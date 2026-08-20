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Tyto řezy jsou prostě božské – vláčné kefírové těsto a krém, kterému neodolá ani nejmlsnější jazýček. Recept je směšně snadný

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Tento luxusní dezert chutná i vypadá, jako by ho připravoval profesionální cukrář. Kefírové řezy s máslovým krémem ohromí lahodnou chutí a mírně křupavou texturou.
Tyto řezy jsou prostě božské – vláčné kefírové těsto a krém, kterému neodolá ani nejmlsnější jazýček. Recept je směšně snadný

Tyto řezy jsou prostě božské – vláčné kefírové těsto a krém, kterému neodolá ani nejmlsnější jazýček. Recept je směšně snadný

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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