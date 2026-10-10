UFC testuje McGregora skoro dvakrát víc než kohokoli jiného. Za rok 2026 má na kontě už 15 odběrů

69 sekund. Tak dlouho trval návrat Conora McGregora, 38letého irského bojovníka ve welterové váze do 77 kg s bilancí 22-7, do oktagonu. Na turnaji UFC 329 z 11. července 2026 ho po zranění kolena zastavil technický knockout v čase 1:09 1. kola. V počtu kontrol je přitom mezi bojovníky největší světové organizace smíšených bojových umění suverénně první. Redakce MMAmag otevřela veřejnou databázi UFC Anti-Doping a spočítala, jak velký ten náskok je.
Patnáct seancí a nikdo jiný see mu ani nepřibližuje
Databáze UFC Anti-Doping vede u McGregora za rok 2026 celkem 15 testovacích seancí; stav odpovídá aktualizaci z 2. října 2026. Druhou nejvyšší hodnotu, tedy 8 seancí, mají hned tři bojovníci: Anthony Hernandez, Luis Dias de Assis a Manuel Gomes.
Bojovník Testovací seance 2026 Kolikrát méně než McGregor Conor McGregor 15 — Anthony Hernandez 8 1,9× Luis Dias de Assis 8 1,9× Jiří Procházka 4 3,8× Ľudovít Klein 4 3,8×
Celkem databáze k témuž datu ukazuje 755 záznamů a 3 262 vzorků odebraných od začátku roku. UFC k programu
uvádí, že aktivní bojovníci podléhají neohlášenému testování 365 dní v roce, takže nejde o kontroly jen kolem turnajů. Největší paradox ale nespočívá v počtu seancí, ale v tom, co McGregora na rok a půl vyřadilo ze sportu. Rok a půl mimo sport kvůli něčemu jinému, než si většina lidí myslí
V
oznámení, které UFC zveřejnilo 7. října 2025, redakce MMAmag našla přesný důvod trestu: tři zmeškané pokusy o biologický odběr ve dvanáctiměsíčním období, 13. června, 19. září a 20. září 2024. Nešlo o pozitivní nález zakázané látky. Předpis UFC Anti-Doping Policy je označuje jako whereabouts failures, tedy porušení povinnosti být k zastižení pro kontrolu.
McGregor sankci přijal, období nezpůsobilosti běželo od 20. září 2024 do 20. března 2026 a řízení je uzavřené. O testování a sankcích přitom podle programu nerozhodují zaměstnanci UFC, ale nezávislý administrátor Combat Sports Anti-Doping, zkráceně CSAD. Zápas s Maxem Hollowayem se konal zhruba čtyři měsíce po skončení trestu. Současné číslo v databázi není oznámením nového řízení ani nálezu; tabulka obsahuje jen rok, jméno atleta a počet seancí.
Ir si čísla všiml dřív než fanoušci
Podle webu
LowKickMMA, který 15. května 2026 citoval jeho příspěvek na síti X, McGregor na testovací statistiky reagoval slovy: „Šílené. Stejně jako to, kdo se netestuje vůbec“. Číslo tedy nezpochybňuje, obrací pozornost k těm, kdo podle něj na řadu nepřijdou.
Ze
stanoviska, které UFC zveřejnilo 16. června 2026 a do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že organizace tehdy počítala u McGregora 12 testů v roce 2026 a 19 za poslední dva roky. Po říjnové aktualizaci databáze je to 15 seancí, tedy o 3 víc. Důvod nařízení jednotlivých seancí databáze neuvádí a veřejné vysvětlení k McGregorovu číslu se v materiálech programu neobjevuje. Zbývá mu jeden zápas
Vysoké číslo svádí k rychlému závěru. Databáze ale měří objem dohledu, ne vinu: nerozlišuje kontroly v přípravě na zápas od čistě náhodných a k žádnému jménu nepřipojuje důvod.
Nabízí se úvaha, že u bojovníka, který se vrátil po trestu za nedohledatelnost, objem kontrol poroste. Ani UFC, ani CSAD to ale jako důvod nepotvrdily, takže zůstává u úvahy. Jisté je jen to, co stojí v tabulce. V záznamech UFC Anti-Doping ani v přehledu CSAD k 10. říjnu 2026 není uvedené žádné otevřené řízení proti McGregorovi.
O jeho dalším působení v organizaci píšou zahraniční média:
The Guardian 13. července 2026 uvedl, že McGregorovi zbývá na smlouvě s UFC jeden zápas. Organizace to oficiálně nepotvrdila. Z veřejných dat plyne jediné: 69 sekund v kleci, 15 testovacích seancí v databázi.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková