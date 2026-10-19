Ukrajina bere ruské armádě oči i uši. Na Krymu udeřila na Olenivku už třetí měsíc po sobě, v Brjansku na radary

Hlášení zveřejněné 16. října jmenuje v Brjanské oblasti dvě radiolokační stanice, jednu v rajónu Ozarjonného a druhou u Trubčevsku. Ze stejné oblasti hlásí i zásah stanice radioelektronického boje (REB) u Novozybkova. Na západním Krymu podle štábu zasáhly ukrajinské síly telekomunikační věže s anténním vybavením nedaleko Olenivky. Ještě týž den přidal generální štáb v samostatné zprávě další cíl, dalekodosahový radar v Krasnodarském kraji.
Tři schopnosti moderní armády zasáhla Ukrajina během dvou dnů
Bojující armáda se neobejde bez tří věcí. Radary jí ukazují, co se blíží. Stanice REB ruší komunikaci a drony protivníka. Spojovací uzly přenášejí data mezi senzory, veliteli a zbraněmi. Údery z 15. a 16. října mířily na všechny tři vrstvy zároveň.
Každá vrstva plní jinou úlohu. Radar poskytuje včasné varování a odhaluje letadla, střely i drony na vzdálenost desítek až stovek kilometrů. Stanice REB narušuje protivníkovi navigaci, komunikační kanály a řízení bezpilotních prostředků. Telekomunikační věže přenášejí rozkazy a data z jednoho uzlu na druhý. Když v jednom sektoru vypadnou všechny tři vrstvy najednou, vznikne podle podkladů slepé místo: obránce nevidí, neslyší a nemůže včas reagovat.
Severoatlantická aliance ve svém přehledu elektromagnetického boje uvádí, že o převaze na bojišti rozhoduje schopnost udržet si přehled v elektromagnetickém prostoru.
U ruské hranice dva radary, v Krasnodarském kraji navíc Něbo-U
Brjanská oblast sousedí s Ukrajinou a Rusko přes ni vede logistiku i letecké operace. Generální štáb u obou tamních radarů ani u stanice REB neuvedl typ. Jisté je tedy jen to, že šlo o prostředky protivzdušné obrany a elektronické ochrany.
Všechny údaje o úderech pocházejí z hlášení jedné z válčících stran. U brjanských cílů navíc chybí i typové označení, takže skutečný rozsah škod se z nich nedá posoudit. Čtenář má v ruce seznam zasažených kategorií, nikoli bilanci zničené techniky.
Konkrétnější je zpráva z Krasnodarského kraje. Štáb v ní uvádí zásah dalekodosahového radaru 55Ž6U „Něbo-U“ a je to jediný cíl z těchto dvou dnů, u kterého zveřejnil přesné typové označení.
Proč se ukrajinské údery vracejí do krymské Olenivky
Olenivka se v oficiálních ukrajinských hlášeních objevuje opakovaně. V srpnu 2026 tam generální štáb oznámil zásah pozemních relé, přes která se podle něj řídily úderné drony Geran, označované také jako Herbera. V září hlásil zásah anténního komplexu ve stejné oblasti a v říjnu přišly na řadu telekomunikační věže.
Americký institut CSIS popisuje, že drony Geran v roce 2026 pracují v rozšířené komunikační síti. Modemy a relé v ní umožňují dálkové řízení dronu i změnu jeho kurzu za letu. Spojení Olenivky s touto sítí ale stojí na srpnovém hlášení ukrajinského štábu, ne na nezávislém zjištění.
Pokud Olenivka skutečně slouží jako jeden z uzlů, zhoršuje každý zásah tamní infrastruktury dosah, stabilitu a pružnost ruského řízení dronů nad Černým mořem a nad jižní Ukrajinou.
Kam Rusko stahuje senzory a proč je jeho průmysl nestíhá doplňovat
Generální štáb už v září prohlásil, že údery na tyto cíle nejsou izolované epizody, a mluvil o „systémové společné práci“. Je to sebehodnocení jedné strany. Hlášení z léta a podzimu 2026 mu přesto dávají oporu, protože radary, relé, anténní komplexy a místa startu dronů se v nich objevují stále častěji.
Britský institut RUSI v červencové analýze popsal, jak opakované ukrajinské údery nutí Rusko přesouvat pozemní protivzdušnou obranu a senzory hlouběji do vnitrozemí. Sektory, odkud techniku odvede, tím zůstávají slabší. Výpadky nemůže rychle pokrýt výroba. RUSI upozorňuje na slabiny ruského radioelektronického průmyslu a na jeho závislost na zahraničních návrhových nástrojích, ke kterým se dnes nedostane.
Vysoké souhrnné ztráty ruských radarů a rušiček, na které RUSI poukazuje, eviduje i databáze Oryx.