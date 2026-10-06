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U budějovického letiště hořelo. Plameny zasáhly desítky metrů porostu

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Požár nedaleko budějovického letiště dnes zaměstnal hasiče. Z hořícího travního porostu stoupal dým, který přitáhl pozornost místních. Na místě zasahovalo několik profesionálních i dobrovolných jednotek.
U budějovického letiště hořelo. Plameny zasáhly desítky metrů porostu

U budějovického letiště hořelo. Plameny zasáhly desítky metrů porostu

Zdroj: HZS JčK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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