Ukradla kus masa z grilu a zmizela v korunách stromů: Geniální trik entomologů odhalí obří hnízdo nebezpečného zabijáka . Představte si pohodové pozdně letní odpoledne na terase. Vybíráte z grilu šťavnatou krkovičku, když tu vám nad talířem začne kroužit pořádně macek. Mohutná sršeň bez dlouhých okolků ukousne kus masa a tradá pryč. A teď pozor!
Neodletí jen tak nazdařbůh. Namíří si to pryč naprosto přímočaře, bez jakéhokoliv kličkování, jako by jela po neviditelné koleji. Právě tahle přímá linka představuje klíčový trik, který využívají entomologové při pátrání po koloniích obávané invazní sršně asijské. Dělnice totiž létají mezi vydatnou svačinou a svým domovem v neustálých smyčkách. Každý návrat tak nese přesnou informaci o směru i poloze celé rodinky. Pro každého českého pěstitele to znamená jediné. Pokud si zapamatujete, kterým směrem tenhle okřídlený letec pláchne, získáte perfektní výchozí bod k odhalení jeho tajné skrýše.
Úspěšné pátrání po sršním hnízdě vyžaduje trpělivost a sledování letových tras
Dělnice fungují v přírodě jako neúnavné sběračky. Odletí ze svého obydlí, najdou pořádný zdroj bílkovin nebo sladkého cukru, naberou plný náklad a pádí zpátky tou nejkratší možnou cestou. Během jediného dne zvládne jedna jediná dělnice hned několik takových výprav. Každé opuštění návnady kopíruje naprosto totožnou trasu.
Při sledování je ale potřeba počítat s drobnou odchylkou. U krátkých návratů činí rozptyl kolem 10 stupňů, zatímco u delších výletů přesahujících deset minut se úhel rozšiřuje až na 15 stupňů. Jeden rychlý pohled tedy nestačí. Pro přesné zaměření musíte téhož jedince pozorovat alespoň při třech návratech za sebou. Ideální bývá sledování ze dvou různých míst na pozemku, protože průnik obou směrů vám zúží hledanou oblast na malý kousek.
Tip: Rozmrazujete maso špatně? Může k vám dorazit i sanitka.
Foto: Pixabay
Posaďte se k místu, kde hmyz mlsá, a během půlhodinky si značte, kam mizí
Získáte spolehlivou linii. Přesnou adresu však odhalíte až očima přímo v terénu. A kam že se to vlastně dívat?
Na jaře (od dubna do června) pátrejte po malých počátečních obydlích od velikosti tenisáku po rozměr fotbalového míče. Schovávají se pod převisem stříšky verandy, uvnitř kůlny, na půdě pod krovy nebo v rohu okenního rámu. V létě a na podzim se kolonie sršně asijské stěhuje do obřího sekundárního sídla, které dosahuje šířky až 90 centimetrů. Nejčastěji visí vysoko v korunách stromů přesahujících deset metrů. Často ho lidé objeví až po opadu listí.
Zdroje info: Autorka, https://www.nature.cz/druhy-a-stanoviste/invazni-druhy/srsen-asijska, https://www.ochranaprirody.cz/invazni-druhy/srsen-asijska/
Náhledové foto: Pixabay
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