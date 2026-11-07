Tyto řízky ve speciálním těstíčku jsou u nás hit – od chvíle, co jsem je zkusila, klasické už nikdo nechce. Šťavnaté a neuvěřitelně dobré

Když se doma ozve otázka, co bude k obědu, kuřecí řízečky bývají sázkou na jistotu. Tentokrát ale zapomeňte na klasické plátky masa v trojobalu. Zkuste drobné kuřecí řízečky v sýrovém těstíčku, které se na pánvi opečou dozlatova, krásně zavoní česnekem a po rozkrojení odhalí šťavnaté maso obalené v jemné sýrové směsi. Příprava je jednoduchá a hotové jsou za chvíli, takže se hodí i na všední den, kdy chcete rodině dopřát poctivý domácí oběd, ale nechcete strávit celé dopoledne u sporáku.
Tajemství jejich chuti spočívá v taveném sýru, který se spojí s vejci, trochou mouky, majonézou a kořením. Směs díky němu získá jemnější, krémovější charakter a kuřecí maso se při smažení nevysuší tak snadno jako tenké plátky. Česnek dodá řízečkům výraznější vůni, sladká paprika příjemnou barvu a provensálské bylinky lehce kořeněný nádech. Tavený sýr je navíc praktický tím, že se snadno propojí s ostatními surovinami a vytvoří kompaktní směs, ze které se dobře tvarují malé placičky.
Pokud si chcete chuť ještě trochu pohrát, zkuste do sýrové směsi přidat hrst jemně nastrouhaného tvrdého sýra. Čedar nabídne výraznější chuť, zatímco gouda zůstane jemnější a příjemně mléčná. Strouhanku můžete obohatit o sušené oregano, tymián nebo bazalku, které vytvoří voňavější krustu. A jestli máte rádi jídla s trochou řízu, přidejte do směsi špetku chilli nebo o něco více česneku. Jen se držte při zemi se solí, protože sýry i majonéza už samy o sobě dodají směsi výraznou chuť.
Nejlépe chutnají řízečky čerstvě usmažené, když je povrch zlatavý a křupavý, zatímco vnitřek zůstává měkký a šťavnatý. Podávejte je s bramborovou kaší, vařenými bramborami nebo domácími pečenými bramborami a přidejte jednoduchý zeleninový salát, který celé jídlo příjemně odlehčí. Pokud vám pár kousků zbyde, můžete je druhý den nakrájet do housky se salátem a jogurtovým dresinkem. I tak obyčejné kuřecí maso se díky sýrovému těstíčku promění v oběd, na který se doma budou těšit.
Kuřecí filety nakrájejte na malé kousky a vložte je do hluboké mísy. Tavený sýr dejte přibližně na 20 minut do mrazáku, aby zpevnil a lépe se strouhal. Poté ho nastrouhejte najemno přímo k masu.
K masu a sýru přidejte pšeničnou mouku. Česnek oloupejte, prolisujte a přidejte do mísy. Rozklepněte vejce, přidejte majonézu a vše promíchejte, aby se suroviny rovnoměrně spojily.
Směs osolte, opepřete a dochuťte sladkou paprikou a provensálskými bylinkami. Vše důkladně promíchejte, aby se koření dostalo do celé směsi. Výsledná hmota bude měkká a lepkavá, což je pro tento typ řízečků v pořádku.
Navlhčete si ruce vodou a ze směsi vytvarujte menší placičky. Každou placičku obalte ve strouhance ze všech stran, aby při smažení získala zlatavou krustu. Se směsí pracujte opatrně, protože je měkčí než běžné mleté maso.
Na pánvi rozehřejte slunečnicový olej v dostatečné vrstvě. Placičky vkládejte do rozpáleného oleje s menšími rozestupy, aby se mohly rovnoměrně opékat. Smažte je na středním plameni přibližně 3–4 minuty z každé strany dozlatova a důkladně je propečte i uvnitř.
Hotové řízečky vyjměte z pánve a nechte je krátce okapat na papírové utěrce. Podávejte je ještě teplé, kdy je povrch příjemně křupavý a sýrová směs uvnitř zůstává jemná. Skvěle se hodí k bramborové kaši, pečeným bramborám nebo čerstvému zeleninovému salátu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová