Tyto rohlíčky ze zakysané smetany jsou důkazem, že ty nejlepší recepty bývají často i ty úplně nejjednodušší – já je peču pořád

Návštěvy u babičky měly své kouzlo, zvlášť když se v kuchyni zrovna peklo. Sotva jste otevřeli dveře, už bylo jasné, že se bude podávat něco sladkého. Na stole čekal talíř drobných rohlíčků, ještě trochu teplých, pocukrovaných tak, že jste měli bílé prsty hned po prvním soustu. Babička je obvykle plnila domácí marmeládou nebo švestkovými povidly a málokdy jich upekla jen jeden plech. Křehké kynuté rohlíčky s marmeládou patří přesně k takovému domácímu pečení. Nepotřebujete na ně žádné zvláštní suroviny, a přesto mají něco, kvůli čemu si člověk rád vezme ještě jeden.
Dříve se v mnoha domácnostech peklo hlavně na víkend. V sobotu se připravovaly koláče, buchty a drobné pečivo, aby bylo v neděli co nabídnout ke kávě nebo návštěvě. Každá hospodyňka měla své oblíbené recepty, často zapsané v sešitě s umaštěnými stránkami. Právě drožďové rohlíčky patřily k pečivu, které se dalo připravit z běžných domácích zásob.
Na těchto rohlíčcích je nejlepší jejich neobvyklé těsto. Obsahuje droždí, máslo a zakysanou smetanu, takže se liší od klasických kynutých buchet i běžného křehkého pečiva. Máslo mu dodává příjemnou chuť a křehkost, zatímco zakysaná smetana pomáhá udržet jemnou strukturu. Droždí se postará o lehčí konzistenci, aniž by rohlíčky byly výrazně nadýchané jako klasické kynuté pečivo. Zvláštností je také odpočinek těsta v lednici místo obvyklého kynutí na teplém místě. Po upečení jsou rohlíčky jemné a lehce lístkují, po vychladnutí získají křehčí povrch. Právě tento rozdíl v konzistenci je důvodem, proč stojí za vyzkoušení.
Velkou výhodou je také možnost měnit náplně podle toho, co máte právě doma. Nejlépe se osvědčují hustá švestková povidla, která mají výraznou chuť a při pečení dobře drží uvnitř těsta. Meruňková marmeláda dodá rohlíčkům jemnější ovocnou sladkost, zatímco rybízová příjemně nakyslý tón. Důležitá je především hustota náplně. Příliš řídká marmeláda může během pečení vytékat a na plechu se připalovat. U drobných rohlíčků proto platí, že menší množství kvalitní náplně udělá lepší službu než příliš bohaté plnění.
Rohlíčky se hodí nejen k nedělní kávě, ale také jako sladká svačina dětem nebo drobné pohoštění pro návštěvu. Můžete je upéct s několika druhy marmelády a nabídnout každému jeho oblíbenou příchuť. Pokud chcete vyzkoušet jinou variantu, část naplňte hustým čokoládovým krémem vhodným k pečení. Hotové pečivo nechte vychladnout a lehce poprašte moučkovým cukrem. Nejlépe chutná čerstvé, ale v dobře uzavřené nádobě si uchová příjemnou konzistenci i následující den. A jestli budete rohlíčky připravovat pro návštěvu, počítejte raději s větší dávkou. Takové drobné domácí pečivo totiž z talíře mizí překvapivě rychle.
Do větší mísy prosejte 500 g hladké mouky, přidejte moučkový cukr, vanilkový cukr a špetku soli. Studené máslo nakrájejte na menší kostky a přidejte k moučné směsi. Prsty nebo pomocí nože vše rychle zpracujte na hrubší drobenku, ve které zůstanou drobné kousky másla.
Čerstvé droždí rozdrobte do zakysané smetany a důkladně promíchejte. Směs přidejte k připravené drobence společně se 2 žloutky. Rychle vypracujte hladké, vláčné těsto, zabalte ho do potravinářské fólie a uložte přibližně na 60 minut do lednice.
Vychlazené těsto rozdělte na 4 stejně velké části. Každou část postupně rozválejte na lehce pomoučené pracovní ploše na obdélníkový plát silný přibližně 3 mm. Pláty nakrájejte na menší obdélníky o rozměrech přibližně 8 × 12 cm.
Každý obdélníkový plát těsta rozřízněte šikmo na 2 trojúhelníky. Na širší stranu každého trojúhelníku naneste menší množství husté marmelády nebo švestkových povidel. Těsto srolujte od širší strany směrem ke špičce, konce lehce zahněte dovnitř a vytvarujte klasické rohlíčky. Připravené kousky rozložte s menšími rozestupy na plech vyložený pečicím papírem.
Troubu předehřejte na 180 °C a připravený plech vložte na prostřední úroveň. Rohlíčky pečte přibližně 18–20 minut, dokud jejich povrch nezíská světle zlatavou barvu. Během pečení je kontrolujte, protože menší kousky mohou být hotové o něco dříve.
Upečené rohlíčky vyjměte z trouby a nechte několik minut odpočinout na plechu. Potom je opatrně přendejte na kuchyňskou mřížku a nechte úplně vychladnout. Před podáváním je lehce posypte moučkovým cukrem a servírujte ke kávě, čaji nebo jako sladké pohoštění pro návštěvu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová