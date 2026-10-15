U Černé Vody se koupete v zatopeném žulovém lomu s hloubkou 21 metrů. Tyrkysovou barvu nevytváří čistota, ale chemie horniny

Stačí odbočit z Černé Vody směrem na Žulovou, minout prodejnu potravin a po pár minutách chůze se otevře pohled, který na severní Moravě nečekáte. Kolmá žulová stěna vysoká přes šestnáct metrů, pod ní nehybná hladina v odstínu, který si mozek automaticky spojí s chorvatským zálivem. Lom Rampa patří mezi nejfotogeničtější koupací místa v Česku, a zároveň mezi nejméně pochopená. Většina návštěvníků předpokládá, že tyrkysová barva znamená křišťálovou čistotu. Skutečnost je ale složitější.
Odkud se bere „jadranský“ efekt
Klíč k barvě neleží v jednom konkrétním minerálu. Odborná studie zabývající se zatopenými lomy Žulovské pahorkatiny,
publikovaná v Environmental Earth Sciences, řadí Rampu mezi „mladé“ lomy zatopené kolem roku 1990 a vyzdvihuje u ní vyšší průhlednost a nízký obsah rozpuštěného organického uhlíku. Právě to je rozhodující: čím méně organiky a řas, tím víc voda propouští a odráží krátkovlnné modré světlo. Světlé granitové dno a stěny efekt ještě zesilují – fungují jako reflektor.
Americká geologická služba
USGS to potvrzuje obecně: transparentní voda s minimem rozpuštěných látek působí modře až modrozeleně, zatímco organika ji posouvá do hnědožlutých tónů. NASA doplňuje, že méně vegetace v povodí znamená světlejší a tyrkysovější odstín. Rampa obojí splňuje, nemá přítok, který by přinášel humus, a žulové okolí je chudé na půdní organiku.
Geologický profil lokality podle
České geologické služby zahrnuje křemen, živce, biotit a akcesorické minerály jako apatit, zirkon, allanit či ilmenit. Na puklinách se vyskytuje molybdenit, pyrit nebo chalkopyrit. Žádný z těchto minerálů ale veřejně dostupné zdroje nepropojují přímo s tyrkysovým zbarvením. Přesnější je mluvit o geologicko-optickém efektu: souhra světlého kamene, průzračné vody a slunečního světla. Barva není hygienický certifikát
Tady je zásadní korekce: modrozelený odstín neříká nic o tom, jestli je voda bezpečná ke koupání. Zdravotní vhodnost se posuzuje podle mikrobiologických ukazatelů, ne podle vizuálního dojmu. A Rampa v oficiálním
seznamu sledovaných koupacích vod pro rok 2026 nefiguruje. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje monitoruje jiné lokality, Poděbrady, Plumlov, nikoli Rampu.
Územní plán obce Černá Voda to říká otevřeně: vytěžená část lomu slouží k „neorganizované rekreaci“. Žádný provozovatel, žádný plavčík, žádné zázemí. Koupání na vlastní nebezpečí.
A rizika tu nejsou jen hygienická. Plocha hladiny činí necelých 2 800 metrů čtverečních, ale maximální hloubka se podle různých zdrojů pohybuje mezi sedmnácti a jednadvaceti metry; odborná bathymetrie uvádí osmnáct. Dno se svažuje prudce, protože jde o těžební jámu, ne o přírodní jezero. Krok od břehu tak může znamenat metr hloubky navíc. Pro děti bez trvalého dozoru a nadnášecí pomůcky je to prostředí, které neodpouští.
Kdy tyrkys vyniká, a kdy zmizí
Efekt není konstantní. Za slunce a klidné hladiny voda působí nejintenzivněji, téměř mořsky. Pod mrakem, po dešti nebo při rozvíření sedimentu barva slábne do šedozelena. Potápěčské záznamy z lokality popisují viditelnost od vynikající po výrazně omezenou; záleží na sezoně, počtu návštěvníků a počasí. Kdo přijede během zataženého dne v září, může odejít zklamaný. Kdo trefí slunečné červencové ráno, odnese si nádherné fotky připomínající chorvatskou modř.
Co ještě vidět za jeden den
Rampa není osamocená. V okolí Černé Vody a Žulové leží celá síť zatopených lomů, každý s jiným charakterem:
Rokliny – klidnější a méně známý lom přímo v Černé Vodě, vhodný pro ty, kdo hledají klid. Transgranit u Žulové – prostornější, s ostrůvkem uprostřed, písčitou pláží a přístřeškem. Nejbližší věc k „organizovanému“ koupání v okolí. Vycpálek u Vápenné – snadný příjezd autem, návaznost na naučnou stezku.
VIDEO
Kombinace Rampa plus Transgranit plus Rokliny se vejde do jednoho odpoledne. A kdo má v nohách víc, Černá Voda je zároveň výchozím bodem pro síť více než sedmdesáti kilometrů horských trailů v Rychlebských horách.
Z Prahy je to autem zhruba tři hodiny, z Olomouce dvě. Kolem lomu vede červená turistická značka a cyklotrasa 6046. Parkování je bezplatné asi sto padesát metrů od vody. Občerstvení zde nenajdete – všechno si musíte přinést sami, včetně pytle na odpadky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková