupní bod do celé struktury NSPA. Kyjev tak nemusí obcházet jednotlivé programy agentury jeden po druhém, a to je na celé dohodě nejcennější.
Čas mají ušetřit hlavně rámcové smlouvy, které agentura s výrobci už uzavřela. Ukrajinský požadavek se k nim připojí a vyjednávání od nuly odpadá. U kriticky potřebného materiálu nastupuje nouzový nákupní mechanismus se zrychleným postupem. Ukrajinské objednávky se zároveň sloučí s poptávkou dalších zemí, takže výrobce jedná s větším odběratelem a agentura má silnější pozici.
Partnerství zpřístupňuje Kyjevu 45 partnerství, která NSPA provozuje. Potenciálně pokrývají munici, radary, bezpilotní systémy, obrněnou techniku, náhradní díly i podporu infrastruktury. Kanál vede i opačným směrem: ukrajinské zbrojovky se mohou hlásit do tendrů agentury po dobu pěti let od dubna 2025, tedy do dubna 2030.
Placení má stát na několika zdrojích, mezi které patří ukrajinský rozpočet, příspěvky mezinárodních partnerů a spolufinancování. Den předtím, než agentura partnerství oznámila, představil Kyjev pokrok v plnění doporučení revize NATO-Ukraine Strategic Defence Procurement Review, podle kterých přibližuje své obranné nákupy standardům Aliance a EU.
Slibované zlevnění zatím nepodpírá jediné zveřejněné číslo
Procentní úspory ani garantované dodací lhůty nikdo veřejně neuvedl. Slib rychlejších a levnějších dodávek se opírá jen o to, jak agentura funguje. Zrychlení má přinést odpadající vyjednávání a nouzový mechanismus, zlevnění sloučené objednávky a nekomerční model NSPA. Logiku to má, změřené to ale zatím není.
Nejdřív se změna projeví u položek, které jde navěsit na existující rámcové smlouvy, tedy u munice, náhradních dílů, servisních balíčků a logistiky. Složité, nové nebo politicky citlivé akvizice budou i nadále trvat déle. Každá nová soutěž si vyžádá měsíce.
Americká zpravodajská komunita ve svém hodnocení hrozeb pro rok 2026 uvedla, že Moskva má jen málo důvodů boje zastavit, dokud věří ve výhodu na bojišti. Mluvčí Kremlu Peskov v září 2026 označil přibližování NATO k Ukrajině za hrozbu a západní financování zbraní za pokračující militarizaci. Konkrétní reakci Moskvy na samotné partnerství SCSP se ve veřejných zdrojích dohledat nepodařilo.
Česko má na zakázkách NSPA podíl kolem jednoho procenta
Česká republika agenturu pro pomoc Ukrajině už využívala. Ročenka ministerstva obrany za rok 2024 uvádí, že Česko a USA přes NSPA spolupracovaly na dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Český stát přes agenturu kupuje také servis a náhradní díly pro vlastní bezpilotní systémy. Historicky přitom český podíl na kontraktech NSPA dosahoval jen zhruba jednoho procenta, takže tuzemským zbrojovkám nechává agentura velký prostor k růstu.
Česká muniční iniciativa poběží dál vedle nového partnerství. Ministerstvo obrany už v roce 2025 uvedlo, že její vlastnosti nelze v aliančních nástrojích plně napodobit, a proto má pokračovat souběžně. Ukrajinské ministerstvo obrany navíc dál považuje za klíčový kanál pro rychlé dodání kriticky potřebných zbraní mechanismus PURL. Ještě v červnu 2026 vedlo českou iniciativu ve svém přehledu samostatně, vedle příspěvků do dalších kanálů.