Tyto nadýchané buchty od babičky Mařenky jsou legenda – „zapomenuté“ těsto jim dodá chuť, kterou nic nepřekoná

Znáte ten pocit, když se celým domem rozlije neodolatelná vůně čerstvě upečeného kynutého těsta, karamelizovaných jablek a máslové drobenky, která vás okamžitě vrátí do dětství? Kynuté buchty s jablečnou náplní představují naprostou srdcovku a dokonalý symbol domácké pohody. Zapomeňte na vysušené buchty z obchodu, které musíte zapíjet litry čaje! Trik tohoto výjimečného receptu spočívá v použití kefíru a pomalém, poctivém kynutí. Těsto díky tomu získá neskutečnou vláčnost, nadýchanost a vydrží měkké jako pavučinka i několik dní. Když do něj navíc zabalíte šťavnatá jablka podušená na másle s cukrem a navrch nasypete poctivou drobenku, vytvoříte moučník, po kterém se u stolu jen zapráší.
Tradiční české kynuté buchty mají v naší gastronomii neotřesitelné místo už po staletí a dříve nesměly chybět na žádném svátečním stolu ani v ranci na cestách. Zatímco klasické náplně tvořil hlavně tvaroh, mák nebo povidla, šťavnatá podzimní jablka byla pro venkovské hospodyňky skvělým způsobem, jak do těsta dodat přirozenou svěžest a sladkost. Z nutričního hlediska nabízí podušená jablka cennou vlákninu a pektin, které prospívají bříšku. Zakysaný kefír v těstě navíc podporuje lepší stravitelnost a dodává střídce jemnou strukturu bez zbytečného těžkého pocitu v žaludku.
Na těchto jablečných buchtách je nejúžasnější jejich obrovská přizpůsoblivost. Jablečnou náplň můžete snadno vylepšit špetkou voňavé skořice, hrstí nasekaných vlašských ořechů nebo rozinkami namočenými v rumu. Pokud máte rádi změnu, zkusit můžete i drobenku ozvláštnit troškou mletých mandlí nebo citrónovou kůrou. Buchty chutnají naprosto nejlépe po úplném vychladnutí, kdy se chutě ovocné náplně a jemného těsta dokonale propojí, podávané k šálku dobré odpolední kávy, kakau nebo hrnku teplého mléka.
Začněte s přípravou náplně. Oloupaná nakrájená jablka vložte do rozpálené pánve a smažte je 5 minut.
Poznámka: Před krájením zbavte ovoce jádřinců.
Jakmile pustí šťávu, zasypte je cukrem, přidejte máslo a po 1–2 minutách je odstavte z tepla. Zatímco ovoce chladne, připravte těsto.
Kefír smíchejte se sušeným droždím, 4 lžícemi mouky, směs zakryjte čistou utěrkou a nechte ji 15–20 minut reagovat. Do vzniklého kvásku pak vmíchejte cukr, sůl a vejce.
Přidejte olej a postupně zbytek mouky. Z ingrediencí vypracujte těsto, které potřete trochou oleje, zakryjte a nechte kynout 10–12 hodin v teple.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto poté prohněťte a nechte ho kynout ještě 20–30 minut. Následně ho rozdělte na 15 stejných kousků, z kterých vytvořte bochánky.
Tip: Zatímco budete pracovat s jedním kouskem těsta, zbytek bochánků mějte zakrytých sáčkem. Díky tomu nebude těsto vysychat.
Z každého bochánku vyválejte kruhový plát o tloušťce 0,4 cm, který pokryjte náplní. Tu do těsta zabalte a vzniklé buchty vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Buchty zakryjte sáčkem a nechte je kynout posledních 15–20 minut. Poté je potřete směsí rozšlehaného žloutku s mlékem a posypte drobenkou. Tu připravíte smícháním másla, cukru a mouky.
Kynuté buchty s jablečnou náplní pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 20–25 minut. Podávejte je až po vychladnutí, aby byly lépe stravitelné.
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Zdroj receptu: Еда на любой вкус
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová