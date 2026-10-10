Účty za teplo nemusí být zbytečně vysoké: Jednoduchý krok na začátku sezóny může pomoci

Vzduchové bubliny v otopné soustavě mohou bránit správné cirkulaci teplé vody a část radiátoru potom zůstává studená nebo se zahřívá výrazně pomaleji. Typickým znakem je situace, kdy je spodní část topného tělesa teplá, zatímco jeho horní část zůstává chladná. Objevovat se může také šumění, bublání nebo jiné nezvyklé zvuky. V takovém případě může pomoci právě odvzdušnění, protože odstranění vzduchu umožní vodě znovu proudit celým radiátorem. Topení pak může předávat teplo do místnosti rovnoměrněji a nemusí pracovat zbytečně dlouho ve snaze dosáhnout nastavené teploty. Nelze však obecně tvrdit, že odvzdušnění v každé domácnosti sníží účet o předem dané procento, protože výsledná spotřeba závisí na stavu systému, zdroji tepla, zateplení domu i nastavené teplotě.
Odvzdušnění zvládne většina lidí během několika minut
K odvzdušnění obvykle stačí odvzdušňovací klíč, nádoba na zachycení vody a hadr. Termostatický ventil se doporučuje před zákrokem zcela otevřít a u systému, kde je to možné, vypnout vytápění nebo oběhové čerpadlo podle pokynů výrobce. Odvzdušňovací ventil se následně otevírá pomalu, zpravidla jen o čtvrt až půl otáčky, dokud nezačne unikat vzduch. Typické syčení postupně ustane, a jakmile začne z ventilu vytékat souvisle voda, je možné jej opět uzavřít. Opatrnost je na místě zejména kvůli tomu, že voda v soustavě může být horká a přílišné povolení ventilu by mohlo způsobit větší únik. Po dokončení je vhodné zkontrolovat, zda se radiátor po spuštění vytápění zahřívá rovnoměrně.
Po zásahu je důležitá kontrola tlaku
Odvzdušněním se z topného systému neuvolňuje pouze vzduch, ale obvykle také malé množství vody, což může ovlivnit tlak v soustavě. Majitelé rodinných domů s vlastním kotlem by proto měli po dokončení zkontrolovat hodnotu na manometru nebo displeji zařízení a řídit se doporučením výrobce konkrétního kotle. Příliš nízký tlak může opět vést k horšímu fungování vytápění a v některých soustavách je poté nutné topnou vodu doplnit. Přesná požadovaná hodnota není u všech zařízení stejná, proto není vhodné používat jednu univerzální hodnotu pro každý kotel. Pokud tlak opakovaně klesá nebo je třeba radiátory odvzdušňovat několikrát během jediné sezony, může být problém například v expanzní nádobě nebo jiné části systému. V takovém případě už je vhodnější zásah topenáře než další opakované domácí odvzdušňování.
Studený radiátor nemusí znamenat zavzdušnění
Odvzdušnění zároveň není univerzálním řešením každého radiátoru, který špatně topí. Pokud se nezahřívá jen jedno topné těleso, příčinou může být například zaseknutý termostatický ventil, což se někdy projeví po delší letní odstávce. Jestliže naopak netopí především radiátory vzdálenější od zdroje tepla, může být problém v hydraulickém vyvážení soustavy a nerovnoměrném rozdělení topné vody. Potíže může způsobit také oběhové čerpadlo, nízký tlak nebo technická závada kotle. Signálem pro odvzdušnění je proto především kombinace nerovnoměrného zahřívání radiátoru a zvuků způsobených vzduchem v systému. Pokud ani po odvzdušnění topné těleso nezačne fungovat správně, další zásahy do soustavy by měl řešit odborník.
Pomoci mohou i další drobné změny
Účinnost vytápění ovlivňuje také okolí samotného radiátoru. Dlouhé závěsy, nábytek nebo jiné předměty přímo před topným tělesem mohou komplikovat proudění ohřátého vzduchu do místnosti a snižovat jeho praktický výkon. Vyplatí se proto před začátkem zimy zkontrolovat nejen odvzdušnění, ale také to, zda mají radiátory kolem sebe dostatek volného prostoru. Význam má rovněž nastavení pokojové teploty, protože i malé omezení přetápění se může během celé sezony projevit na spotřebě energie. Pravidelná kontrola topného systému je proto účinnější než spoléhat pouze na jeden úsporný trik. Právě kombinace správně fungující soustavy, rozumného nastavení teploty a volného proudění tepla může pomoci omezit zbytečnou spotřebu bez omezení běžného komfortu.
Zdroje: tn.nova.cz, viessmann.cz, vaillant.cz, cez.cz