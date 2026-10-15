Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

U Černé Vody se koupete v zatopeném žulovém lomu s hloubkou 21 metrů. Tyrkysovou barvu nevytváří čistota, ale chemie horniny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatopený žulový lom Rampa na Jesenicku vypadá za slunečného dne jako kousek Středomoří. Jenže jeho modrozelený odstín nevypovídá o kvalitě vody ani o jednom zázračném minerálu.
U Černé Vody se koupete v zatopeném žulovém lomu s hloubkou 21 metrů. Tyrkysovou barvu nevytváří čistota, ale chemie horniny

U Černé Vody se koupete v zatopeném žulovém lomu s hloubkou 21 metrů. Tyrkysovou barvu nevytváří čistota, ale chemie horniny

Zdroj: Foto: Pixnio
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:12

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Publikum nevědělo, co si s Carmen počít. Bizet se světové slávy své opery nedožil
Publikum nevědělo, co si s Carmen počít. Bizet se světové slávy své opery nedožil
Brittany Murphy zemřela v 32 letech. Toxikologie odhalila deset těžkých kovů v jejích vlasech, zdroj nikdo nevyšetřil
Brittany Murphy zemřela v 32 letech. Toxikologie odhalila deset těžkých kovů v jejích vlasech, zdroj nikdo nevyšetřil

Hollywoodská herečka a její manžel, stejný dům, podobná diagnóza, 154 dní mezi dvěma úmrtími. Oficiální...

Otočte šálek po babičce a hledejte značku. Pirkenhammer nebo Thun v kompletní sadě mění staré nádobí v tisícové kusy
Otočte šálek po babičce a hledejte značku. Pirkenhammer nebo Thun v kompletní sadě mění staré nádobí v tisícové kusy

Tři šálky Thun s růžemi skončily v aukci za 180 Kč, celá růžová souprava za 13 000 Kč. Rozdíl dělají značka...

Porcelán po babičce může mít cenu bytu. O hodnotě nerozhoduje stáří ani dekor, ale razítko, série a číslo na spodní straně
Porcelán po babičce může mít cenu bytu. O hodnotě nerozhoduje stáří ani dekor, ale razítko, série a číslo na spodní straně

Kalíšek s kohoutem z 15. století se v Hongkongu vydražil za 723 milionů korun. U porcelánu z české vitríny...

Muž čekal na ledvinu s 9% šancí, že ji dostane. Prasečí orgán se 69 úpravami genomu ho udržel naživu 271 dní bez dialýzy
Muž čekal na ledvinu s 9% šancí, že ji dostane. Prasečí orgán se 69 úpravami genomu ho udržel naživu 271 dní bez dialýzy

Tim Andrews žil s ledvinou z geneticky upraveného prasete 271 dní bez dialýzy. Poté dostal lidský orgán,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.