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UFO už není jen otázkou pro fanoušky záhad. Americká vláda k nim přizvala vědce

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Ať už mají jakýkoli původ, UFO, dnes označovaná stále častěji jako UAP, v angličtině Unidentified Anomalous Phenomena neboli neidentifikované anomální jevy, už dávno nejsou pouze téma pro nějaké konspirátory a nadšence do sci-fi záhad. Jejich výskytem se v tuto chvíli zcela seriózně zabývají nejvyšší špičky americké vlády a také vědci, kteří před tím nebyli určeni ke zmizení...
UFO už není jen otázkou pro fanoušky záhad. Americká vláda k nim přizvala vědce

UFO už není jen otázkou pro fanoušky záhad. Americká vláda k nim přizvala vědce

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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