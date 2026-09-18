Tyto snadné řezy „Strakatá kravička“ jsou moje sázka na jistotu – nadýchaný kakaový korpus, osvěžující tvaroh a sametová šlehačka

Znáte ten pocit, když chcete uvařit nebo upéct něco neuvěřitelně nápaditého a vizuálně atraktivního, ale nemáte chuť trávit mládí zdlouhavým vrstvením a zdobením? Strakaté řezy se šlehačkou a kakaem představují absolutní špičku mezi domácími moučníky. Tento nápaditý dezert v sobě spojuje vláčný tmavý kakaový korpus, jemné tvarohové „ostrůvky“ zapékané přímo uvnitř těsta a vysokou vrstvu nadýchané šlehačky posypané poctivým kakaem. Na řezu vytváří nádhernou mramorovanou mozaiku, která přiláká pohledy každého sladkomilného hosta.
Inspirace pro strakaté moučníky s tvarohovým či sýrovým středem vychází z oblíbených středoevropských receptur typu „proštípaná deka“ nebo klasických německých koláčů
Russischer Zupfkuchen. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je použití smetanového sýra se škrobem a vajíčkem, který se dávkuje přímo do surového kakaového těsta ještě před upečením. Smetanová náplň je těžší než nadýchaná kakaová hmota, takže během pečení v troubě částečně poklesne a vytvoří uvnitř korpusu neuvěřitelně vláčné a šťavnaté kapsy. Díky tomu není upečený piškot ani trochu suchý, ale naopak se doslova rozplývá na jazyku.
Největší předností těchto strakatých řezů je dokonalá rovnováha chutí. Výrazná hořkost poctivého kakaa se skvěle doplňuje se sladkou krémovou náplní a lehounkou šlehačkovou peřinou na povrchu, která celý dezert úžasně odlehčí.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní fantazie. Místo smetanového sýra lze do zapékaného základu použít jemný odtučněný tvaroh zjemněný trochou citrónové kůry. Pokud chcete moučníku dodat ovocný akcent, vložte do strakatých míst před pečením pár kuliček svěžích višní, borůvek nebo malin. Pro ještě svátečnější vzhled můžete finální šlehačkový povrch místo poprášení kakaem ozdobit hoblinkami kvalitní hořké čokolády nebo praženými plátky mandlí.
Začněte s přípravou náplně. Smetanový sýr vyšlehejte s vanilkovým i klasickým cukrem a vejcem. Pak přidejte škrob a pokračujte s přípravou těsta na korpus.
Mouku smíchejte s kakaem a kypřicím práškem do pečiva. V samostatné míse vyšlehejte vejce se solí a klasickým i vanilkovým cukrem.
Přidejte mléko, rozpuštěné máslo a ingredience šleháním spojte.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnce. Před dalším použitím ho nechte vychladnout.
Do směsi zapracujte kakaovou směs a vzniklé těsto vlijte do dortového ráfku vyloženého pečicím papírem. Těsto pak pokryjte náplní jen na některých místech.
Tip: Aplikaci náplně vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Dezert pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 50–60 minut. Poté ho nechte vychladnout a mezitím připravte šlehačku.
Tip: Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle.
Smetanu vyšlehejte s moučkovým i vanilkovým cukrem a ztužovačem šlehačky. Vzniklou šlehačkou pokryjte povrch vychladlého korpusu, uhlaďte ji a dezert posypte kakaem.
Strakaté řezy se šlehačkou následně vyjměte z dortového ráfku a poté je servírujte dle potřeby.
Tip: Než pochoutku zkonzumujete, uchovávejte ji ve vzduchotěsném obalu v lednici.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato