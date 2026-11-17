Podzimní odpoledne, venku pošmourno a za chvíli má přijít návštěva. Ke kávě máte něco sladkého, ale co nabídnout těm, kteří dávají přednost slanému? Právě v takové chvíli se hodí mít v lednici listové těsto. Slaní šneci s pečenou dýní, žampiony a fetou jsou příjemnou změnou oproti obvyklým sýrovým tyčinkám nebo šunkovým šnekům. A když je přinesete na stůl ještě trochu teplé, nejspíš budete muset brzy doplnit další talíř.
Dýně se v českých kuchyních zabydlela především díky polévkám, ale byla by škoda zůstat jen u nich. Například odrůda Hokkaido má jemně nasládlou, lehce oříškovou chuť, která při pečení ještě zesílí. Navíc ji nemusíte loupat, protože její slupka během tepelné úpravy změkne. Se slanou fetou vytváří zajímavý kontrast, zatímco žampiony dodají náplni výraznější, zemitou chuť. Trocha tymiánu pak připomene vůni podzimní kuchyně, aniž by přehlušila ostatní suroviny.
U listového těsta se vyplatí pohlídat jednu důležitou věc. Náplň musí být před zabalením vychladlá a neměla by obsahovat příliš mnoho tekutiny. Žampiony proto restujte tak dlouho, dokud se z nich většina vody neodpaří. Jen tak budou mít šneci po upečení křehké vrstvy a nebudou zespodu rozmáčení.
Pokud máte raději jemnější sýry, můžete fetu nahradit balkánským sýrem s méně výraznou chutí nebo přidat trochu nastrouhané goudy. Místo žampionů se hodí také předem orestované lesní houby. Hotové šneky podávejte samotné, s jogurtovým dipem ochuceným česnekem nebo jako přílohu k husté zeleninové polévce. A pokud nějaké zůstanou do druhého dne, krátce je prohřejte v troubě, aby těsto znovu získalo svou křupavost.
Troubu předehřejte na 200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Dýni důkladně omyjte, rozkrojte, odstraňte semínka a nakrájejte na malé kostičky o velikosti přibližně 1 cm. Rozložte je na připravený plech, lehce pokapejte částí olivového oleje a pečte 15–20 minut, dokud dýně nezměkne a nezačne na okrajích zlátnout. Upečenou dýni vyjměte z trouby a nechte vychladnout.
Mezitím žampiony očistěte a nakrájejte na drobné kousky. Cibuli oloupejte a nasekejte najemno. Na pánvi rozehřejte zbývající olivový olej, přidejte cibuli a restujte ji 2–3 minuty, dokud nezesklovatí.
K cibuli přisypte nakrájené žampiony a za občasného míchání je restujte přibližně 7–10 minut. Houby postupně pustí vodu, kterou nechte téměř úplně odpařit, aby náplň nebyla příliš vlhká. Pánev poté odstavte z plotny a žampiony nechte mírně vychladnout.
Upečenou dýni přendejte do mísy a přidejte orestované žampiony s cibulí. Přisypte sušený tymián, mletý černý pepř a rozdrobte sýr feta. Vše opatrně promíchejte, aby si dýně zachovala část své struktury. Hotovou náplň nechte úplně vychladnout, protože teplá směs by mohla listové těsto změkčit.
Listové těsto rozložte na pracovní plochu a v případě potřeby ho rozválejte na obdélníkový plát silný přibližně 3 mm. Vychladlou náplň rovnoměrně rozprostřete po celé ploše, ale podél jedné delší strany ponechte volný okraj široký asi 1,5 cm. Těsto od protější delší strany pevně, ale opatrně srolujte do rolády a volný okraj lehce přitiskněte, aby se spoj nerozvíral.
Připravenou roládu ostrým nožem nakrájejte na přibližně 20 šneků o tloušťce 2 cm. Jednotlivé kousky rozložte řeznou stranou nahoru na plech vyložený pečicím papírem a ponechte mezi nimi dostatečné rozestupy. Pokud se některý šnek při krájení mírně zdeformuje, opatrně ho upravte prsty do kulatějšího tvaru.
Tip: Před krájením vložte naplněnou roládu na 15–20 minut do lednice. Těsto mírně zpevní, bude se lépe krájet a jednotliví šneci si zachovají pěkný tvar.
V menší misce rozšlehejte vejce vidličkou a pomocí mašlovačky potřete odkryté okraje listového těsta. Šneky vložte do trouby předehřáté na 200 °C a pečte přibližně 20–25 minut, dokud těsto nevyběhne a nezíská zlatavou barvu. Během prvních 10–15 minut troubu zbytečně neotevírejte, aby listové těsto dobře naběhlo.
Upečené šneky vyjměte z trouby a nechte je několik minut odpočinout na plechu. Poté je přendejte na mřížku, aby mohla ze spodní části unikat pára a těsto zůstalo křupavé. Podávejte je ještě mírně teplé, například s jogurtovým dipem ochuceným česnekem a bylinkami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová