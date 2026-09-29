U pobřeží Beninu ležel 60 let korálový útes, který věda odepsala jako mrtvý. Podmořské drony ho našly živý a plný ryb

Když francouzští oceánografové z institutu ORSTOM v letech 1963–1964 mapovali dno podél pobřeží tehdejší Dahomeje, zaznamenali v hloubce 52 až 56 metrů rozsáhlou korálovou strukturu. Jejich závěr zněl stručně: útvar „se zdá mrtvý“, pravděpodobně pozůstatek starší holocenní formace. Expedice cílila na rybářsky využitelná dna a rybí faunu, nikoli na biologii korálů. Přímý pohled na bentos tehdy chyběl, vědci pracovali s bagrováním a akustickými záznamy. Tento závěr pak přežil celé dekády, aniž ho kdokoli ověřil kamerou. Až do chvíle, kdy Zinzindohoué se svým projektem COREB a grantem
National Geographic Society vyrazil na moře s moderní výbavou a odhodláním starý verdikt přezkoumat. Sonar, dron a kamera na dně: jak tři přístroje odhalily skrytý podmořský svět
Celá operace stála na třech technologiích nasazených postupně. Prvním krokem byl tažený side-scan sonar DeepVision DeepEye 680 DSSP s dvojitým převodníkem o frekvenci 680 kHz a rozlišením přibližně jednoho centimetru. Tým ho vlekl za malými motorovými čluny a hledal místa s vysokým akustickým odrazem, signálem tvrdého dna a výrazného reliéfu. Během dubna a května 2025 absolvoval 35 transektů o celkové délce 11,5 kilometru.
Jakmile sonar označil podezřelé anomálie, přišel na řadu tetherovaný podvodní dron Qysea Fifish V-EVO. Kamera 4K při 60 snímcích za sekundu, záběr 166 stupňů, světla o výkonu 5 000 lumenů a hloubkový limit 100 metrů umožnily poprvé v historii přímý vizuální kontakt s beninským dnem v padesátimetrové hloubce. Třetím prvkem sestavy byl stacionární kamerový systém National Geographic Deep Sea Camera: autonomní návnadová stanice v tlakové skleněné kouli osazená kamerou Sony FDR-AX33 a dvěma LED moduly, která kromě obrazu sbírala i údaje o teplotě a tlaku.
Výsledek? Záběry zachytily živou mezofotickou korálovou zahradu na konsolidovaném kamenitém podkladu v asi 54 metrech hloubky.
Korálová zahrada v soumrakové zóně: co přesně kamery zachytily
Obraz ze dna překvapil i samotný výzkumný tým. Dominantními organismy se ukázaly oktokorály; studie rozlišila nejméně šest vizuálně odlišných růstových forem, mezi nimi výrazné gorgonie. Vedle nich kamery zaznamenaly dva taxony černých korálů a ojediněle i drobné kolonie kostrotvorných skleraktinií. Na některých místech se na záběrech objevily i mrtvé kolonie oktokorálů osídlené hydroidy a mnohoštětinatci ze skupiny serpulidů.
Z videí vědci identifikovali osm druhů ryb:
Lutjanus fulgens (luciján) Myripristis jacobus (soldátka) Pseudupeneus prayensis (parmice) Chromis cadenati a Chromis limbata (sapíni) Holacanthus africanus (pomec africký) Acanthurus monroviae (bodlok) Chaetodon robustus (klípka)
Na záběrech se mihla i lilijice. Stacionární kamera naměřila teplotu vody mezi 18,9 a 25,9 °C, tedy pásmo termokliny, které tento habitat částečně odstiňuje od povrchových teplotních extrémů.
Důležité upozornění:
studie publikovaná 20. 7. 2026 ve Frontiers in Marine Science hovoří o biologicky aktivním, živém habitatu, avšak neprovádí kvantitativní hodnocení zdravotního stavu ani plošného pokryvu. Bezpečné je mluvit o potvrzeném živém ekosystému, nikoli o plošně „perfektně zdravém“ útesu.
VIDEO Proč šedesát let nikdo nekontroloval verdikt z roku 1964
Odpověď spočívá v průniku tří okolností. Hloubka kolem 54 metrů leží příliš hluboko pro běžné potápění, zároveň ale po desetiletí spadala do nekomfortního pásma pro nákladné hlubinné technologie. Původní
průzkum ORSTOM navíc cílil na rybolovné podmínky, takže biologický stav korálů nebyl prioritou, a jeho závěr o mrtvé bariéře se stal de facto kanonickým. Třetím faktorem je chronický deficit oceánografické infrastruktury v regionu. I Zinzindohouého expedice operovala z malých rybářských plavidel Piranha, Confiance a Aurel, protože Benin nedisponuje plnohodnotnou výzkumnou lodí.
Podle
NOAA patří mezofotické korálové ekosystémy celosvětově k nejméně prozkoumaným mořským habitatům právě kvůli této technologické bariéře. Beninský případ ilustruje problém v koncentrované podobě: stačil jeden nepřesný závěr z éry omezeného vybavení a celý ekosystém zmizel z vědeckého povědomí na více než šest dekád. Podmapovaný Guinejský záliv: kolik dalších slepých míst oceán skrývá
Potvrzená živá lokalita zabírá zatím jen omezený výsek. Mapový výřez ve studii ukazuje dvě diskrétní zóny zhruba na 6°10′ severní šířky, vzdálené od sebe asi 5,4 kilometru, přibližně 22 kilometrů od pobřeží v pásu mezi městy Ouidah a Cotonou. Starší institucionální přehled ODINAFRICA přitom odhadoval korálové pokrytí v západní části beninského šelfu na přibližně 50 kilometrů. Autoři studie sami zdůrazňují, že zdánlivá vzácnost mezofotických ekosystémů v Guinejském zálivu může odrážet skutečný ekologický vzorec, anebo prostě jen nedostatečné mapování.
Podle nás je druhá varianta pravděpodobnější. Při pouhých 11,5 kilometru sonarových tras narazil tým na dvě samostatné anomálie tvrdého dna. Pokud by se podobný průzkum rozšířil na desítky či stovky kilometrů šelfu, dá se očekávat, že přibydou další lokality. Zinzindohoué v rozhovoru pro
Scientific American potvrdil záměr získat financování na širší akustické mapování, systematické videotransekty a především fyzické vzorkování, které teprve umožní druhovou identifikaci korálů. Co objev mění pro ochranu moří a rybolov u beninského pobřeží
Studie sama nevyhlašuje chráněné území ani nezakazuje rybolov. Přináší ale dva zásadní podklady: výzvu zahrnout mezofotické habitaty do regionálního mořského prostorového plánování a varování před tlakem rybolovných aktivit s kontaktem se dnem. Historický materiál ORSTOM ostatně dokládá, že korálová bariéra kolem 55 metrů komplikovala tralování už v šedesátých letech.
Praktický dopad vidíme v přehodnocení statusu celé oblasti. Úřady s ní dosud pracovaly jako s nevyužitým písčitým dnem. Teď mají v rukou důkaz, že jde o citlivý živý habitat s potenciálem fungovat jako útočiště pro druhy ohrožené degradací mělkovodních útesů. Mezofotické ekosystémy obecně představují hlubší pokračování pobřežních korálových společenstev a mohou sloužit jako zásobárna larev i refugium v době, kdy se povrchové vody přehřívají.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková