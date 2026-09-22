U kamarádky jsem ochutnala tento dýňový koláč a tak mi zachutnal, že jsem ho další den musela upéct – i rodina si ho hned zamilovala

Jakmile se venku ochladí a na trzích se objeví první oranžové dýně, přichází čas vytáhnout z kuchyňské skříňky skořici, zázvor a muškátový oříšek. Právě jejich vůně dokáže během chvíle vytvořit atmosféru podzimu a v tomto koláči se s dýní potkává opravdu povedeně. Křehké máslové těsto ukrývá jemnou krémovou náplň, která je sametová, voňavá a příjemně nasládlá. Každé sousto tak spojuje křupavější korpus s hebkou dýňovou vrstvou a výrazným, ale nevtíravým kořením.
Dýně má pro sladké pečení jednu velkou výhodu. Po upečení a rozmixování získá jemnou konzistenci, která se krásně spojí se smetanou a vejci, zatímco koření její přirozenou nasládlost zvýrazní a dodá jí hlubší chuť. Skořice přináší hřejivou sladkost, zázvor lehkou pikantnost a muškátový oříšek charakteristickou vůni, díky které náplň nepůsobí fádně. Právě proto není potřeba přidávat velké množství dalších dochucovadel.
Na přípravě je příjemné, že si jednotlivé části můžete rozvrhnout podle času, který máte k dispozici. Korpus lze připravit předem a dýňové pyré si můžete nachystat i z většího množství dýně a část použít později do jiného pečení. Koláč navíc nepotřebuje složité zdobení, protože jeho největší předností je hladká, krémová náplň a krásná oranžová barva. Nejlépe vynikne dobře vychlazený, nakrájený na úhledné kousky a podávaný ke kávě nebo čaji.
Pokud chcete chuť trochu pozměnit, můžete část skořice doplnit špetkou kardamomu nebo přidat trochu více zázvoru pro výraznější kořeněnou chuť. K dýni se hodí také jemně nastrouhaná pomerančová kůra, která náplni dodá svěží citrusovou vůni. Zajímavou obměnou může být i podávání s trochou šlehačky, která příjemně zjemní kořeněný charakter koláče.
Do mísy dejte mouku, máslo, moučkový cukr a smetanu. Máslo použijte lehce vychlazené, aby těsto zůstalo křehké a dobře se s ním pracovalo. Vše rychle zpracujte rukama nebo mixérem, až vznikne kompaktní těsto, vytvarujte z něj kouli a zabalte ji do potravinové fólie.
Těsto vložte nejméně na 1 hodinu do lednice. Mezitím si můžete připravit formu na koláč o průměru přibližně 25 cm a lehce ji vymazat máslem. Odpočinuté těsto se bude lépe válet a při pečení si lépe zachová svůj tvar.
Vychlazené těsto vyndejte z lednice a na lehce pomoučené pracovní ploše ho rychle rozválejte. Přeneste ho do připravené formy a jemně přitlačte ke dnu i okrajům. Přebytečné těsto ořízněte, dno několikrát propíchněte vidličkou a formu vraťte na dalších 30 minut do lednice.
Troubu předehřejte na 200 °C při horním a dolním ohřevu. Vložte do ní formu s těstem a teplotu ihned snižte na 180 °C. Korpus pečte přibližně 20 minut, poté ho vyjměte a nechte vychladnout, přičemž troubu nevypínejte.
Dýni oloupejte, odstraňte semínka a vláknitou část a dužinu nakrájejte na menší kostky. Rozložte ji na plech vyložený pečicím papírem a zakryjte alobalem. Pečte při 180 °C přibližně 30 minut, dokud dýně zcela nezměkne, potom ji nechte vychladnout.
Vychladlou dýni rozmixujte do hladkého pyré. Vejce rozklepněte do misky a důkladně je prošlehejte. Dýňové pyré musí být hladké, aby byla výsledná náplň jemná a krémová.
Do hrnce nalijte smetanu a přidejte třtinový cukr, skořici, muškátový oříšek, hřebíček a zázvor. Směs zahřívejte na středním plameni, dokud nezačne těsně pod bodem varu, poté hrnec odstavte. Nechte ji krátce zchladnout, aby nebyla příliš horká při spojování s vejci.
Za stálého míchání postupně přilévejte vlažnou smetanovou směs k prošlehaným vejcím. Přidávejte ji pomalu a průběžně míchejte, aby se vejce teplem nesrazila. Nakonec vmíchejte dýňové pyré a směs důkladně promíchejte nebo krátce rozmixujte do hladka.
Dýňovou náplň nalijte na předpečený a vychladlý korpus. Formu vložte zpět do trouby předehřáté na 180 °C a koláč pečte přibližně 35–40 minut. Náplň by měla po upečení lehce ztuhnout, ale uprostřed může zůstat mírně měkká, protože při chladnutí ještě zpevní.
Upečený koláč nechte nejprve vychladnout při pokojové teplotě. Poté ho můžete uložit do lednice, kde náplň ještě více zpevní a bude se lépe krájet. Podávejte ho vychlazený, případně s trochou šlehačky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová