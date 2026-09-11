U tchyně jsem ochutnala dýňové placičky a hned jsem si musela vyprosit recept – kam se hrabou klasické bramboráky

Smažené dýňové placičky s brambory představují skvělý způsob, jak zpracovat sezónní zeleninu a zpestřit si běžný jídelníček. Tato lákavá dobrota v sobě spojuje nasládlou chuť dýně, poctivé brambory, sladkou mrkev a výrazné koření. Placičky potěší krásně křupavým povrchem, zatímco uvnitř zůstávají jemné a vláčné. Fungují jako lehké vegetariánské hlavní jídlo, sytá teplá svačina i jako originální příloha k pečenému či grilovanému masu.
Zeleninové placky a lívance mají v české i středoevropské kuchyni dlouhou tradici. Zatímco klasické bramboráky sází na česnek a majoránku, přidání dýně a mrkve dodá jídlu jemnější rozměr a punc podzimní atmosféry. Praktický trik spočívá v lehkém osolení nastrouhané zeleniny ještě před mícháním. Sůl totiž vytáhne přebytečnou vodu, kterou pak stačí důkladně vymačkat. Těsto díky tomu drží pohromadě, nenasákne při opékání zbytečně moc tuku a placičky jsou po usmažení dokonale křupavé.
Předností tohoto receptu je jeho přístupnost a cenová nenáročnost. Potřebujete jen několik běžných surovin, které má většina lidí na podzim doma. Spojení brambor, dýně, česneku a čerstvé petrželky vytvoří vyvážený chuťový profil, který zachutná i dětem nebo zatvrzelým milovníkům masa.
S ingrediencemi si navíc můžete snadno pohrát. Do zeleninového základu se báječně hodí špetka mletého muškátového oříšku, drcený kmín nebo trochu mletého chilli pro pikantnější nádech. Místo tradiční hladké mouky můžete použít ovesnou či cizrnovou. Hotové placičky chutnají nejlépe ještě teplé, podávané s kopečkem zakysané smetany nebo lehkým česnekovým dipem s bylinkami.
Oloupané brambory, mrkev a dýni, kterou předem vydlabejte, pomelte. Směs ochuťte solí a nechte ji 20–30 minut odpočívat.
Poznámka: Díky soli zelenina zkřehne a pustí šťávu.
Do směsi následně vmíchejte nadrobno nakrájenou cibuli a vymačkejte z ní maximum šťávy. Poté do ní vmíchejte vejce s moukou a prolisovaný česnek.
Zeleninu ochuťte ještě trochou soli, pepřem, vmíchejte do ní nasekanou petrželku a postupně z ní odebírejte množství o velikosti 2 lžic, z kterého vytvořte placičku.
Všechny placičky následně smažte v pánvi s rozpáleným olejem 2–3 minuty z každé strany.
Poznámka: Doba smažení je pouze orientační. Placičky by měly být usmažené dozlatova.
Smažené dýňové placičky odkládejte na papírový ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk. Poté je servírujte dle potřeby.
Tip: Pochoutka poslouží jako vegetariánské hlavní jídlo i jako příloha k masu. Skvěle chutná také v kombinaci se zakysanou smetanou.
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Zdroj receptu: Swojskie jedzonko
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová