Ucpaný desetimetrový okap udrží v mrazu až 150 kilo ledu. Extrémní váha snadno zdeformuje háky a utrhne celý žlab

Spadané listí a bláto v okapu vytvoří nepropustnou zátku. Podívejte se, proč mráz ucpaný svod roztrhne a jak žlaby bezpečně vyčistit.
Podzimní opad listí ze stromů představuje pro majitele rodinných domů každoroční zkoušku pozornosti. Jakmile se na dně okapových žlabů usadí vrstva tlejícího materiálu, dešťová voda ztrácí přirozenou cestu k odtoku. Odborné technické instituce jako německý
TÜV NORD, stavitelský výzkumný institut CSTB a evropská normovací organizace DIN dlouhodobě upozorňují, že zanedbaná údržba odvodnění střechy patří mezi nejčastější příčiny zimních havárií obvodových plášťů budov. Nejde přitom pouze o přetékající vodu, ale především o fyzikální chování ledu uvnitř uzavřeného prostoru plechového potrubí.
Mnoho lidí odkládá kontrolu žlabů až na chvíli, kdy z okapů při vytrvalém dešti přepadávají proudy vody přímo na fasádu. V té době už bývá odtokový kotlík i horní koleno svodové roury zcela zaplněno neprostupnou směsí jehličí, listí a jemného prachu ze střešních tašek. Skutečné nebezpečí však přichází teprve ve chvíli, kdy podzimní plískanice vystřídají první noční mrazy.
Občanský zákoník mluví naprosto nekompromisně. Jakmile cizí listí dopadne na váš trávník, stává se okamžitě vaším majetkem a úklid padá výhradně na vaši hlavu Fyzika ledu v potrubí: Proč svod nevydrží rozpínání vody
Voda vykazuje při ochlazování pod čtyři stupně Celsia známou objemovou anomálii. Při fázovém přechodu z kapalného stavu do pevného ledu zvětší svůj objem přibližně o devět procent. V otevřeném okapovém žlabu má led možnost expandovat směrem vzhůru do volného prostoru, což do jisté míry snižuje bezprostřední tlak na boční stěny žlabu. Zcela odlišná situace však panuje ve svislé svodové rouře.
Pokud se v ústí svodu nebo ve spodním koleni vytvoří zátka z mokrého listí, stékající voda se v potrubí zastaví jako ve válci. Když takto naplněný sloupec vody promrzne, rozpínající se led vyvine obrovský radiální tlak dosahující stovek megapascalů. Plechová roura tento nápor nedokáže absorbovat. Tlak ledu si najde nejslabší místo konstrukce, kterým bývá podélný drážkový spoj nebo svár, a plech doslova roztrhne po celé délce segmentu.
Roztržený svod pak při nejbližším zimním tání ztrácí schopnost odvádět vodu. Voda z tajícího sněhu stříká prasklinou přímo na obvodové zdivo, promáčí fasádní omítku a proniká do tepelné izolace domu. Opakované střídání mrazu a tání pak během několika týdnů způsobí opadání omítky a vznik nebezpečných plísní na vnitřních stěnách místností.
Těžké rampouchy a ledová bariéra na okapovém žlabu způsobená nahromaděnou vodou. Tíha ledu a zprohýbané háky: Kolik váží zanesený okap
Kromě vnitřního přetlaku představuje obrovské riziko také celková hmotnost nahromaděné vody a ledu. Běžný okapový žlab s rozvinutou šířkou tři sta třicet milimetrů pojme při ucpání velké množství tekutiny. Jeden litr vody váží přesně jeden kilogram a hustota ledu dosahuje zhruba devíti set sedmnácti kilogramů na metr krychlový. Pokud se žlab o délce deseti metrů naplní zmrzlou břečkou a kompaktním ledem, celková hmotnost dosahuje sto až sto padesát kilogramů.
