Tyto talířky se zlatým okrajem měli doma úplně všichni. Sběratelé je teď vykupují za 4000 Kč/kus

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Když se řekne sváteční stolování za minulého režimu, drtivé většině z nás se okamžitě vybaví charakteristické porcelánové talíře s jemným květinovým motivem a zářivou zlatou linkou na okrajích. Tento porcelán tvořil doslova srdce každého obývacího pokoje – stál hrdě vystavený za sklem masivního leštěného sekretáře a vytahoval se výhradně pro vzácné příležitosti, jako byly vánoční svátky, rodinné oslavy či nedělní obědy.
Krémově bílé či lehce nažloutlé nádobí s drobnými růžičkami nebo polním kvítím dodávalo každé jídelně nádech noblesy a rodinného tepla. Kdo by si nepamatoval ten pocit, když babička opatrně odnášela talíře zpátky do sekretáře a my jsme věděli, že příští neděli se celý rituál opakuje? Tyhle vzpomínky si s sebou neseme jako hřejivý poklad z dětství.
Zlaté české ručičky a slavné tradice karlovarského porcelánu
Není žádnou náhodou, že si československý stolní porcelán získal tak neotřesitelnou oblibu a prestiž. Naše země byla odjakživa považována za porcelánovou velmoc a značky jako Thun, Epiag či Moritz Zdekauer patřily k absolutní špičce řemeslného zpracování. Karlovarská oblast disponovala mimořádně kvalitními surovinami, což umožnilo národním podnikům vyrábět nádherné jídelní soupravy po milionech kusů.
Vysoce kvalitní glazura, precizní tvary a elegantní zlaté zdobení představovaly vrchol tehdejšího průmyslového designu. I přes masovou výrobu si produkty udržovaly vysokou estetickou úroveň a dělaly radost statisícům rodin nejen v Československu, ale i v zahraničí, kam se s hrdostí vyvážely. Tehdy stály pár korun československých, dnes mají hodnotu především nostalgickou – a někdy i sběratelskou.
Jak poznat vzácný kousek od běžného: Sběratelská detektivka na dně talíře
S vlnou nostalgie se v posledních letech vyrojila řada mýtů o tom, jaké astronomické částky lze za starý porcelán získat. Pro určení skutečné sběratelské hodnoty je klíčové podívat se přímo na dno předmětu. Zatímco běžný porcelán z druhé poloviny 20. století byl zdoben průmyslovými obtisky, ty nejcennější historické unikáty nesou stopy ruční malby přímo od výtvarných mistrů a razítka starožitných manufaktur z 18. či 19. století.
Obrovskou roli hraje také stav – i ten nejvzácnější kousek ztrácí až 90 % hodnoty, pokud má setřenou zlatou linku od myčky nebo drobné prasklinky. Jak uvádí expertní vyjádření znalců v oboru starožitností a porcelánu pro sběratelské portály: Obyčejný socialistický porcelán zdobený průmyslovými obtisky a zlacenou linkou nemá pro sběratele téměř žádnou investiční hodnotu, vyráběl se ve stotisícových sériích. Skutečně cenné talíře za tisíce korun vyžadují dokonalý stav, ruční malbu a značení světově uznávané starožitné manufaktury.
Poklad plný vzpomínek: Jaká je dnešní cena a kam s ním?
Ačkoliv běžné sériové talíře s květinovým vzorem nedosahují částek v desítkách tisíc korun, stále jde o milovaný sběratelský i užitkový artefakt. Na online aukčních portálech jako Bazoš či Aukro se tržní cena jednoho zachovalého kusu pohybuje od 30 do 200 Kč, přičemž kompletní šestidílná sada se prodává zhruba za 200 až 600 Kč podle stavu. Lidé si je s láskou kupují na chalupy, do retro kaváren nebo jako autentické doplnění svých rodinných vzpomínek.
O reálném trhu se živě diskutuje i na internetu, kde jeden z čtenářů v diskusní reakci k článkům o výkupu retro porcelánu poznamenal: „Už zase tyhle senzační titulky. Máme doma plný sekretář po babičce, zkoušel jsem to prodat na Bazoši za stovečku kus a nikdo to nechce ani za odvoz.“ I přesto má tento porcelán nevyčíslitelnou hodnotu emotivní. Pokud ho doma najdete, nevyhazujte ho – udělá obrovskou parádu při nedělním stolování nebo na chalupě.
Možná ho máte dodnes schovaný na půdě nebo v babiččině sekretáři. Prohlédli jste už svoji sbírku? A jaký porcelánový kousek připomíná dětství vám?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský