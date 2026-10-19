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Ukradla kus masa z grilu a zmizela v korunách stromů: Geniální trik entomologů odhalí obří hnízdo nebezpečného zabijáka

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Ukradla kus masa z grilu a zmizela v korunách stromů: Geniální trik entomologů odhalí obří hnízdo nebezpečného zabijáka . Představte si pohodové pozdně letní odpoledne na terase. Vybíráte z grilu šťavnatou krkovičku, když tu vám nad talířem začne kroužit pořádně macek. Mohutná sršeň bez dlouhých okolků ukousne kus masa a tradá pryč. A teď pozor!
srsen

srsen

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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