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UHK poskočila ve světovém žebříčku. V Česku patří mezi nejlepší čtyři

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Univerzita Hradec Králové si výrazně polepšila v jednom z nejuznávanějších světových žebříčků vysokých škol. Dostala se do první tisícovky a v České republice tak patří mezi čtyři nejlépe hodnocené vysoké školy.
UHK poskočila ve světovém žebříčku. V Česku patří mezi nejlepší čtyři

UHK poskočila ve světovém žebříčku. V Česku patří mezi nejlepší čtyři

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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