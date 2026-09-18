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Údolí na Kamčatce od května do října zabíjí vše živé. Zvířata do něj přesto vstupují a vědci nevědí proč

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Sedm kilometrů od slavného Údolí gejzírů se táhne mělká rokle u úpatí sopky Kichpinyč. Široká sto až pět set metrů, dlouhá sotva dva kilometry. Krajina tu vypadá malebně: barevné minerální výchozy, termální prameny, panorama vulkánů.
Údolí na Kamčatce od května do října zabíjí vše živé. Zvířata do něj přesto vstupují a vědci nevědí proč

Údolí na Kamčatce od května do října zabíjí vše živé. Zvířata do něj přesto vstupují a vědci nevědí proč

Zdroj: Foto: Игорь Шпиленок / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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