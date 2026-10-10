Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Účty za teplo nemusí být zbytečně vysoké: Jednoduchý krok na začátku sezóny může pomoci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Začátek topné sezony je vhodnou chvílí ke kontrole radiátorů. Pokud topení šumí, bublá nebo zůstává v horní části chladné, může být v soustavě nahromaděný vzduch. Odvzdušnění zabere u běžného radiátoru jen několik minut a může obnovit jeho rovnoměrný výkon. Samotný zásah ale automaticky neznamená konkrétní procentuální úsporu na účtech a v některých případech je příčina špatného vytápění úplně jiná.
Účty za teplo nemusí být zbytečně vysoké: Jednoduchý krok na začátku sezóny může pomoci

Účty za teplo nemusí být zbytečně vysoké: Jednoduchý krok na začátku sezóny může pomoci

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:59

Reklama
Další články z Trendy svět
Do Česka dorazí další ochlazení. Teploty spadnou pod nulu, meteorologové čekají první mrazy
Do Česka dorazí další ochlazení. Teploty spadnou pod nulu, meteorologové čekají první mrazy
Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou
Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou

S příchodem topné sezóny začínají domácnosti znovu používat kamna, krby a kotle. Řada lidí přitom spoléhá...

Jízda taxíkem po Praze může stát i sto tisíc. Město zrušilo cenové stropy pro taxíky
Jízda taxíkem po Praze může stát i sto tisíc. Město zrušilo cenové stropy pro taxíky

Praha od října zrušila cenové stropy pro taxíky s taxametrem. Změna vyvolala spor na magistrátu i obavy, že...

Otřesy cítili i v metropolích: Zemětřesení u Panamy spustilo varování před tsunami
Otřesy cítili i v metropolích: Zemětřesení u Panamy spustilo varování před tsunami

Seismologové po silném záchvěvu u pacifického pobřeží Panamy upřesnili magnitudu na 7,6. Lidé opouštěli...

Meteorologové právě změnili předpověď: O víkendu přijde další sněžení, místy napadne až 70 cm
Meteorologové právě změnili předpověď: O víkendu přijde další sněžení, místy napadne až 70 cm

Do evropských Alp dorazilo zimní počasí, které přineslo výrazný pokles teplot, sněžení a komplikace ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.