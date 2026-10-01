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Ukrajina oživuje sovětské PVO Osa vlastní raketou RK-19. Nejlepší je, že zásoby střel prakticky nemohou dojít

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Ukrajina začala vyrábět vlastní protiletadlovou střelu pro sovětský komplet, kterému docházela munice vyrobená ještě za studené války.
RK-19

RK-19

Zdroj: Ukrajinské vojenské centrum (Militarnyi)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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