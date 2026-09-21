U Hurghady se turistům naskytl vzácný pohled. U oblíbeného ostrova se objevili tři mořští obři najednou

Neobvyklé setkání zaznamenalo jedno z potápěčských center během plavby v oblasti poblíž ostrova Magawish u Hurghady. Egyptská správa rezervací Rudého moře následně informovala, že se podařilo zdokumentovat tři dugongy v jednom okamžiku. Zvířata byla zachycena při typickém chování, kdy vystoupala k hladině, nabrala vzduch a následně se znovu ponořila do hloubky. Právě společný výskyt trojice udělal z pozorování mimořádnou událost, protože dugongové se v egyptských vodách sice vyskytují, jejich počet je však nízký a podobná setkání nejsou běžnou součástí každého výletu na moře.
Nenápadný mořský savec je závislý na porostech mořské trávy
Dugong indický patří mezi sirény a někdy se mu říká také mořská kráva. Na rozdíl od většiny velkých mořských savců se živí převážně mořskými travami, a proto je jeho výskyt úzce spojen s mělkými pobřežními oblastmi, zátokami a místy s vhodnými porosty na mořském dně. Právě rozložení těchto porostů výrazně ovlivňuje také jeho výskyt v Rudém moři. Podle odborných podkladů je zde populace rozptýlená do jednotlivých lokalit a o její skutečné početnosti stále neexistují dostatečně přesná data. Celosvětově je dugong podle Mezinárodního svazu ochrany přírody veden jako zranitelný druh.
Egyptské pobřeží Rudého moře je jednou z oblastí jeho přirozeného výskytu. Historická i novější odborná pozorování dokládají dugongy na řadě míst mezi Hurghadou a jihem egyptského pobřeží, přičemž známé lokality leží také v okolí Marsa Alam. Pro zvířata jsou zásadní především zachovalé porosty mořských trav. Jejich úbytek patří společně se zachycením do rybářských sítí, střety s plavidly a dalšími zásahy člověka mezi rizika, která mohou místní populaci ohrožovat. Nová odborná práce publikovaná v roce 2026 zároveň upozorňuje na význam ochrany vhodných stanovišť podél egyptského pobřeží také s ohledem na klimatické změny a rostoucí tlak lidských aktivit.
Hurghada nabídla během několika dní dvě výjimečná pozorování
Setkání s trojicí dugongů navíc přichází krátce po další neobvyklé události v okolí Hurghady. V předchozích dnech byli poblíž ostrova Giftun, mezi útesy Hamda a Sabina, opakovaně pozorováni žraloci obrovští a při jednom z pozorování se v oblasti nacházeli dva jedinci současně. Přestože jejich český název může působit hrozivě, jde o planktonem se živící druh, který egyptská správa rezervací v souvislosti s aktuálním výskytem označila za mírumilovný. Dvě výrazná pozorování různých velkých mořských živočichů během několika dní tak znovu připomněla mimořádnou druhovou pestrost, kterou mohou potápěči a účastníci lodních výletů v Rudém moři za vhodných podmínek spatřit.
Setkání nelze naplánovat ani zaručit
Pro turisty mířící do Hurghady je podobné pozorování především mimořádným bonusem, nikoli atrakcí, se kterou by bylo možné při běžném výletu automaticky počítat. Dugongové se pohybují podle dostupnosti potravy a vhodných podmínek a jejich výskyt v konkrétní zátoce či u konkrétního útesu nelze spolehlivě předvídat. Právě proto je zachycení tří zvířat současně tak neobvyklé. Z pohledu ochrany přírody je zároveň důležité, aby případné setkání probíhalo bez pronásledování a rušení zvířat a aby zůstaly chráněny především porosty mořských trav, na kterých jsou dugongové existenčně závislí.
Zdroje: youm7.com, dostor.org, cms.int, wiley.com, egypttoday.com