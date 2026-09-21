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U Hurghady se turistům naskytl vzácný pohled. U oblíbeného ostrova se objevili tři mořští obři najednou

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Rudé moře znovu ukázalo, proč patří mezi nejzajímavější místa pro milovníky podmořského života. Během výletu nedaleko egyptské Hurghady se podařilo zachytit hned tři dugongy současně. Vzácní mořští savci vystoupali k hladině, aby se nadechli, a poté opět zmizeli pod vodou. Jen několik dní předtím přitom byly ve stejné oblasti zaznamenány také dvě žraločí velryby.
U Hurghady se turistům naskytl vzácný pohled. U oblíbeného ostrova se objevili tři mořští obři najednou

U Hurghady se turistům naskytl vzácný pohled. U oblíbeného ostrova se objevili tři mořští obři najednou

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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