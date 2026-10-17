Tyto perníčkové medové sušenky peču po celý rok a pořád se jich nemůžeme nabažit – vydrží dlouho měkké a jsou v mžiku hotové

Medovky obalené v jemné cukrové krustě mají jednu obrovskou výhodu – na rozdíl od klasických perníčků nepotřebují týdny na odležení. Měkké a vláčné jsou prakticky hned po upečení. Spojení medu, hřejivého koření a křupavé polevy funguje spolehlivě k odpolední kávě i jako rychlé pohoštění, když se ohlásí nečekaná návštěva. Chuťově navíc připomínají tradiční perníčky z poutí, ale jejich příprava zabere zlomek času.
Sladké pečivo s medem přitom patří k nejstarším dezertům vůbec. Med byl staletí jediným dostupným sladidlem, a tak se z něj peklo už ve starověku. Skutečný rozmach ale přišel ve středověku s rozvojem perníkářského řemesla. Městští cechovní mistři a klášterní kuchaři tehdy začali do těsta přidávat drahé exotické koření dovážené z Východu, jako je skořice, kardamom nebo muškátový oříšek. Dnešní receptury z této bohaté tradice přímo vycházejí, jen složité výrobní postupy přizpůsobily rychlému tempu moderní domácí kuchyně.
Základní těsto navíc nabízí spoustu prostoru pro vlastní nápady. Můžete do něj přimíchat nasekané pražené oříšky, drobně nakrájenou kandovanou citrónovou kůru nebo lžíci kvalitního rumu, který pečivu dodá hlubší aroma. Cukrovou polevu zase skvěle vyváží pár kapek čerstvé citrónové šťávy – lehká kyselost příjemně prorazí sladký základ. A pokud sušenky po vychladnutí zavřete do skleněné dózy nebo plechové krabičky, vydrží vám měkké a vláčné bez problému i několik dnů.
V rendlíku smíchejte cukr, med a máslo. Ingredience zahřívejte 2–3 minuty, a jakmile se rozpustí, vmíchejte do nich jedlou sodu.
Poznámka: Směs po celou dobu míchejte, aby se nepřipalovala.
Po 1–2 minutách do směsi vmíchejte mléko v několika dávkách a po dalších 2 minutách, až směs zhoustne, rendlík odstavte z tepla.
Poznámka: Po přidání mléka se směs pravděpodobně srazí. Jedná se o normální jev. Pokračujte v zahřívání, dokud se hrudky znovu nerozpustí.
Do směsi následně vmíchejte skořici, muškátový oříšek, kardamom, vanilkový extrakt a mouku s kypřicím práškem do pečiva i solí.
Tip: Suché ingredience prosejte, abyste se vyhnuli vzniku hrudek.
Z ingrediencí vypracujte těsto, do kterého zapracujte zbytek mouky.
Poznámka: Mouku přidávejte do těsta v několika dávkách, abyste mohli ovlivnit jeho hutnost. Těsto si můžete připravit až 2 dny dopředu. Uchovávejte ho v lednici.
Ze vzniklého těsta postupně odebírejte množství o velikosti asi 1 lžíce, z kterého vytvořte kuličku. Všechny kuličky vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a jemným přitlačením je mírně zploštěte.
Kousky těsta následně pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 15 minut.
Poznámka: Uvedená doba pečení je pouze orientační a je závislá na vlastnostech vaší trouby.
Sušenky nechte zcela vychladnout a poté je obalte ve směsi vody a moučkového cukru. Medové sušenky s cukrovou polevou poté servírujte dle potřeby.
Tip: Aby sušenky co nejdéle vydržely, uchovávejte je ve vzduchotěsném obalu.
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Zdroj receptu: Luda Easy Cook
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato