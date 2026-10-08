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U Aventinu vznikají autobusové zastávky, povede na ně stezka pro pěší a cyklisty

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Dennívýzva
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Na výpadovce na Pelhřimov se chystají dvě nové autobusové zastávky, v každém směru jedna. Budou tam zastavovat linkové autobusy, které přijíždějí do města nebo z něj odjíždějí.
U Aventinu vznikají autobusové zastávky, povede na ně stezka pro pěší a cyklisty

U Aventinu vznikají autobusové zastávky, povede na ně stezka pro pěší a cyklisty

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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