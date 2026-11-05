Učitelé z Plzeňského kraje hledali nové způsoby, jak dětem přiblížit přírodu

Jak vysvětlit dětem, proč z krajiny mizí určité rostliny nebo čím prospívá pastva přírodě? Právě takové otázky řešili učitelé a odborníci, kteří se 3. listopadu 2026 sešli na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajská konference učitelů ekologické výchovy přilákala přes osmdesát účastníků ze škol napříč regionem, zástupce ekocenter i hosty z jiných koutů republiky.
Konferenci s tématem bezlesí uspořádaly poprvé společně hned čtyři organizace, Plzeňský kraj, Envicentrum PROUD, Spolek Ametyst, Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Krajské centrum vzdělávání Plzeň. Program kombinoval odborné přednášky s praktickými workshopy.
Johana Hanzlíčková ze Zoologické a botanické zahrady města Plzně se ve své části věnovala ochraně ohrožených druhů rostlin. Upozornila, že rostlinná rozmanitost neslouží jen ekosystémům samotným, ale přímo ovlivňuje schopnost krajiny zadržovat vodu i dostupnost genetických zdrojů pro zemědělství. Jako hlavní příčiny úbytku rostlinných druhů označila změny v hospodaření, ztrátu přirozených stanovišť a postupné zarůstání otevřené krajiny.
Ondřej Peksa z Ekocentra Pár kapek představil přírodní hodnoty Šlovického vrchu u Dobřan a ukázal, jak lze ochranu přírody propojit s aktivitami mladých lidí prostřednictvím skautského patronátu. František Groessl z Českého svazu ochránců přírody Libosváry pak přiblížil pastvu v Českém lese jako praktický nástroj ochrany, který pomáhá udržovat otevřená stanoviště pro druhy ohrožené zarůstáním krajiny.
Kraj na konferenci představil také to, jak ekologickou výchovu ve školách přímo podporuje. Koordinátorka EVVO Jana Králová přiblížila dotační titul Udržitelná škola, z nějž mohou školy financovat například venkovní učebny, vyvýšené záhony nebo hmyzí domečky. Funguje rovněž projekt hrazené dopravy do vybraných environmentálních cílů, díky němuž žáci navštěvují ekocentra bez nutnosti, aby škola dopravu platila. Kraj nově finančně podporuje také samotné poskytovatele environmentálního vzdělávání, jejich výukové programy, kroužky, tábory i osvětové akce. Novinkou je newsletter pro koordinátory ekologické výchovy a pro rok 2027 kraj chystá studentskou konferenci pro střední školy zaměřenou na environmentální témata.
Pavel Kučera z Krajského centra vzdělávání hovořil o rostoucích nárocích na pedagogy a o nabídce seminářů, terénních exkurzí i vzdělávacích programů, které učitelům pomáhají udržovat odborný přehled.
Odpolední část programu patřila workshopům. Jan Walter z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity vedl dílnu zaměřenou na výrobu trvalého preparátu pro výuku biologie, Petra Karešová z Envicentra PROUD ukázala, jak připravovat herbář a využívat ho ve výuce.
Radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Petr Fišer k tomu řekl, že ochrana přírody nezačíná až ve chvíli, kdy se řeší konkrétní ekologický problém, a že „děti, které se už od útlého věku učí vnímat krajinu kolem sebe, si k ní vytvářejí vztah a lépe chápou, proč ji máme chránit".
Zdroj: Plzeňský kraj