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Tyto rohlíčky zmizely ihned, jak jsem je vytáhla z trouby – byly za 15 minut na plechu a stačilo mi na ně jen listové těsto a 3 další suroviny

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Upečte si pochoutku, která se rozplývá na jazyku. Nutellové rohlíčky s banánem dokonale kombinují jemné těsto, lahodnou náplň a křupavou ořechovou posypku.
Tyto rohlíčky zmizely ihned, jak jsem je vytáhla z trouby – byly za 15 minut na plechu a stačilo mi na ně jen listové těsto a 3 další suroviny

Tyto rohlíčky zmizely ihned, jak jsem je vytáhla z trouby – byly za 15 minut na plechu a stačilo mi na ně jen listové těsto a 3 další suroviny

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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