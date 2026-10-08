U Aventinu vznikají autobusové zastávky, povede na ně stezka pro pěší a cyklisty

U Aventinu vznikají autobusové zastávky, povede na ně stezka pro pěší a cyklistyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Aventinu vznikají autobusové zastávky, povede na ně stezka pro pěší a cyklistyZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 08.10.2026 04:51
Zajímavá náhoda potkala zimní plavkyni Andreu Klementovou z Třebíče. Den předtím, než spustila sbírku na...
Leteckým transportem osoby s popáleninami do nemocnice v Brně skončil výbuch propanbutanové lahve, ke...
Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) byl slavnostně uveden Zdeněk Horák. Čtyřleté...
Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po šestnáctileté chovance Dětského domova...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →