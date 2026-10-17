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Uběhl rok od otevření jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Změnil dopravní situaci?

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Dnes je tomu přesně rok, co byla otevřená východní část jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Tři a půl kilometrů dlouhá silnice mezi Brněnskou a Brtnickou ulicí dohromady s jižní částí usnadňuje řidičům objíždění města a napomáhá tak hladšímu provozu v centru.
Uběhl rok od otevření jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Změnil dopravní situaci?

Uběhl rok od otevření jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Změnil dopravní situaci?

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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