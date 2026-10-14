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Ucpaný desetimetrový okap udrží v mrazu až 150 kilo ledu. Extrémní váha snadno zdeformuje háky a utrhne celý žlab

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Proč musíte vyčistit okapy a svody před příchodem mrazů? Zjistěte, jak zmrzlá voda trhá plechové roury, deformuje háky a jak bezpečně odstranit spadané listí.
Okapový žlab na střeše plný spadaného listí a tlejících nečistot

Okapový žlab na střeše plný spadaného listí a tlejících nečistot

Zdroj: Ida clogged gutter Essex 01 od Destroyeraa, licence CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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