Tato obrovská statická zátěž působí na okapové háky, které jsou běžně rozmístěny ve vzdálenosti osmdesát až sto centimetrů od sebe. Háky dimenzované na plynulý odtok deště se pod vahou ledového masivu začnou prohýbat a klesat. V horším případě dochází k vytržení upevňovacích vrutů z čelních prken nebo z krokví krovu. Jakmile se žlab prověsí, dojde k nevratnému zničení předepsaného spádu, který musí činit minimálně pět milimetrů na jeden metr délky.
Vzniklé prohlubně fungují jako trvalé pasti na vodu i po vyčištění žlabu. Voda v nich zůstává stát po každém menším dešti a při příchodu mrazu okamžitě vytváří další ledové kapsy, což významně zvyšuje riziko poškození celé střešní konstrukce, jak je detailně popsáno v článku o
důkladné kontrole střechy a střešní krytiny před zimou.
Nečekejte na vytopený obývák. Jak poznat prasklou střešní tašku dřív, než začne podzim Ledová hráz a zatékání pod střešní krytinu
Velmi nebezpečným jevem spojeným s ucpanými žlaby je vznik takzvané ledové hráze na okrajích střechy. Teplo prostupující z obytného podkroví do střešního pláště způsobuje odtávání sněhu z horních partií střechy i při venkovních teplotách pod nulou. Tato roztátá voda stéká dolů k okapu. Přesah střechy a samotný okapový žlab se však nacházejí mimo tepelnou obálku domu a jejich teplota kopíruje mrazivý venkovní vzduch.
Když stékající voda narazí na ucpaný a promrzlý žlab, okamžitě znovu zamrzá a vytváří rostoucí bariéru ledu na samotné hraně střechy. Další přitékající voda už nemá kam odtékat a začne se hromadit v kaluži za ledovou stěnou. Voda pak stoupá vzhůru proti sklonu střechy a vzlíná pod spodní řady střešních tašek nebo šindelů.
Zatékající voda promočí dřevěné laťování, kontralatě a podstřešní difuzní fólii. Pokud voda pronikne do minerální vaty v mezikrokevním prostoru, tepelná izolace ztrácí své schopnosti a v podkroví se objevují vlhké mapy na sádrokartonových stropech. Pravidelné vyčištění žlabů před zimou představuje nejjednodušší a nejlevnější prevenci těchto masivních škod na interiéru.
Srovnání materiálů okapů při působení mrazu
Různé materiály reagují na působení mrazu a expanzi ledu odlišným způsobem. Zatímco pružné kovy dokážou drobné deformace do určité míry ustát, křehké plasty nebo pájené spoje vyžadují zvláštní opatrnost. Následující přehled shrnuje chování nejčastěji používaných materiálů při zimním zatížení vodou a ledem.
Materiál okapu Chování při zamrznutí Riziko roztržení švu Křehnutí za mrazu Doporučená péče Pozinkovaná ocel Vysoká pevnost, led vytlačuje drážkové spoje svodů Střední až vysoké při plném naplnění vodou Minimální, ocel zachovává houževnatost Důkladné vyčištění a kontrola ochranného nátěru Titanzinek Vysoká estetika, náchylnost na praskání pájených spojů Vysoké při pnutí ledu v rozích a kotlících Zvýšené, za hlubokých mrazů roste křehkost plechu Zákaz mechanického sekání ledu, volný odtok Měděný plech Vynikající tažnost kovu, odolává mírnému roztažení Nízké až střední, spoje jsou velmi pevné Žádné, zachovává pružnost i při minus dvaceti stupních Odstranění tlejícího listí chránícího patinu Lakovaný hliník Výborná odolnost korozi, bezešvé svody dobře těsní Střední, hrozí deformace profilu žlabu pod tíhou Nulové, slitiny hliníku mrazem nekřehnou Kontrola pevnosti háků a průchodnosti svodu Tvrzený plast (PVC) Vysoká tvarová paměť, ale nízká nosnost pod váhou ledu Hrozí podélné prasknutí křehkého těla trubky Velmi vysoké, plast ztrácí pružnost při minus pěti stupních Absolutní nutnost vyprázdnění a instalace hustých háků Ochranný kryt okapového žlabu zabraňující usazování listí a větviček v potrubí. Postup čištění krok za krokem: Jak pracovat bezpečně
Ideální dobou pro úklid žlabů je pozdní podzim, kdy opadala převážná většina listí z okolních listnatých stromů, ale denní teploty se ještě drží spolehlivě nad bodem mrazu. Při práci ve výškách dbejte v první řadě na osobní bezpečnost. Podle bezpečnostních zásad organizace pro prevenci pracovních úrazů
DGUV musí žebřík svírat se zemí úhel šedesát pět až sedmdesát pět stupňů a stát na pevném, neklouzavém podkladu. Nikdy neopírejte žebřík přímo o tenký okapový plech bez roznášecí distanční opěrky, jinak hrozí promáčknutí žlabu a pád ze žebříku.
