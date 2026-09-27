Ucpaný záchod zvládne uvolnit jednoduchý domácí trik. Instalatéra ve většině případů není třeba volat

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Ucpaný záchod zvládne uvolnit jednoduchý domácí trik. Instalatéra ve většině případů není třeba volatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Občas se stane, že se ucpe toaleta a vy netušíte, jak tento problém vyřešit. Ještě předtím, než budete volat instalatéra, vyzkoušejte si tento trik, který by měl pomoci.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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