UFO už není jen otázkou pro fanoušky záhad. Americká vláda k nim přizvala vědce

V červnu 2026 Bílý dům ustavil novou vědeckou poradní radu zaměřenou na problematiku UAP. Ta má spolupracovat s Pentagonem a jeho úřadem All Domain Anomaly Resolution Office, který se zabývá vyšetřováním anomálních jevů napříč různými oblastmi, stejně jako s Úřadem ředitele národního zpravodajství a FBI.
Do čela nové rady se postavil Avi Loeb, známý harvardský astrofyzik. Loeb zároveň vede Galileo Project na Harvardově univerzitě, jehož cílem je mimo jiné hledat případné známky mimozemské technologické aktivity přímo na Zemi.
Úkol nové rady je podle něj poměrně jednoduchý, byť rozhodně ne snadný. Má americké vládě pomoci vědeckými metodami zjistit, co se za fenoménem UAP skutečně skrývá.
UFO pod dohledem vědců
Členové UAP Science Advisory Council se nedávno sešli na neveřejném jednání. Schůzka se uskutečnila 31. srpna v sídle Úřadu ředitele národního zpravodajství, uvedl Loeb serveru Space.com.
„Nemohu prozradit obsah jednání, ale mohu říct, že americká vláda bere své úsilí pochopit UAP vážně a chce při tom vycházet z vědecké metody sběru dat,“ uvedl Loeb.
Jedním z členů rady je také Ben Lamm, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Colossal Biosciences. Lamm má za sebou kariéru technologického podnikatele a zkušenosti s projekty, které se pohybují na hranici současných možností vědy a technologií.
Jeho společnost se například zabývá využitím genového inženýrství k pokusům o návrat vyhynulých druhů. Jeden z nejznámějších projektů je snaha o oživení mamuta srstnatého.
Do problematiky UAP se proto podle něj hodí především přístup založený na datech a ověřování hypotéz.
„Toto téma mě fascinuje už dlouhou dobu, takže možnost zkoumat důkazy z první ruky a přispět k serióznímu vědeckému úsilí je neuvěřitelně vzrušující,“ řekl Lamm serveru Space.com.
Zároveň zdůraznil, že cílem rady není dokazovat existenci mimozemšťanů ani předem odmítat možnost, že by některé případy mohly mít neobvyklé vysvětlení.
„Naše mise je jednoduchá. Nejde o víru, ale o důkazy,“ uvedl Lamm.
Podobný přístup může být pro další výzkum UAP významný. Rada chce podle něj využít přísné vědecké metody jak při analýze historických záznamů o UFO, tak při zkoumání nových pozorování. Klíčové bude především získávání kvalitních dat a jejich následné vyhodnocení podle současných vědeckých standardů.
Prostě chtějí větší transparentnost. Když se podaří získat dostatečně důvěryhodné důkazy, měly by být výsledky podle Lamma otevřeně sdíleny s vědeckou komunitou i veřejností.
„Je čas hledat odpovědi prostřednictvím vědy, protože by mohly změnit naše chápání světa a potenciálně se stát jedním z nejvýznamnějších objevů v historii lidstva,“ řekl Lamm.
Američané jsou k UFO stále skeptičtější
Zatímco americká vláda a skupina vědců začínají UAP zkoumat systematičtěji, veřejnost zůstává rozpolcená. Ukázal to nový průzkum společnosti Gallup, který proběhl v červenci 2026.
Podle něj se 49% Američanů domnívá, že všechna pozorování UFO lze vysvětlit lidskou činností na Zemi nebo přírodními jevy. To je téměř polovina dotázaných, kteří nepovažují žádný z těchto případů za důkaz návštěvy mimozemské civilizace. A možná jablko nespadlo daleko od stromu.
Na druhou stranu 37% Američanů věří, že alespoň některá pozorovaná UFO mohou být mimozemské kosmické lodě pocházející z jiných planet nebo galaxií. Dalších 13% si podle průzkumu nedokáže na otázku vytvořit názor.
Zajímavé přitom je, že počet lidí, kteří si nejsou jistí, postupně roste. V roce 2019 uvedlo, že na otázku nemá názor, pouze 7% Američanů. V roce 2026 už je to 13%.
Drtivá většina veřejnosti navíc nadále věří, že americká vláda o UFO ví mnohem více, než zveřejňuje. Myslí si to celých 78% Američanů.
Pentagon pokračuje ve zveřejňování záznamů
Nové údaje z průzkumu přicházejí v době, kdy americké ministerstvo války pokračuje ve zveřejňování různých dokumentů a videozáznamů spojených s fenoménem UFO. Děje se tak na základě výkonného nařízení prezidenta Donalda Trumpa.
Veřejnost se tak postupně dostává k dalším materiálům, které zachycují nejrůznější objekty a jevy, jejichž původ nebo povaha nebyly v době pozorování jednoznačně objasněny.
Samotná skutečnost, že některý objekt nebyl identifikován, samozřejmě ještě neznamená, že jde o mimozemskou technologii. V tom určitě spočívá rozdíl mezi vědeckým přístupem a pouhou spekulací. UAP zkrátka označuje něco, co se nepodařilo spolehlivě identifikovat, nikoli automaticky něco mimozemského.
Americká vláda však nyní naznačuje, že chce tuto hranici zkoumat důkladněji.
V srpnu 2026 UAP Science Advisory Council také vyjádřila podporu Trumpově administrativě při poskytování právních záruk, včetně případné imunity, která by mohla být potřebná k tomu, aby současní nebo bývalí vládní zaměstnanci a příslušníci armády mohli radě předávat informace o údajných technologiích ne-lidského původu.
Ty by mohly být pro vědce velmi cenné. Zároveň ale představují jednu z nejcitlivějších částí celého výzkumu, protože tvrzení o technologii ne-lidského původu je třeba oddělit od samotných pozorování, domněnek a svědectví.