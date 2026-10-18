Tyto staré kořenky mají ženy nad 60 let stále v kredenci. Sběratelé je vykupují od 6 000 Kč

Kuchyně prababiček, ne socialismu
Spousta lidí je přesvědčena, že jde o typické retro z dob ČSSR. Pravda je ale starší a krásnější. Jedna z nejoblíbenějších sad vznikla už v meziválečném Československu a nese v sobě eleganci stylu Art Deco. Na rozdíl od plastových dóz, které přišly později, měly tyto soupravy ušlechtilý tvar, jemnou glazuru a řád, který dodával kuchyni vážnost. Tehdy je hospodyně pořizovaly s hrdostí a opatrovaly je celý život. Dnes pro sběratele představují malý kousek zlaté éry československého porcelánu.
Krátká, ale slavná značka Union
Výrobcem byly Spojené továrny na porcelán Union AG, které působily hlavně v Klášterci nad Ohří a v Trnovanech u Teplic. Pod tímto jménem se vyrábělo jen v letech 1921 až 1927. Poté firmu pohltil koncern EPIAG. Šest let je krátká doba, a právě proto jsou dnes kousky s touto značkou tak vyhledávané. Kdo má doma originál, drží v ruce kus historie, který už se nikdy nevyrobí znovu.
Jak poznat originál
Otočte dózu dnem vzhůru. Originál poznáte podle tištěné značky: věnec s korunkou a nápisem UNION, doplněný malým písmenem výrobního závodu. Písmeno K označuje Klášterec nad Ohří, písmeno T označuje Trnovany u Teplic. Pro sběratele je ale svatým grálem teprve kompletní sada. K dózám a kořenkám patřil také celoporcelánový váleček na těsto a skvostný nástěnný mlýnek na kávu s litinovým ústrojím na dřevěné desce. Právě tyto kousky dělají ze sady skutečný poklad.
Hodnotu sad shrnuje odborník na starožitný československý porcelán na sběratelském portálu:
Porcelánka Union v Klášterci nad Ohří fungovala pod tímto názvem velmi krátce, pouze v letech 1921 až 1927. Její kuchyňské soupravy jsou designově zdařilými ukázkami prvorepublikového art deca. Sběratelskou hodnotu nad 5 000 Kč však vykazují výhradně perfektně zachovalé, nepoškozené a kompletní sady, jejichž součástí je i původní stěnový mlýnek na kávu a celoporcelánový váleček. Běžně opotřebené samostatné dózy mají hodnotu stokorunovou.
Kolik to dnes stojí
Tehdy stála sada pár korun československých, dnes se její cena může vyšplhat do tisíců. Je ale potřeba zůstat při zemi. Neúplné sady s otlučenými víčky nebo setřeným zlacením se na Aukru či Bazoši prodávají zhruba za 500 až 1 800 Kč. Kompletní, nepoškozená souprava s válečkem a funkčním mlýnkem se ale může dostat přes 6 000 Kč.
Hodnota tedy záleží na stavu a úplnosti, ale kouzlo má každý kus.
Pokud takovou sadu objevíte, rozhodně ji nevyhazujte. Zkontrolujte glazuru, víčka i to, zda se zachoval původní mlýnek. A i když se z ní nestane malé jmění, bude to krásná připomínka voňavých nedělních rán u babičky. Máte i vy doma na chalupě podobný klenot?
Zdroje článku: sbazar.cz, antikpraha.cz, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková