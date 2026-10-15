Uherskohradišťská nemocnice zaplnila kino Hvězda odbornou konferencí o kazuistikách

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Uherskohradišťská nemocnice zaplnila kino Hvězda odbornou konferencí o kazuistikáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Uherskohradišťská nemocnice uspořádala 14. října v kině Hvězda již šestý ročník odborné konference Kazuistiky napříč obory. Akce přilákala zdravotníky nejen z řad nemocničního personálu,…
k_9
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 15.10.2026 13:02
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