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Ucpaný odpad nemusí znamenat drahou návštěvu instalatéra. Zprůchodnit ho lze snadno a levně svépomocí

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Dennívýzva
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Ucpané potrubí způsobuje mnoho problémů. Vlasy a zbytky jídla mohou odtok nadobro ucpat. Naštěstí existuje mnoho prostředků, které vám pomohou vypořádat se s tímto problémem.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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