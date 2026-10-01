Ukrajina oživuje sovětské PVO Osa vlastní raketou RK-19. Nejlepší je, že zásoby střel prakticky nemohou dojít

Válka trvající déle než čtyři roky nutí Ukrajinu řešit problém, o kterém se v mírových časech nepřemýšlí: co dělat, když zbraňový systém stále funguje, ale střely pro něj už nikdo na světě nevyrábí. Odpovědí je raketa RK-19, domácí protiletadlová řízená střela, která nahrazuje sovětské střely řady 9M33 v kompletu protivzdušné obrany Osa-AKM. Nejde o zázračnou zbraň s revolučními parametry. Jde o něco důležitějšího: přechod z konečné zásoby zděděné munice na opakovatelnou domácí výrobu. A právě v tom spočívá ono „oživení“, Osa nemusí umřít jen proto, že jí došly sovětské rakety.
Sovětská Osa a její muniční problém
Osa-AKM (v kódu NATO SA-8 Gecko) je mobilní protiletadlový raketový komplet krátkého dosahu, navržený v Sovětském svazu v sedmdesátých letech. Celý systém (radar, řídicí elektronika i odpalovací zařízení se šesti střelami) sedí na jednom obojživelném podvozku BAZ-5937, což mu dává vysokou taktickou mobilitu. Původní střely 9M33 a jejich vylepšené verze 9M33M2 a 9M33M3 zajišťovaly zónu ničení do 10 km na vzdálenost a do 5 km na výšku, s maximální rychlostí kolem 500 m/s.
Problém je prostý: tyto střely se vyráběly v Sovětském svazu a po jeho rozpadu výroba skončila. Ukrajina zdědila zásoby, ale více než čtyři roky intenzivního konfliktu je spolehlivě vyčerpávají. Podle
Defence Express musela ukrajinská armáda sahat i po starších verzích munice se slabšími parametry a experimentovat s improvizovanou integrací střel jiných typů, například leteckých raket R-73. Osa přitom stále figuruje na oficiální stránce Pozemních sil Ukrajiny jako součást aktivní protivzdušné obrany, vedle Strely-10, Buku-M1, Tungusky, amerického Avengeru, německého Gepardu či Skyrangeru 35. Co přesně je RK-19 a co umí
Raketa RK-19 poprvé pronikla do veřejného povědomí 14. dubna 2026, kdy prezident Zelenskyj ve videu ke Dni zaměstnance obranného průmyslu ukázal 56 typů ukrajinských zbraní vyvinutých během války. Střelu v záběrech identifikovali analytici, oficiální text ji ale jmenovitě neuvedl. Technické potvrzení přišlo až v září 2026 na mezinárodní obranné výstavě MSPO v polských Kielcích, kde výrobce zveřejnil parametry.
Klíčové specifikace RK-19 podle materiálů z MSPO:
Parametr RK-19 9M33M3 (originál) Maximální dosah 10 km 10 km Výška zásahu do 5 km do 5 km Maximální rychlost 600 m/s ~500 m/s Hmotnost bojové části 14,3 kg 15 kg Navedení radiopovelové radiopovelové Zapalovač bezkontaktní bezkontaktní
Čísla mluví jasně: RK-19 není skok vpřed v dosahu ani v ničivé síle. Mírně vyšší rychlost (o zhruba 100 m/s) může pomoci při záchytu rychlejších cílů, ale zóna zásahu zůstává prakticky totožná. Tříštivotrhavá bojová část je o sedm desetin kilogramu lehčí. Revoluce to není. Ale revoluce to být nemusí.
Proč zásoby „prakticky nemohou dojít“
Formulace z titulku neznamená nekonečný sklad. Znamená zásadní změnu logické rovnice: místo čerpání z konečné zásoby sovětských raket, které nikdo nedoplní, přechází Ukrajina na model průběžné domácí výroby. Dokud běží výrobní linka, dokud jsou suroviny a energie, střely lze vyrábět znovu a znovu.
Přesné výrobní tempo, cenu ani objem dodávek Ukrajina nezveřejnila, a v podmínkách probíhajícího konfliktu to dává smysl. Jako vodítko ale slouží jiné ukrajinské projekty. Ministerstvo obrany v dubnu 2026 oznámilo nákup 8 000 interceptorů Octopus pro obranu proti dronům a do výroby zapojilo 29 ukrajinských firem. Tento model rychlého škálování přes více výrobců je přesně to, co dává domácí produkci odolnost; i když jeden závod zasáhne ruská raketa, ostatní vyrábějí dál.
Podle nás je právě tohle skutečný průlom. Ne parametricky lepší střela, ale průmyslová schopnost udržet stárnoucí, ale funkční zbraňový systém v boji na neurčito.
Osa v kontextu ukrajinské protivzdušné obrany
Ukrajinská PVO dnes není ani sovětská, ani západní. Je hybridní. Na spodní vrstvě, tedy ochraně vojsk a objektů proti dronům, střelám s plochou dráhou letu a nízko letícím letounům, pracují vedle Osy také Strela-10, Tunguska, německý Gepard se dvěma 35mm kanóny (dosah proti vzdušným cílům do 5,5 km), americký Avenger s raketami Stinger, Skyranger 35 a celá řada přenosných systémů MANPADS. Nad nimi stojí střednědobý Buk-M1 a ještě výš západní systémy typu IRIS-T SLM nebo Patriot, které chrání strategické cíle a města.
Osa s RK-19 zůstává v té nejnižší, nejhustší vrstvě. A právě tam rozhoduje množství. V květnu 2026 podle
ukrajinského ministerstva obrany zachytila protivzdušná obrana 7 476 z 8 150 útočných dronů, tedy s úspěšností 91,73 procenta. Každý funkční komplet, který může střílet, v těchto číslech hraje roli.
Pro srovnání: Česká republika zvolila jinou cestu. Sovětský komplet 2K12 Kub nahrazuje izraelským systémem SPYDER, tedy kompletní výměnou platformy. Ukrajina si to uprostřed války dovolit nemůže. Místo toho drží staré tělo a dává mu nové srdce. Obě cesty mají logiku, ale jen jedna funguje, když vám nepřítel denně střílí na továrny a rozpočet je napjatý k prasknutí.
Exportní potenciál a signál spojencům
Prezentace RK-19 na MSPO v Kielcích nebyla náhoda. Ukrajinská obranná průmyslová skupina už při ročníku 2025 vedla na této výstavě přes 140 jednání a podepsala více než deset dokumentů o spolupráci. Vystavení nové střely na mezinárodním veletrhu je průmyslově-obchodní signál: existují desítky zemí, které stále provozují systém Osa nebo jeho exportní varianty, a všechny řeší stejný problém s docházející municí.
Zatím chybí potvrzení jakéhokoli exportního kontraktu. Ale samotná existence domácí střely kompatibilní se sovětským kompletem otevírá dveře, které dosud byly zavřené. Česko přitom nepřímo pomáhá budovat průmyslovou základnu, na které takové projekty stojí; společné česko-ukrajinské projekty zahrnují výrobu munice ráže 155 mm, pušek Bren 2 i transfer vojenských technologií.
Osa-AKM s raketou RK-19 není příběh o zázračné zbrani. Je to příběh o zemi, která odmítla přijmout, že funkční obranný systém musí zemřít jen proto, že mu došla munice z dávno zaniklého státu.
Zdroj:
ArmádníZpravodaj.cz
Autor:
Lubomír Vávra