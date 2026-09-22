Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

U liberecké radnice vyrostla 5,5 metru vysoká ocelová palma. Má biblické jméno Támar

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Roh liberecké radnice má na více než rok novou dominantu. Morový sloup Jiřího Seiferta vystřídala monumentální ocelová skulptura Támar od známého sochaře Čestmíra Sušky. Děravá ocelová roura přetvořená v palmový kmen nabízí vždy po setmění světelnou hru a po celý den silný biblický příběh.
U liberecké radnice vyrostla 5,5 metru vysoká ocelová palma. Má biblické jméno Támar

U liberecké radnice vyrostla 5,5 metru vysoká ocelová palma. Má biblické jméno Támar

Zdroj: Martina Petrášková
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Soud v Liberci v kauze dopravního podniku uložil další čtyři peněžité tresty
Soud v Liberci v kauze dopravního podniku uložil další čtyři peněžité tresty
Liberecké vzdušné akrobatky získaly na MČR dvanáct medailí. Míří na mistrovství světa
Liberecké vzdušné akrobatky získaly na MČR dvanáct medailí. Míří na mistrovství světa

Liberecké studio vzdušné akrobacie Airko zaznamenalo na MČR ve vzdušné akrobacii mimořádný úspěch. Na...

Týden bude chladný a deštivý, na víkend dorazí babí léto
Týden bude chladný a deštivý, na víkend dorazí babí léto

Začátek nového týdne bude chladnější, postupně se ale začne oteplovat a na víkend meteorologové slibují...

Auto z ulice za pár stovek či tisíc? Liberec pořádá v úterý aukci nepojízdných vozů
Auto z ulice za pár stovek či tisíc? Liberec pořádá v úterý aukci nepojízdných vozů

Zapomenutá vozidla z libereckých ulic dostávají druhou šanci. Tradiční městská dražba nepojízdných...

Divoká neděle na Českolipsku: Série nehod zaměstnala desítky krajských hasičů
Divoká neděle na Českolipsku: Série nehod zaměstnala desítky krajských hasičů

Třetí zářijový víkend se v Libereckém kraji zapsal do statistik výrazným nárůstem havárií. Hasiči vyjížděli...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.