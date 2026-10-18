Ucpaný odpad nemusí znamenat drahou návštěvu instalatéra. Zprůchodnit ho lze snadno a levně svépomocí

Ucpané potrubí způsobuje mnoho problémů. Vlasy a zbytky jídla mohou odtok nadobro ucpat. Naštěstí existuje mnoho prostředků, které vám pomohou vypořádat se s tímto problémem.
Ucpané potrubí a kanalizace jsou častým problémem v mnoha domech a bytech. Vlasy vypadané při koupání, kosmetika, mýdlo a nekvalitní voda způsobují, že se
v odtocích a potrubích hromadí nečistoty a rychle se ucpávají. V důsledku toho voda hůře odtéká, což jen zvyšuje váš stres. Jestliže je ucpaný odtok v kuchyni nebo koupelně, nemusíte hned volat instalatéra, pokud voda vůbec neodtéká. Potrubí a odtoky lze rychle odblokovat pomocí následujících tipů. Ocet a jedlá soda
Toto jsou dvě ingredience, které ve své domácnosti jistě najde téměř každý. A pokud ne, koupíte je v každém obchodě za pár korun. Jedná se o
jednoduchý a osvědčený způsob odblokování ucpaného potrubí. Nasypte do odtoku dvě polévkové lžíce jedlé sody a vlijte sklenici octa: roztok zpění a rozpustí ucpané místo. Po čtvrthodině zalijte odtok ještě horkou vodu a máte hotovo! Spirála na čištění potrubí
Další metodou odblokování ucpaného potrubí je instalatérská spirála. Nejde o nic jiného než o omotaný ocelový drát s ostrým hrotem. Na druhém konci spirály je klička, kterou se spirála zasouvá.
Před provedením operace odstraňte sifon, protože zařízení se nedostane do potrubí. Tohoto pomocníka seženete v každém hobby marketu nebo domácích potřebách.
Drátěný věšák z ohýbaného drátu
Jedná se o velmi jednoduchý patent, který je ideální pro vytahování vlasů z ucpaných trubek. Potřebujete pouze drátěný věšák na oblečení, jehož
konec ohnete tak, aby vznikl malý háček. Zatlačte do víka a vytáhněte co nejvíce odpadu. Dbejte však na to, abyste postupovali svým směrem: zatlačením ucpávky hluboko dolů se potrubí opět ucpe. Nakonec nalijte vařící vodu do odtoku a je hotovo! Fotografie: Pixabay Čištění pomocí chemických látek
Chemikálie pomáhají také při odblokování ucpaného potrubí. Jedná se o nejběžnější metodu, při které stačí
nalít chemickou látku do ucpaného odtoku a zalít ho horkou vodou. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože uvolňované výpary mohou dráždit oči a dýchací cesty. Postupujte podle pokynů výrobce. Hydroxid sodný
Při jeho používání buďte velmi opatrní, protože může způsobit podráždění očí a dýchacích cest. K tomuto postupu
budete potřebovat gumové rukavice a ochranné brýle. Poté nalijte do kbelíku tři litry studené vody a smíchejte je se třemi šálky sody. Směs nalijte na 20 minut do odtoku a nechte ji odležet. Nakonec přelijte ucpaný průtok vroucí vodou z konvice a je hotovo! Zvon na ucpané odpady
Tento známý nástroj najdete téměř v každé domácnosti. Za svou popularitu vděčí jednoduché konstrukci a snadné aplikaci. Při odblokování ucpaného potrubí gumovým pístem vzniká při čerpání tlak. Nasátý vzduch by měl zcela odstranit ucpání odpadu.
Fotografie: Freepik Nejdůležitější je prevence
Abyste zabránili budoucímu ucpání kanalizace, měli byste odstranit potraviny a vlasy, které ucpávají potrubí. Jednou za čtrnáct dní byste do něj také měli nalít sklenici vroucí vody se třemi lžícemi soli. To pomůže průběžně odstraňovat ucpané odtoky.
Zdroj:
Porady Interia
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Vyzrajte na ucpaný odpad bez pomoci instalatéra a utrácení horentních sum appeared first on BydlímeÚtulně.cz.