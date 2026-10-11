Ukrajina má vlastní odpověď na ruské KABy. Její bomba Vyrovnávač je téměř třikrát levnější než americká JDAM-ER

Rusko každý den shodí na ukrajinské pozice přes tři sta řízených klouzavých bomb označovaných KAB. Letadla je vypouštějí z bezpečné vzdálenosti desítky kilometrů za frontovou linií a pumy pak dopadají na opevnění, velitelská stanoviště a sklady. Ukrajina v téhle kategorii zbraní dosud nic vlastního neměla. Nová bomba se jmenuje Vyrivnyuvač, česky Vyrovnávač, v angličtině Equalizer, a míří přesně do mezery, kterou ruské KABy roky využívaly.
Z obyčejné letecké pumy udělá klouzavou zbraň sada křídel a ocasu
Vývoj odstartoval v roce 2024 u ukrajinské obranně technologické firmy DG Industry, kterou podpořila státní inovační platforma Brave1. Zadání mělo tři body: bombu půjde vyrábět levně, rychle a bez ohledu na zahraniční dárce, kteří u svých zbraní rozhodují, kde a proti jakým cílům je Ukrajina smí použít.
Vyrovnávač není celá nová puma, ale konverzní kit. Tvoří ho křídla, ocasní sekce s navigací a řízením a naváděcí systém. Po namontování na běžnou leteckou pumu vznikne řízená klouzavá zbraň s bojovou hlavicí o hmotnosti 250 kilogramů.
Veřejnost bombu poprvé viděla v červnu 2026 na pařížském zbrojním veletrhu Eurosatory. V srpnu téhož roku plukovník Vladyslav Vološyn agentuře Ukrinform potvrdil, že zbraň prošla zkouškami a armáda ji oficiálně zařazuje do výzbroje.
Kolik ze slibovaných 130 kilometrů zbude při skutečném odhozu
Ukrajinské zdroje udávají dosah 10 až 130 kilometrů. Ruské kity UMPK podle studie britského think-tanku RUSI létají typicky 30 až 90 kilometrů od fronty. Při doslovném čtení by tedy Vyrovnávač doletěl dál než zbraň, na kterou má odpovídat.
Analytici serveru Defense Express ale počítají s tím, jak ukrajinští piloti skutečně odhazují: z nízké výšky a s prudkým stoupáním těsně před vypuštěním. Při takovém profilu může efektivní dolet klesnout zhruba ke 40 kilometrům. Klouzavá puma bez vlastního pohonu má jen tu energii, kterou jí předá letadlo, a stejné omezení se týká všech zbraní této kategorie. Pro odhad bojové hodnoty je proto rozumné vycházet ze čtyřiceti kilometrů a horní hranici brát jako výsledek ideálních podmínek.
Konstrukcí má Vyrovnávač nejblíž k americké JDAM-ER, která kombinuje satelitní navádění GPS s inerciální navigací a doletí kolem 74 kilometrů. Francouzská AASM Hammer od firmy Safran má navíc raketový motor, dosah přes 70 kilometrů a výrobce u ní deklaruje odolnost v prostředí bez satelitní navigace. U ukrajinské bomby zůstávají detaily navádění i odolnost proti ruskému elektronickému rušení neveřejné. Ukrajinské zdroje zmiňují jen „moderní algoritmy přesného navádění“, bližší specifikaci k nim nepřidávají.
Za cenu jednoho amerického kitu dostane Ukrajina téměř tři vlastní
Nejpevnější veřejně doložený údaj o Vyrovnávači je cena. Podle Vološyna je ukrajinský kit téměř třikrát levnější než JDAM-ER. Když se cena amerického kitu odhaduje zhruba na 600 tisíc korun za kus, vychází Vyrovnávač kolem 200 tisíc korun. Obě částky jsou odhady, poměr mezi nimi ale pochází přímo od ukrajinské armády.
Rusko staví na obrovských sovětských zásobách gravitačních bomb a na levných kitech UMPK. Jejich výroba podle RUSI vzrostla zhruba ze 40 tisíc kusů v roce 2024 na 70 tisíc objednaných pro rok 2025. Ukrajinské zdroje zatím neuvádějí, kolik kusů Vyrovnávače se má vyrobit.
Proti produkci v desítkách tisíc kusů ročně nemá smysl stavět obranu na drahé západní přesné munici, protože jí nikdy nebude dost. Kit, který si Ukrajina vyrobí sama za zlomek ceny a může ho nasadit bez souhlasu dárce, je jediná cesta, jak se ruskému objemu aspoň přiblížit.
Desetinu součástek bomby musí Ukrajina dál nakupovat v cizině
Konstrukce, software letového řízení, křídla i finální montáž vznikají na Ukrajině. Zástupce Brave1 pro server The War Zone upřesnil, že zhruba 90 procent součástek tvoří díly ukrajinské, evropské a americké výroby. Zbylých deset procent připadá na čipy a mikrosoučástky, které Ukrajina dovážet musí. Slovo „vlastní“ tedy u Vyrovnávače znamená domácí vývoj a montáž. Dodavatelský řetězec zůstává mezinárodní a u čipů na dovozu přímo závisí.
Vyrovnávač přitom není jediný ukrajinský projekt svého druhu. Podle Brave1 vyvíjí klouzavé pumy nejméně osm domácích výrobců.
Bomba je zatím integrovaná na letouny, které ukrajinské letectvo už léta používá: stíhačky MiG-29, bombardéry Su-24 a víceúčelové Su-27. Pro nasazení z amerických F-16 a francouzských Mirage 2000, které Ukrajina postupně přebírá, potřebuje zbraň certifikaci, jež zatím dokončená není.