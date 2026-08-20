Tyto řezy jsou prostě božské – vláčné kefírové těsto a krém, kterému neodolá ani nejmlsnější jazýček. Recept je směšně snadný

Kdykoliv plánujete slavnostní pohoštění, rodinnou oslavu nebo hledáte dezert, který zaujme vysokým počtem tenkých vrstev a sametovou chutí, kefírové řezy jsou absolutní trefou do černého. Zapomeňte na vysušené korpusy, preslazené potahovací hmoty nebo strach z toho, že se vám těsto při pečení nesrazí. Když do těsta přidáte poctivý kefír a nakypříte ho kapkou octa se sodou, získáte pod rukama úžasně tvárné pláty, které po upečení a proležení s krémem doslova taje na jazyku.
Použití zákysů, podmáslí či kefíru v pečení má hlubokou tradici v poctivé středoevropské i východoevropské kuchyni. Přirozená kyselost fermentovaného mléka v kombinaci se sodou zaručí, že je těsto po upečení neskutečně vláčné, jemné a pórovité. Právě díky těmto drobným pórům pláty těsta perfektně nasají vlhkost z vařeného kakaového krému. Zdobení povrchu jemnou drobenu z odřezků korpusu je pak tradičním trikem starých cukrářských mistrů, který dodá řezům rustikální eleganci a mírně křupavý finiš.
Největší pecka na těchto kefírových řezech je jejich naprostá svoboda, variabilita a božský výsledek. Uvařený kakaový základ krému můžete oživit špetkou mleté skořice, trochou instantní kávy nebo kapkou kvalitního tuzemáku pro dospěláckou verzi. Pokud mezi jednotlivé vrstvy přidáte tenkou vrstvičku pikantní rybízové či višňové zavařeniny, získáte úžasný ovocný kontrast. Servírované po důkladném vychlazení v lednici představují tyto řezy bleskový, levný a chuťově geniální poklad, po kterém na podnosu nezbude ani jediný drobek.
Vejce vyšlehejte s cukrem do světlé pěny, do které vešlehejte kefír a směs jedlé sody s octem.
Tip: Kefír můžete nahradit bílým jogurtem.
Přidejte rozpuštěné máslo a nakonec prosetou mouku.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnce. Před použitím ho nechte vychladnout.
Vzniklé těsto rozdělte na 5 stejných částí. Z každé části vyválejte obdélníkový plát o tloušťce 0,4 cm, který položte na plech pokrytý pečicím papírem. Těsto propíchejte vidličkou a pečte ho při 180 °C po dobu 10–12 minut.
Poznámka: Každý plát těsta pečte na samostatném plechu. Pokud máte k dispozici 2 a více plechů, můžete pláty těsta péct najednou. Zkrátíte tím dobu přípravy.
Mezitím připravte krém. V rendlíku smíchejte cukr, vejce, mléko, mouku a kakao. Směs následně zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu a pak ji odstavte z tepla.
Do krému vmíchejte máslo, přendejte ho do mísy, zakryjte ho potravinovou fólií a nechte zcela vychladnout.
Tip: Aby na krému nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Jakmile korpusy a krém vychladnou, zkompletujte dezert.
Poznámka: Okraje korpusů zarovnejte tak, aby byly pláty stejně velké. Odřezky poté rozmixujte na prášek, který budete potřebovat k závěrečnému zdobení.
První korpus potřete ⅕ krému, který zakryjte dalším plátem korpusu. Postup opakujte a vrstvení zakončete krémem. Dezert následně rozkrojte na polovinu tak, aby vznikly 2 části po 5 vrstvách těsta.
Tyto 2 části položte na sebe a pochoutku posypte rozmixovaným korpusem. Kefírové řezy s máslovým krémem následně vložte na 2 hodiny do lednice a pak je servírujte nakrájené na kousky.
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Zdroj receptu: Przepisy od Pari
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová