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Tyto odolné pokojovky přežijí i péči naprostého začátečníka. Jejich pěstování nevyžaduje téměř žádné zkušenosti

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Domácnost plnou krásných dekorativních květin může mít každý. I když nemáte zrovna talent na pěstování rostlin, s těmito nenáročnými kousky to bude hračka.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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