Ušní maz je přirozeně se vyskytující látka, která pomáhá zachovat zdraví vašich uší. Pokud je ho však mnoho, může představovat potenciální problém.
Ušní maz je velmi důležitá látka, která chrání vaše uši před vniknutím nečistot a dalších cizích částic do zvukovodu – jedná se také o účinného pomocníka v boji proti infekcím a pro jejich prevenci. Často také
může tento maz vypovídat o zdravotních problémech, jež se projevují zejména změnou jeho barvy. Dále pak může být měkký, tvrdý, nebo dokonce šupinatý – je velmi různorodý a jeho výsledná podoba závisí hned na několik proměnných, říká doktorka Cynthia Taylor Chavoustie. Ušní maz a lidské zdraví
Uši se ve skutečnosti čistí samy, a proto se starý ušní maz spolu s odumřelými kožními buňkami dokáže samovolně přesouvat z vnitřku ucha k ušnímu otvoru, odkud nakonec vypadne ven. Tato látka také
může mít různou barvu, a to zejména v odstínech žluté, bílé, hnědé, a někdy dokonce i černé – může být však také měkká, tvrdá nebo šupinatá. Ušní maz je velmi různorodý a jeho výsledná podoba závisí hned na několika proměnných. Pokud vás navíc trápí stres nebo strach, může docházet k jeho nadprodukci a následnému ucpání ucha.
Existují dva běžné typy ušního mazu, a to žlutohnědý, který bývá vlhký, a bílošedý, jenž je ve většině případů suchý. Barva látky se však může lišit v závislosti na etnické příslušnosti a zdravotním stavu člověka –
suchý ušní maz je běžný zejména u lidí východoasijského původu a mokrý ušní maz u většiny ostatních etnik. Důvodem je především mutace genu, který napomáhá vzniku této důležité látky. Často může také docházet i ke změnám jeho barvy vlivem různých onemocnění.
Jak odstranit ušní maz doma
Ačkoliv pravděpodobně budete překvapeni, neexistuje žádný důvod, proč si do uší cokoliv vkládat, abyste odstranili maz. Tato látka se totiž tvoří pouze ve vnější třetině zvukovodu a používáním předmětů, jako jsou
vatové tyčinky, ho můžete snadno zatlačit dovnitř, což může vést k následnému ucpání ucha. Pokud však i přesto hledáte způsoby, jak se ho zbavit, stačí si omýt vnější část ucha a poté ji utřít do sucha pomocí měkké žínky. Uvnitř nemusíte dělat vůbec nic. Fotografie: Freepik Jak odstranit silné nánosy ušního mazu
Pokud se ve vašem uchu nahromadilo přílišné množství ušního mazu, můžete nejprve zkusit výše uvedený postup. V případě, že vám to však nepomůže, můžete do ucha ještě kápnout několik kapek dětského oleje nebo jiných
ušních kapek, které dokážou vosk změkčit, a usnadnit tak jeho odstranění. Druhý den po použití léčivého prostředku si do ucha pomocí gumové stříkačky stříkněte vodu o tělesné teplotě, zakloňte hlavu a jemně zatáhněte za boltec nahoru a pak dozadu.
Tímto způsobem budete schopni narovnat ušní kanálek, což povede k tomu, že se maz snadněji dostane ven. Jakmile budete hotovi, nakloňte hlavu na stranu a nechte vodu odtéct. Postup možná
budete muset opakovat několik dní po sobě (záleží zejména na míře nahromadění). Pokud problém nedokážete vyřešit sami, raději se poraďte se svým praktickým lékařem, který vám pomůže zmírnit příznaky. Pozor byste si měli dávat zejména tehdy, pokud vás trápí také bolest ucha, částečná ztráta sluchu, zvonění v uchu či náhlý výtok.
Zdroj:
Healthline
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O ušní maz se není potřeba starat. Uši jej odstraní sami. Je však důležité sledovat barvu a konzistenci zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.