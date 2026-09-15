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Tyto staré dětské knihy se dnes prodávají za statisíce Kč: Spousta Čechů nevědomky vlastní sběratelské poklady

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Máte doma staré knihy po prarodičích? Některé dětské tituly mohou mít hodnotu desítek tisíc až přes milion korun.
knihy

knihy

Zdroj: Fotografie: Magnific
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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