Uklizený domov bez několikahodinového maratonu: Objevte metodu, která vám ušetří čas i energii

Když je nepořádek větší než vaše motivace
Představa
úklidu celého bytu dokáže odradit ještě dřív, než vůbec začnete. Je potřeba roztřídit věci, umýt povrchy, odnést předměty na jejich místo a rozhodnout, čeho se konečně zbavit. Pokud navíc nevíte, kde začít, může se i běžný úklid zdát jako úkol na celé odpoledne. Není proto divu, že ho někdy raději odložíte na další den.
S podobným pocitem zahlcení pracuje metoda 20/10. Její autorkou je Rachel Hoffman, která ji představila ve své knize
Unfck Your Habitat: You're Better Than Your Mess. Základní myšlenka spočívá v tom, že místo vyčerpávajícího úklidového maratonu rozdělíte práci na kratší úseky a mezi ně zařadíte pravidelný odpočinek.
Místo otázky, jak uklidit celý byt, si tak můžete položit mnohem konkrétnější: co zvládnu udělat během následujících 20 minut?
20 minut práce, 10 minut pauza
Princip metody je jednoduchý. Nastavíte si časovač na 20 minut a po tuto dobu se věnujete úklidu nebo organizaci. Jakmile zazvoní, práci přerušíte a následuje 10minutová přestávka. Potom se můžete pustit do dalšího bloku, nebo v úklidu pokračovat až následující den.
Během pauzy si uvaříte čaj, dáte si něco dobrého, poslechnete si oblíbenou skladbu nebo si jednoduše sedněte a odpočinete si. Podstatné je na chvíli přestat pracovat a neproměnit přestávku v další úkol.
Podobný princip využívá také technika Pomodoro, která se běžně spojuje s intervaly 25 minut práce a 5 minut odpočinku. Metoda 20/10 má ale vlastní časový režim a je zaměřená především na úklid, třídění a organizaci prostoru.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ÚKLID JAKO VENTIL EMOCÍ: „RAGE CLEANING” JE TREND, KTERÝ OPRAVDU FUNGUJE, ALE JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK Foto: Pexels Jak na 20/10 doma Připravte si všechno ještě před začátkem
Než spustíte časovač, nachystejte si pomůcky, které budete potřebovat. Hodit se mohou pytle na odpadky, krabice nebo tašky na věci k darování, koš na předměty, které patří jinam, a případně organizéry či úložné boxy.
Díky tomu nebudete zbytečně přerušovat práci, abyste hledali pytel na odpadky nebo krabici na věci, které chcete vytřídit. Pokud plánujete také čištění povrchů, připravte si předem vhodné čisticí prostředky a hadřík.
Metoda přitom nemusí zůstat jen u fyzického prostoru. Využít ji můžete při organizaci pracovního stolu, třídění dokumentů nebo promazávání e-mailové schránky. Důležité je pouze zvolit úkol, který lze rozumně rozdělit do kratších bloků.
Vyberte si jeden konkrétní úkol
Před začátkem si určete, čemu se budete věnovat. Místo obecného cíle „uklidit kuchyň“ si naplánujte například vytřídění jedné zásuvky nebo vyčištění pracovní desky.
„Tato metoda stanovuje malé cíle, kterých lze snadno dosáhnout,” řekla pro magazín Real Simple Wendy Trunz, vedoucí organizátorka úklidové společnosti.
Během 20 minut můžete například:
vytřídit jeden šuplík, uklidit pracovní stůl, poskládat prádlo z jednoho koše, vyčistit koupelnové umyvadlo a jeho okolí, vytřídit jednu polici v knihovně, posbírat věci, které nepatří do obývacího pokoje.
Pokud uklízíte menší prostor, například zásuvku nebo skříňku, může být praktické nejprve všechno vyndat a následně jednotlivé věci rozdělit na ty, které si necháte, vyhodíte, darujete nebo uložíte jinam. U větší místnosti naopak nemusíte všechno přesouvat najednou. Stačí si vybrat jednu její část a pokračovat příště.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ÚPLNĚ NOVÝ ZÁŽITEK Z ÚKLIDU: SEZNAMTE SE S JAPONSKÝMI METODAMI, KTERÉ NABÍZÍ VÍCE NEŽ JEN ČISTÝ DOMOV Foto: Pexels Zapněte časovač a opravdu začněte
Jakmile máte připravené pomůcky i konkrétní úkol, spusťte časovač. Během 20 minut se snažte zůstat u toho, co jste si naplánovali. Pokud uklízíte kuchyňskou linku, nezačínejte současně reorganizovat celou spíž. Při třídění šatníku zase nemusíte rovnou přerovnávat knihovnu.
Práci vám může zpříjemnit hudba nebo podcast. Pokud vás ale telefon snadno vtáhne do nekonečného scrollování, raději ho odložte nebo přepněte do režimu soustředění.
Pomoci může také jednoduchý seznam úkolů. Když si předem napíšete, co chcete během jednotlivých bloků zvládnout, nebudete muset ztrácet čas rozhodováním, do čeho se pustit dál.
10 minut odpočinku, který není známkou lenosti
Jakmile časovač zazvoní, přestaňte pracovat, i kdyby na stole ještě něco zůstalo. Právě to může být nejtěžší část celého postupu. Často máme tendenci pokračovat, když už jsme se do úklidu pustili. Z krátkého úkolu se pak snadno stane několikahodinová akce, po které nemáme chuť se k úklidu brzy vrátit.
Alex Varela, vedoucí týmu v úklidové společnosti, pro magazín
Homes & Gardens vysvětlila, že předem stanovené intervaly práce a odpočinku mohou pomoci udržet tempo a zabránit vyčerpání. „Když si předem stanovíme čas na odpočinek i práci, vyhneme se vyčerpání a zároveň si udržíme tempo i duševní energii,” uvedla.
Přestávku proto neberte jako odměnu, kterou si musíte zasloužit dokončením úkolu. Je součástí metody od začátku. Využijte ji k odpočinku a po deseti minutách se rozhodněte, zda chcete pokračovat dalším blokem, nebo si zbytek práce necháte na jindy.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: FIFO METODA SLIBUJE, ŽE SI DOMA KONEČNĚ UKLIDÍTE EFEKTIVNĚ Foto: Pexels Kde metoda 20/10 funguje nejlépe
Začít můžete v místech, kde se nepořádek hromadí nejrychleji. Typicky jde o kuchyňskou linku, obývací pokoj, koupelnu nebo pracovní stůl. Kratší pracovní bloky se ale hodí také pro činnosti, které vyžadují více rozhodování, například třídění šatníku nebo věcí, ke kterým máte citový vztah.
Při výběru úkolu myslete na to, že 20 minut nemusí stačit na dokončení celé místnosti. To ale není důvod metodu vzdát. Rozdělte si práci na jednotlivé kroky: nejprve odstraňte věci, které do prostoru nepatří, potom ukliďte povrchy a nakonec se věnujte vysávání nebo vytírání. Každý blok tak bude mít jasný cíl.
Metoda 20/10 není závod ani další povinnost, kterou musíte za každou cenu splnit. Pokud vám 20 minut připadá příliš dlouhých, můžete si pracovní bloky přizpůsobit svým možnostem. A pokud po přestávce zjistíte, že už pokračovat nechcete, nic se neděje. Smyslem je rozdělit úklid na zvládnutelné části, nikoli za každou cenu dokončit všechno během jediného dne.
Zdroje: Real Simple, Homes & Gardens