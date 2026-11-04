Tyto rychlé vajíčkové muffiny s sebou beru na každý výlet. Jsou za pár minut hotové a výborně chutnají i za studena

Ráno bývá v kuchyni často rušno. Někdo chystá snídani, jiný už hledá klíče a přemýšlí, co si vezme s sebou do práce. Právě v takových chvílích přijdou vhod slané muffiny se špenátem a sýrem. Připravíte je z vajec, kousků klobásy, čerstvé zeleniny a nastrouhaného sýra. V troubě se všechny suroviny spojí v malé porce se zlatavým povrchem a měkkým středem. Dobré jsou ještě teplé, ale neztratí nic ze své chuti ani po vychladnutí.
V Anglii se muffiny připravovaly už ve středověku. Šlo o malé kynuté placky, které se pekly na plotně nebo na rozpálené pánvi. Byly oblíbeným jídlem obyčejných lidí, často se podávaly rozkrojené a opečené. Americká podoba muffinů, tedy malé nadýchané pečivo pečené ve formičkách, se rozšířila později. Typické pro ni bylo použití kypřicího prášku, díky kterému nebylo nutné připravovat kynuté těsto.
U slaných muffinů se pak sladké těsto proměnilo v praktický základ pro nejrůznější kombinace. Vejce, sýr, zelenina, šunka nebo klobása z nich udělaly malé zapékané porce, které se hodí nejen k snídani, ale také na piknik, do práce nebo jako pohoštění pro návštěvu.
Zelený špenát dodává muffinům nejen barvu, ale také příjemnou svěžest, která vyvažuje výraznější chuť klobásy a sýra. V kuchyni má dlouhou tradici. Do Evropy se rozšířil z Persie přes arabský svět a ve středověku se postupně zabydlel také v našich jídelníčcích. Je zdrojem vitaminu K a dalších živin. Čerstvé listy stačí před přidáním do vaječné směsi nasekat, větší nebo tužší listy můžete krátce podusit, aby v muffinech změkly.
Recept nabízí prostor i pro obměny podle toho, co právě máte v lednici. Klobásu můžete nahradit opečenou slaninou nebo šunkou, místo červené papriky použít malá rajčata a sýr zvolit podle vlastní chuti. Výborně se hodí například čedar, gouda nebo eidam. Muffiny podávejte se zeleninovým salátem, čerstvým pečivem nebo jen tak samotné. Připravit si je můžete i večer předem a ráno už jen sáhnout do lednice.
Troubu předehřejte na 180 °C. Formu na muffiny důkladně vymažte máslem nebo olejem, aby se hotové muffiny dobře vyklápěly. Pokud používáte silikonovou formu, stačí ji lehce potřít tukem.
Klobásu nakrájejte na malé kostičky a nasucho ji opečte na pánvi dozlatova. Díky opečení získá výraznější chuť a během pečení pustí do vaječné směsi méně tuku. Hotovou klobásu odložte stranou a nechte krátce zchladnout.
Červenou papriku očistěte od semínek a nakrájejte na drobné kostičky. Špenát opláchněte, osušte a nasekejte na menší kousky. Petrželku jemně nasekejte a sýr nastrouhejte najemno, aby se v muffinech rovnoměrně rozprostřel.
Do větší mísy rozklepněte vejce, přilijte mléko a přisypte hladkou mouku, sůl a pepř. Metličkou vše dobře prošlehejte, aby vznikla hladká směs bez hrudek. Poté přidejte nastrouhaný sýr, opečenou klobásu, papriku, špenát a petrželku.
Vaječnou směs rozdělte rovnoměrně do připravených formiček a naplňte je maximálně do 3/4 jejich výšky. Během pečení muffiny mírně nabydou, proto jim ponechte dostatek prostoru. Dbejte na to, aby každá porce obsahovala dostatek zeleniny, sýra i klobásy.
Formu vložte do předehřáté trouby a pečte 20–25 minut, dokud muffiny neztuhnou a na povrchu lehce nezezlátnou. Po upečení je vyjměte z trouby a nechte přibližně 5 minut odpočinout. Poté je opatrně vyndejte z formiček a podávejte teplé nebo po vychladnutí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová