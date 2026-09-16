UFC 331 nabídne titulovou odvetu Vana s Pantojou. Karta, časy a kde turnaj sledovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
UFC 331 nabídne titulovou odvetu Vana s Pantojou. Karta, časy a kde turnaj sledovat
Salahdine Parnasse přišel do KSW jako neznámý francouzský talent a odešel jako nejmladší šampion v historii...
Alexej Olejnik odešel z klece s bilancí 62-18-1 a rovnou řekl, že moderní MMA ztratilo divoké hrany, které...
Francis Ngannou vyrůstal v chudobě v Kamerunu a od deseti let pracoval v pískovně. O dvě dekády později se...
Tom Aspinall uvolnil titul těžké váhy UFC kvůli vážnému poškození oka. Jon Jones mu do toho na síti X...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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