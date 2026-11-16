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Uganda láká české zbrojaře. Ministr Zůna jednal s místopředsedou ugandského parlamentu

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České zbrojařské a letecké společnosti by mohly rozšířit své aktivity v Ugandě. Východoafrická země má zájem o další dodavatele obranných technologií.
Uganda láká české zbrojaře. Ministr Zůna jednal s místopředsedou ugandského parlamentu

Uganda láká české zbrojaře. Ministr Zůna jednal s místopředsedou ugandského parlamentu

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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