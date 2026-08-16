Ucpaný odpad nemusí znamenat volání instalatéra. Tři fígle zvládne i začátečník

Stojící voda v dřezu vyvolává pocit, že se něco vážně pokazilo. Jenže ve většině domácností jde o docela banální záležitost: nános mastnoty, zbytky jídla v kuchyni, chuchvalec vlasů v koupelně nebo prostě plný sifon. Tři jednoduché zásahy, seřazené od nejméně invazivního po mechanický, zvládne kdokoli. Celé to zabere desítky minut, ne hodiny. Klíčové ale je poznat, kdy ještě pokračovat a kdy přestat, protože ne každé ucpání je „běžný případ“.
Jak poznat, že je problém ještě váš
Než sáhnete po zvonu nebo sodě, odpovězte si na jednu otázku: týká se problém jen jednoho dřezu? Pokud ano, voda se zpomalovala postupně a z ostatních odtoků v bytě teče normálně, máte s největší pravděpodobností lokální ucpání v sifonu nebo těsně za ním. To je přesně ten typ, který se dá vyřešit doma.
Naopak varovné signály, že problém leží hlouběji v potrubí:
- Pomalý odtok na více místech současně (dřez i vana, dřez i umyvadlo)
- Bublání v jiném zařizovacím předmětu, když vypouštíte dřez
- Zápach kanalizace
- Voda stojí dlouhé hodiny bez jakéhokoli zlepšení
- Problém se po domácím zásahu vrátí do pár dnů
Když se objeví cokoli z toho, domácí metody situaci nevyřeší. Mohou ji dokonce zhoršit, třeba dalším litím vody do plně stojícího odpadu, kde hrozí přetečení.
Tři postupy ve správném pořadí
1. Zvon – první pokus, jednotky minut
Klasický gumový zvon (v české nabídce Alzy od 112 Kč) funguje nejlépe na měkké, blízké ucpání a stojící vodu. Postup: zakryjte přepadový otvor hadrem nebo rukou, napusťte do dřezu několik centimetrů vody, přiložte zvon tak, aby těsnil, a pumpujte zhruba 10–15 tahů. Nepoužívejte přehnanou sílu, příliš agresivní zvonění může namáhat spoje potrubí.
2. Jedlá soda s horkou vodou – 15 až 30 minut
Tahle metoda cílí na lehčí organické nánosy a zápach. Nasypte půl hrnku jedlé sody do odtoku, zalijte horkou (ne vroucí) vodou a nechte působit. Varianta se lžící octa reakci zesílí, směs pění a pomáhá rozrušit usazeniny. Dvoukilové balení jedlé sody pořídíte v dm za 169 Kč a vystačí na měsíce.
Důležitá poznámka: vroucí voda může u PVC potrubí způsobit měknutí materiálu. Stačí horká voda z kohoutku, ne z rychlovarné konvice.
3. Rozebrání sifonu – nejpřímější řešení
Když zvon ani soda nezaberou, je čas podívat se přímo do sifonu pod dřezem. Podstavte kbelík, nasaďte rukavice a opatrně povolte matice. Celá kontrola zabere obvykle do deseti minut. Uvnitř často najdete přesně to, co problém způsobilo: mastný nános, zachycený kousek jídla nebo drobný předmět. Vyčistěte, složte zpět a zkuste pustit vodu.
Pokud je sifon čistý a voda pořád neodtéká, ucpání leží hlouběji. V tu chvíli jste právě lokalizovali problém a ušetřili instalatérovi čas i sobě peníze za zbytečné pokusy.
Kolik ušetříte a co riskujete
Domácí startovací sada (zvon, jedlá soda, kbelík a rukavice) vyjde na nízké stovky korun. Profesionální čištění bytového odpadu dřezu v otevřených pražských cenících začíná na 1 490 až 1 580 Kč bez DPH. K tomu doprava 390–690 Kč a u víkendové pohotovosti havarijní příplatek 450–500 Kč. Reálná faktura za jednoduchý zásah tak snadno překročí 2 500 Kč.
Rizika svépomoci ale existují. Nikdy nemíchejte chemické čističe navzájem ani je nekombinujte se sodou, výpary mohou být nebezpečné. Pokud jste do odpadu nalili chemický čistič a chcete rozebrat sifon, nejdřív důkladně propláchněte. A hlavně: když tři popsané metody nezaberou, nepokračujte silou.
Prevence za pár vteřin týdně
Kuchyňský dřez ucpává hlavně mastnota a zbytky jídla, koupelnový vlasy a mýdlové usazeniny. Prevence je přitom triviální: používejte sítko na odtoku, olej a tuk lijte do nádoby, a ne do dřezu, vlasy odstraňujte po každém mytí. Jednou týdně stačí propláchnout odtok horkou vodou, jednou měsíčně lžíce octa jako údržba drobných usazenin.
Nejcennější dovednost u ucpaného dřezu není vědět, čím ho vyčistit. Je to poznat, kdy přestat zkoušet a zavolat někoho, kdo má kameru a spirálu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková