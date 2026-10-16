Ukrajina se do NATO dostala zadními vrátky. Její DELTA zvládla alianční zkoušku u Portugalska bez jediného selhání

Ukrajinské ministerstvo obrany 14. října 2026 zveřejnilo výsledek cvičení REPMUS 2026 v Portugalsku. Systém DELTA podle něj napojil všechno, co vysílalo telemetrii podle aliančního standardu STANAG 4817. Šlo o vzdušné, hladinové i podvodní drony a také o radary. Ministerstvo hlásí, že nenarazilo na žádnou nekompatibilitu ani na selhání integrace a že se provoz nepřerušil ani ve chvílích, kdy bylo spojení nestabilní. Ukrajina tím předvedla velitelský software, který s technikou členských států komunikuje stejným jazykem.
Přes 6 600 zásahů drony denně prochází jedinou ukrajinskou platformou
DELTA je digitální bojová platforma a ukrajinská armáda ji používá každý den. Velitelům ukazuje situaci na bojišti v reálném čase. Plánuje se v ní, řídí se přes ni mise dronů a zpracovávají videopřenosy. Data v ní sdílí všechny stupně velení od roty až po generální štáb.
Jen za červen 2026 do ní vojáci zapsali přes 200 tisíc zásahů drony. V průměru to dělá více než 6 600 zásahů denně, takže DELTA je hlavní nástroj, přes který Ukrajina vede dronovou válku. Systém každý den zpracuje přes 75 tisíc videopřenosů. Na digitální mapě v něm měsíčně přibude přes osm milionů nových objektů. Taková zátěž vypovídá o odolnosti softwaru víc než jakákoli předváděcí akce, protože ji DELTA nese ve skutečném boji a bez přestávek.
Ministerstvo obrany uvádí, že se díky systému zkrátila doba od odhalení cíle po zásah z hodin a dnů na minuty.
Loni sto řízených dronů, letos zkouška podle aliančního standardu
REPMUS 2026 probíhal u portugalského pobřeží od 31. srpna do 25. září. Zúčastnilo se ho více než 3 700 lidí, tedy rozsahem nejde o okrajovou akci. Nasazeno bylo 300 bezpilotních systémů a přijeli zástupci 36 námořnictev, takže ukrajinský software se setkal s technikou mnoha armád. Ukrajinský tým v systému DELTA cvičil průzkum, sledování akvatorií, manévrování, doprovod plavidel i modelované údery.
STANAG 4817 je alianční standard pro jednotné velení a řízení bezpilotních platforem, které působí ve více prostředích najednou. NATO ho považuje za páteř budoucích operací s drony. Ukrajina na REPMUS nebyla poprvé. Už v roce 2025 přes DELTA řídila přes sto bezpilotních systémů a její námořnictvo tehdy poprvé vedlo plánování a řízení nepřátelských sil ve scénáři cvičení. Letošní výsledek má jinou váhu. Ukazuje, že se k systému dají připojit cizí stroje.
Hodnocení „bez jediného selhání“ ovšem pochází od ukrajinského ministerstva obrany, tedy od strany, která má na dobrém výsledku zájem. Vlastní vyhodnocení pořadatelů cvičení zveřejněná zpráva necituje.
Jaké propojení s Aliancí funguje i bez pozvánky na summit
Formální vstup do NATO vyžaduje politickou shodu všech spojenců, ratifikaci a splnění podmínek. Aliance zatím opakuje, že Ukrajina je na „nevratné cestě“ do NATO, ale pozvání nepřišlo. Sdílený technický standard žádné hlasování nepotřebuje. Spojenecké drony mohou posílat data do systému DELTA a ukrajinská data mohou putovat opačným směrem, aniž by kdokoli stavěl propojení od začátku. Senzory, drony a společný obraz bojiště se tak dají skládat dohromady rychleji.
Zkušenosti teď proudí i druhým směrem. JATEC je první společná organizace NATO a Ukrajiny a ukrajinské poznatky z fronty přes ni přecházejí do aliančního výcviku, doktríny a vývoje nových schopností. Generální tajemník NATO Mark Rutte při jejím otevření řekl, že centrum „posiluje Ukrajinu i NATO a dělá nás všechny bezpečnějšími“.
Pro Moskvu z toho plyne nepříjemná situace. Válčí se zemí mimo Alianci, jejíž válečné zkušenosti už ovlivňují, jak NATO přemýšlí o dronech, síťovém velení a rychlosti rozhodování. Jak na říjnovou zprávu ministerstva Rusko zareagovalo, oznámení neuvádí.
Do štábu, který koordinuje pomoc Ukrajině, Česko vyslalo dvacet vojáků
Ve veřejných zdrojích se nedá doložit, že by se Česko přímo účastnilo cvičení REPMUS 2026. Česká stopa vede jinudy, přes NSATU, alianční strukturu, která koordinuje podporu Ukrajině. Podle ročenky Armády ČR Česko vyslalo na její velitelství pět příslušníků. Dalších patnáct se podílelo na vybudování a provozu jejích komunikačních systémů. Do štábu NSATU tedy dohromady přispělo dvaceti lidmi. Patnáct z nich pracovalo na spojení, tedy na stejném druhu propojenosti, kterou DELTA prokázala na moři.
České ministerstvo obrany roli NSATU při plánování a koordinaci pomoci Ukrajině potvrzuje. Pro Česko jako člena Aliance zůstává hlavní bezpečnostní zárukou článek 5. Nejviditelnějším českým příspěvkem zůstává muniční iniciativa, kterou Rutte výslovně zmínil v červnu 2026 na tiskové konferenci ministrů obrany NATO.