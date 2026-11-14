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U invalidního důchodu záleží na tom, který byl dopis doručen. 30 dnů na námitky nezačíná posudkem

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Dennívýzva
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V posudku stojí, jak lékař vyhodnotil zdravotní stav. Pro člověka, který s výsledkem nesouhlasí, ale ještě nejde o rozhodnutí, proti němuž by mohl podat námitky. Teprve až mu správa sociálního zabezpečení oznámí rozhodnutí o invalidním důchodu, začíná třicetidenní lhůta. V té už může písemně vysvětlit také to, proč považuje lékařský závěr za chybný.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: shurkin_son / Magnific (Freepik)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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