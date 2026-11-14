U invalidního důchodu záleží na tom, který byl dopis doručen. 30 dnů na námitky nezačíná posudkem

Dva dokumenty mohou pro svého adresáta znamenat v podstatě totéž: dozví se z nich, že jeho potíže posoudil někdo jinak, než čekal. V řízení však mají různé role. Posudek je jedním z podkladů, podle kterých správa rozhoduje. O přiznání nebo nepřiznání důchodu rozhoduje až ona. Nesouhlas s tím, co zjistil lékař, tak člověk nemusí odkládat stranou. Může si už při čtení posudku poznamenat, který závěr mu nesedí. Vlastní námitky potom spojí s rozhodnutím, v němž se závěr projevil.
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Na jednom dopise jsou důležitá dvě různá data
Datum vydání potřebuje ten, kdo námitky sepisuje, aby spolu s číslem jednacím označil správné rozhodnutí. Pro běh lhůty je však důležitý jiný okamžik: den, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Od tohoto okamžiku má na písemné podání třicet dnů. Poučení přiložené k rozhodnutí obsahuje i lhůtu pro námitky. Stejný opravný prostředek mají k dispozici také lidé, kteří nesouhlasí s rozhodnutím v jiné důchodové věci, třeba s tím, od kterého dne jim byl důchod přiznán.
Z námitek má být zřejmé, se kterou částí rozhodnutí člověk nesouhlasí a proč. Pokud nesouhlasí například s datem přiznání, není nutné vydávat jeho podání za spor o celé rozhodnutí. U invalidního důchodu zase může označit konkrétní posudkový závěr a popsat, v čem podle něj neodpovídá jeho stavu. V podání musí být patrné, kdo ho činí a kterému úřadu je určené. Vedle jména, příjmení, data narození a adresy patří k jeho náležitostem i podpis.
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Námitky přijme i okresní správa. Rozhodne o nich ČSSZ
Člověk nemusí své písemnosti odevzdat přímo ústředí. Námitky může přijmout i kterákoli okresní správa sociálního zabezpečení; rozhodovat o nich bude ČSSZ. Pokud kvůli námitkám musí znovu posoudit zdravotní stav, ujmou se posouzení lékaři organizačně oddělení od těch, kteří připravovali původní posudek. Nové posouzení přitom není příslibem příznivějšího výsledku. V námitkovém řízení se může původní rozhodnutí změnit i v neprospěch člověka, který námitky podal.
Třicet dnů z poučení v obálce proto nelze brát jako odhad, kdy přijde další rozhodnutí. To je lhůta pro příjemce rozhodnutí o důchodu. Základní lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách se počítá zvlášť, od chvíle, kdy podání dostane příslušná ČSSZ. Činí rovněž třicet dnů, při posuzování zdravotního stavu se ale prodlužuje o dalších šedesát. Prodloužit ji může také došetřování podkladů, například u někdejšího zaměstnavatele. Tyto delší lhůty má na vyřízení úřad; člověku žádný čas na samotné podání nepřidávají.
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Žaloba už patří soudu
Jestliže námitky neuspějí, může o důchodové věci rozhodovat soud. Předchozí námitkové řízení ale nejde přeskočit tím, že člověk rovnou pošle žalobu proti prvnímu rozhodnutí. Po oznámení rozhodnutí o námitkách má na žalobu dva měsíce a tentokrát se mění i adresát. Podává se u místně příslušného krajského soudu, v Praze u Městského soudu v Praze. Kdo ji místo toho pošle znovu ČSSZ, nezachová si tak lhůtu pro žalobu jen tím, že ji správa včas převzala.
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