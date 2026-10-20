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Tyto staré kořenky visely dříve v každé kuchyni. Teď sběratelé platí za sadu 10 000 Kč

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Babiččina kuchyň, police na chalupě a sada, po které sběratelé pásou. Poznáte, co máte doma?
Tyto staré kořenky visely dříve v každé kuchyni. Teď sběratelé platí za sadu 10 000 Kč

Tyto staré kořenky visely dříve v každé kuchyni. Teď sběratelé platí za sadu 10 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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