Při odstraňování nečistot postupujte v následujících krocích:
Ruční vybrání hrubých nečistot: Použijte plastovou zahradní lopatku nebo seříznutou plastovou lahev. Nikdy nepoužívejte ostré kovové škrabky, šroubováky nebo zednické lžíce, které by poškrábaly zinkovou vrstvu nebo ochranný lak plechu a otevřely cestu korozi. Sběr do vědra: Nečistoty ukládejte přímo do kbelíku zavěšeného na žebříku háčkem. Nesplachujte suché hromady listí rovnou do svodové roury, protože byste vytvořili pevnou zátku v koleni pod zemí. Propláchnutí zahradní hadicí: Po vybrání nánosu propláchněte žlab proudem čisté vody směrem od nejvyššího bodu ke svodovému kotlíku. Voda okamžitě odhalí případná místa s nedostatečným spádem, kde zůstávají stát kaluže. Kontrola svislé roury a spodního lapače: Ověřte, že voda plynule odtéká do spodního lapače střešních splavenin u země. Vyjměte z plastového nebo litinového gajgru filtrační košík, vysypte z něj zachycený kal a košík důkladně vypláchněte.
Nejčastější chyba při zazimování zahrady. Zapomenutá hadice zničí fasádní kohout i po zastavení vody
Podobně jako u jiných venkovních vodních rozvodů, kde před zimou rozhoduje včasné vypuštění, jak uvádíme v návodu na
správné zazimování venkovního kohoutu a vyprázdnění trubek, také odvodnění střechy musí být před příchodem souvislých mrazů zcela zbaveno stojaté vody a usazenin. Ochranné mřížky a topné kabely: Prevence pro další roky
Pokud máte v bezprostřední blízkosti střechy vzrostlé duby, břízy nebo borovice, můžete si každoroční podzimní práci výrazně usnadnit. Velmi efektivním řešením jsou perforované plastové mřížky nebo polypropylenoví ježci, což jsou válcové kartáče vložené přímo do profilu žlabu. Kartáč vyplní vnitřní prostor žlabu, takže suché listí zůstává ležet na jeho povrchu, kde ho vítr postupně odfoukne, zatímco dešťová voda volně protéká mezi štětinami ke svodu.
Do ústí svodové roury je vhodné osadit ochranné sítko z plastu nebo pozinkovaného drátu, které zabrání spláchnutí větviček a ořechů hluboko do podzemního potrubí. V horských oblastech se zvýšeným výskytem sněhu a silných holomrazů se osvědčují samoregulační topné kabely. Kabel instalovaný na dně žlabu a protažený svislým svodem automaticky reaguje na venkovní teplotu a udržuje průtočný kanál volný i při teplotách minus patnáct stupňů.
Shrnutí hlavních zásad podzimní údržby okapů Údržbu proveďte až po opadu převážné většiny listí, ale vždy před příchodem celodenních mrazů. Používejte výhradně plastové nástroje, které nepoškodí ochrannou povrchovou vrstvu a antikorozní nátěr. Nečistoty vždy vybírejte do kbelíku a nikdy je nesplachujte do svislé svodové roury. Pravidelně vyprazdňujte a čistěte vyjímatelný košík v lapači střešních splavenin u paty domu. Zkontrolujte pevnost všech okapových háků a spád žlabů minimálně pět milimetrů na metr délky. Zvažte instalaci ochranných sítěk nebo kartáčů, které zamezí usazování nového spadu z okolních stromů.