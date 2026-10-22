UFC prý chystalo šílený turnaj čtyř bojovníků za jeden večer. Procházka měl být jedním z nich

Telefon prý zazvonil na přelomu září a října 2026 a na druhé straně bylo UFC, světová organizace smíšených bojových umění, s nabídkou jako ze scénáře videohry. Dricus du Plessis měl jít o váhovou kategorii výš a během jediného večera se přes dva soupeře probojovat k šanci na titul. Ve čtveřici měl podle jeho trenéra Morna Vissera stát i bývalý šampion UFC Jiří Procházka, vedle něj Magomed Ankalajev a Navajo Stirling. Jihoafrický tábor nabídku odmítl a UFC turnajový formát ve svém oznámení k Dauhá nezmínilo. Redakce MMAmag proto porovnala Visserova slova s oficiálním oznámením UFC k listopadovému turnaji v Kataru.
Čtyři jména, dva zápasy a na konci titulová šance
„Chtěli, aby ti čtyři šli do pavouka a bojovali během jednoho večera, pak aby vítězové bojovali mezi sebou a vítěz toho zápasu s Carlosem Ulbergem, trochu jako Grand Prix,“ popsal Visser v rozhovoru pro Fight Forecast. Citovanou pasáž redakce MMAmag dohledala ve zprávě webu Sherdog z 21. října 2026. Z popisu plyne, že vítěz by odbojoval dva zápasy za jeden večer a šampion by ho čekal až potom. Je to tvrzení trenéra jedné ze stran, ne oznámení organizace.
Jiří Procházka je 34letý český bojovník polotěžké váhy, tedy do 93 kg, s bilancí 32-6-1 a titulem UFC v minulosti. Dricus du Plessis je 32letý jihoafrický bojovník střední váhy s bilancí 24-3, Sherdog vede Magomeda Ankalajeva jako 34letého bojovníka polotěžké váhy s bilancí 21-2-1 a jedním zápasem bez výsledku a 28letý Navajo Stirling má zatím čistých 11-0. Na konci pyramidy měl stát šampion Carlos Ulberg, 35letý bojovník s bilancí 14-1, který podle Sherdogu pauzuje kvůli zranění. Exšampion, elitní vyzyvatel, neporažený mladík a šampion z jiné váhy v jednom večeru.
Jenže muž, kterému UFC tuhle pyramidu nabídlo jako prvnímu, měl na stole úplně jiný plán.
V jihoafrickém táboře měli vlastní pořadí věcí
„Ptali se mě před třemi týdny; UFC mě požádalo, aby Dricus přešel do polotěžké váhy, chtěli, abychom se přidali do skupiny čtyř bojovníků,“ řekl Visser pro Fight Forecast. Odmítl. A nebylo to proto, že by se jeho svěřenec polotěžké váhy bál.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe dvě pasáže z téhož rozhovoru citované Sherdogem a rozdíl je v pořadí, ne v ochotě. „Uděláme to postupně, protože nahoru do 93 kg půjdeme, to je stoprocentně plán, ale chceme zpátky náš pás ve střední váze a chceme ho jednou obhájit,“ popsal trenér. Posun do 93 kg tedy zůstává na stole, jen ne hned a ne přes jediný večer. V dostupném profilu UFC nemá Du Plessis uvedený žádný nadcházející zápas, poslední má zapsaný 18. července 2026.
Nabídka zněla skvěle promotérovi. Hůř člověku, který má rozepsanou vlastní kariéru.
A i kdyby Du Plessis kývl, čekal by na turnaj problém, který se nedá vyřešit odvahou, ale stopkami.
Stopky, které by pyramidu rozbily dřív než soupeř
Dva plné tříkolové zápasy po 5 minutách dávají 30 minut čistého boje. Z pravidlových materiálů kalifornské atletické komise ze 6. března 2023, do kterých redakce MMAmag nahlédla, přitom plyne, že závodník nesmí během 24 hodin odbojovat víc než 5 kol, tedy 25 minut. Jde o pravidlový rámec z amerického prostředí, ne o doložený předpis platný v Kataru, a organizace by formát mohla nastavit jinak, třeba zkrácením zápasů.
|Fáze večera
|Kola × délka
|Čistý čas v kleci
|Úvodní zápas
|3 × 5 minut
|15 minut
|Finále turnaje
|3 × 5 minut
|15 minut
|Celkem za večer
|6 kol
|30 minut
|Strop podle materiálů komise
|5 kol
|25 minut
Jednodenní turnaj navíc UFC uspořádalo naposledy v roce 1999 na akci UFC 23, napsal v roce 2011 web MMA Fighting. Co z celého nápadu zbylo, se dá přečíst v kalendáři jediného muže z té čtveřice.
Co Procházkovi z celé pyramidy zbylo v kalendáři
ANALÝZA Z Visserovy čtveřice má UFC vypsaný jediný zápas: Jiří Procházka proti Navaju Stirlingovi, pětikolový hlavní zápas v polotěžké váze v katarském Dauhá 21. listopadu 2026, bez titulu v sázce. Organizace ho oznámila 12. října 2026. Turnajová pyramida v tom oznámení není a žádná organizace ji nepotvrdila.
V žebříčku UFC ve znění k 22. říjnu 2026 je Procházka v polotěžké váze druhý, Ankalajev první a Stirling šestý, zatímco oznámení z 12. října 2026 vedlo Stirlinga ještě jako pátého. Procházkova cesta k titulu se tím vrátila do běžného matchmakingu: vyhrát v listopadu a počkat na návrat šampiona, který ho 11. dubna 2026 na turnaji UFC 327 knockoutoval v 1. kole v čase 3:45.
Zkratka by byla rychlejší, ale za cenu dvou soupeřů v jednom večeru a čerstvého šampiona na konci. Pyramida vydržela přesně tak dlouho, dokud byl v telefonu někdo ochotný ji poslouchat. Na plakát se z ní nedostala ani jedna čára.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): UFC prý nabízelo šílený turnaj čtyř bojovníků za jeden večer. Procházka měl být jedním z nich
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková